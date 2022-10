Coltivazione indoor: i prodotti da non perdere

La coltivazione di cannabis indoor, ovvero in ambienti interni, è una tecnica che permette la coltivazione a ciclo continuo e soprattutto permette discrezione, considerato che la cannabis è tuttora una pianta illegale e la sua coltivazione è perseguita dalla legge.

Questa situazione ha creato nel tempo un mondo sotterraneo di coltivatori domestici che disobbediscono a una legge sbagliata.

Inoltre la coltivazione indoor viene prediletta per via di altri importanti fattori, come la mancanza di spazi esterni o il poco tempo a disposizione, che permettono di mantenere il controllo nella fase di crescita della pianta e di avere un prodotto finale qualitativamente alto.

All’interno del nostro sito ci sono numerosi articoli in cui viene spiegato come allestire una growroom e gli elementi essenziali da monitorare, ma ci sono anche diversi prodotti che possono aiutare nella buona riuscita della coltivazione. Eccovi una selezione dei migliori prodotti presenti sul mercato per la vostra coltivazione da interni.

Crystal Candy®(SWS58) di Sweet Seeds

Questa varietà è una grande produttrice di cristalli di resina aromatica che ricoprono completamente i fiori e le foglie circostanti con un’altissima densità di tricomi lunghi e dalla testa larga.

Le piante sembrano poliibridi indica-sativa, molto vigorose e produttive, con grandi cime e lunghi rami laterali.

Pulp Friction – Green House Seeds

Questo è lo strain perfetto per gli amanti della frutta. Per questo incrocio abbiamo usato la sorprendente e gustosa Melonade, selezionata da semi di Dying Breed, insieme alla nostra dolce e potente Kong’s Krush.

Un bellissimo mix di sapori ed odori di banana e melone, simile a una fresca macedonia estiva condita con della dolce crema. Una varietà perfetta per rimanere attivi e creativi durante il giorno, o per socializzare con gli amici.

B-45 By BOOBA – Silent-Seeds

B-45 By BOOBA è una varietà femminizzata a predominanza Indica, risultato di una collaborazione esclusiva tra due pionieri che hanno segnato la storia delle rispettive industrie per oltre due decenni. Da una parte il leggendario rapper francese BOOBA, alias il “Duc de Boulogne” e dall’altra Silent-Seeds, diretta discendente del famoso brand spagnolo di seedbank. Scopri un ibrido intensamente esotico, le cui proprietà aromatiche sono deliziosamente complesse e fruttate, con un effetto potente che raggiunge il 32% di THC. Massima qualità a tutti i livelli!

Hellfire OG – Kannabia Seeds

Frutto di mesi di lavoro e test, la Hellfire OG emerge dalle fucine di Kannabia irradiando tutto il suo potenziale. Frutto di un incrocio tra Hellfire OG e una White Widow a foglia larga, questo nuovo seme di marijuana femminizzato ha una predominanza indica all’80%, che si traduce in un profondo effetto rilassante e un intenso sapore di agrumi.

Hellfire OG è una pianta che si sviluppa in maniera rigogliosa in indoor come in outdoor e sempre produrrà cime bellissime. Consigliamo di utilizzare lo SCROG per cercare di domarla in ambienti chiusi.

Green Gelato – RoyalQueenSeeds

Green Gelato prospera all’interno. Questa varietà altamente produttiva riempirà i tuoi vasetti con una resa fino a 700g/m². Con un contenuto di THC del 27%, è necessario procedere con cautela: aspettarsi un’azione rapida e uno sballo potente che lascerà i tuoi occhi rossi. Il suo profilo terpenico complesso, definito da note di agrumi e menta.

STICKY BOOST UV, lampada UV-A+UV-B -24W – T5 – Indoorline

STICKY BOOST UV è una lampada a fluorescenza lineare con attacco T5 ad elevata emissione di radiazione nel campo UV-A e UV-B.

Prodotta in esclusiva da Sylvania per Indoorline.

GroXpress LED Full Spectrum+ – Sylvania

Per i grower un po’ più esperti che vogliono regalarsi qualche soddisfazione in più, GroXpress LED Full Spectrum+ è il miglior regalo che si possano fare. 4 barre già assemblate e soli 340W di potenza bastano al famoso spettro GroLux per realizzare una crescita ed una fioritura eccezionali ed in tempi record. Consigliato per aree di 1,2×1,2m.

Equimagno contro le malattie fungine – Biomagno

Equimagno è un estratto di equiseto concentrato, sostanza attiva presente in natura nota per le sue proprietà fungicide.

Agisce contro oidio, peronospora, bolla del pesco, alternaria e septoria.

È applicabile sugli alberi da frutto (melo, pesco), da orto (cetriolo, pomodoro), vite e canapa. Adatto a trattamenti fogliari sia in indoor che outdoor.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007 e/o del Reg. N. 889/2008.

Green Sensation – Plagron

Green Sensation è un potente booster 4 in 1 che migliora la fioritura, la resistenza, il suolo e le rese. Non è necessario utilizzare un fertilizzante PK, un potenziatore, un booster o degli enzimi. Green Sensation aiuta a sviluppare pareti cellulari più forti e più materiale organico. Non ci sono ormoni, residui di origine animale, OGM o altre sostanze che potrebbero avere un effetto dannoso. produce la resa più alta e si adatta perfettamente alla tua configurazione di coltivazione indoor.

Biobizz top max: lo stimolante per fiori aromatici ed esuberanti – Biobizz

Se vogliamo ottenere un raccolto davvero impressionante, con fiori di buone dimensioni e un sapore incredibile, Top max è la migliore opzione. Questo stimolante della fioritura 100% biologico e certificato è formulato con acidi umici e fulvici.

Il ruolo di queste sostanze fondamentali è quello di migliorare l’assorbimento dei nutrienti dal substrato e il loro trasporto all’interno della pianta.

In questo modo portiamo i nutrienti dove abbiamo bisogno che siano: nei fiori.

Combinare Top-Max con Bio-Grow e Bio-Bloom durante la fase di fioritura per ottenere i migliori risultati.

Super Soil di SWA – Soil with Attitude – Campo di Canapa

Questo speciale mix è stato realizzato dai fondatori del club pluripremiato GWA di Barcellona. La loro grande esperienza nel campo ha permesso di realizzare un super soil completamente organico, adatto sia per i principianti, perché facile e veloce da utilizzare, sia per i più esperti che cercano profili terpenici unici. Il super soil di SWA è economico, rispetto alla maggior parte dei fertilizzanti liquidi, ed è più semplice da utilizzare in quanto basta mescolarlo nel terriccio light e annaffiare con acqua fino alla fine del ciclo.

Scopri tutta la linea SWA INDOOR/OUTDOOR sul nostro sito o sul nostro canale YouTube.

Growth/Bloom Excellarator – Advanced Hydroponics of Holland

Growth/Bloom Excellarator è una potente combinazione dei più importanti ingredienti naturali, in grado di creare un sistema immunitario forte. La maggiore resistenza previene malattie delle piante e migliora la loro tolleranza agli insetti dannosi. Quando si utilizza Advanced Growth Bloom Excellarator fino a due settimane prima del raccolto, si ottengono piante più rigogliose e forti, una fioritura abbondante e un gusto pieno. È ideale per la coltivazione indoor e per quella outdoor.

MoWee Extractor – MoWee

L’attrezzatura indispensabile per i grower più esigenti è il MoWee Extractor, una pressa per ROSIN da 30 [ton] con piastre scaldanti. Con questa attrezzatura potrai ottenere concentrati puri e di elevata qualità senza il minimo sforzo, tramite un processo di estrazione privo di gas e solventi adatto quindi anche ai più inesperti.