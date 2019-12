Come ottenere raccolti più ricchi e di qualità superiore

La fotosintesi è un processo chimico molto complesso in cui le piante trasformano acqua, CO2 e sostanze nutritive in glucosio utile per la crescita, la fioritura e la maturazione. Oltre al glucosio, la fotosintesi produce anche ossigeno, che viene rilasciato dalle piante nell’atmosfera. Senza di essa, umani e animali non potrebbero sopravvivere sulla Terra. Ecco perché l’obiettivo di ogni singolo coltivatore dovrebbe essere quello di mantenere il processo di fotosintesi ai massimi livelli possibili e cercare di trarne la massima efficienza. In questo articolo ci concentreremo sui nutrienti.

N-P-K

Azoto (N), fosforo (P) e potassio (K) sono la base dei nutrienti essenziali per far crescere piante sane e forti. Questi elementi sono presenti nella maggior parte dei fertilizzanti liquidi e solidi così come nel terreno adatto per la coltivazione. Una quantità insufficiente o in eccesso di questi elementi possono avere conseguenze fatali.

L’azoto influenza il benessere generale delle piante ed è necessario soprattutto durante la fase di crescita. Le piante che possono contare sulla giusta dose di azoto hanno grandi foglie verdi e crescono rapidamente. D’altra parte, la carenza di azoto provoca una crescita lenta e un graduale ingiallimento delle foglie.

Il fosforo è un elemento indispensabile per tutti gli organismi che vivono sulla Terra. È un componente del DNA delle piante e funziona come motore del sistema che distribuisce loro energia. È di grande importanza per il corretto sviluppo dei fiori.

Il potassio gioca un ruolo importante nel metabolizzare i carboidrati, garantendo alle piante pareti robuste e tessuti più spessi. Non bisogna dimenticare che il potassio migliora l’utilizzo dell’azoto e promuove in modo significativo una crescita più forte delle radici. Le piante hanno bisogno di potassio per tutto il ciclo di vita e maggiormente durante la fase di fioritura, insieme al fosforo, perché insieme permettono la formazione di gemme più grandi. Tutti e tre gli elementi sopra elencati svolgono un ruolo essenziale nella fotosintesi.

Nella fase di fioritura è consigliabile fornire dosi maggiori di fosforo e potassio per favorire la formazione di fiori. La stragrande maggioranza dei coltivatori di cannabis professionisti segue questa regola. Il fertilizzante Advanced PK con un rapporto fosforo/potassio bilanciato è perfetto per questo scopo. Advanced PK si adatta bene alla coltivazione indoor e outdoor e può essere utilizzato come integratore di fertilizzanti liquidi della Dutch formula o con qualsiasi gamma disponibile di altre aziende di fertilizzanti.

Silicio

Numerose ricerche hanno dimostrato che le piante prosperano molto meglio in terreni ricchi di silicio. Il silicio è un materiale indispensabile per la crescita perché rinforza le pareti delle cellule. Fornisce alle piante una maggiore resistenza ai funghi, alle malattie infettive e a condizioni meteorologiche avverse. Il silicio stimola anche l’assorbimento di altri nutrienti, come il fosforo, che abbiamo già detto essere un elemento essenziale.

Aggiungendolo alla tua soluzione nutritiva, promuoverai uno sviluppo sano delle piante e le piante avranno più energia per la loro crescita e per la formazione dei fiori. Si consiglia di fornire silicio alle piante sotto forma di soluzione idrolizzata.

Puoi trovarla ad esempio in Advanced Silica che puoi aggiungere non solo durante la concimazione di tutti i tipi di substrati, ma anche spruzzando il prodotto direttamente sulle foglie. Usalo dall’inizio della fase di crescita e fermati intorno alla quinta o sesta settimana di fioritura.

Aminoacidi

Gli aminoacidi sono parte integrante del contenuto totale di azoto nel terreno. Il loro assorbimento da parte delle piante è essenziale per una fotosintesi ben funzionante e quindi per la qualità e la resa del raccolto. A parte questo, gli aminoacidi organici migliorano la resistenza e la vitalità delle piante, migliorano lo stato delle radici, promuovono la formazione più ricca e rapida di fiori e consentono un più facile assorbimento di elementi biogenici primari e secondari.

Con Advanced Amino puoi fornire gli aminoacidi necessari alle tue piante. Questo prodotto è particolarmente adatto per le piante che necessitano di una dose extra di energia, vale a dire nella fase iniziale di crescita quando la superficie delle foglie è sufficientemente grande; poco dopo il taglio; dopo un’eccessiva esposizione alla luce o prima della formazione dei primi fiori. Tuttavia è possibile aggiungere Advanced Amino durante tutte le fasi di crescita e fioritura. Le tue piante diventeranno più sane, resistenti e cresceranno più velocemente.

Maggiori informazioni su www.advancedhydro.com.