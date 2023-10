Portare a termine una buona coltivazione di cannabis Indoor è una sfida che deve tenere conto di tanti fattori diversi, con gli imprevisti che possono essere ridotti al minimo grazie alle buone pratiche che partono dalla scelta del seme al set up della propria Grow room.

Qui sotto trovate una guida completa, con link per approfondire i vari argomenti, ed eseguire al meglio ogni fondamentale operazione. Per una panoramica generale si può fare riferimento all’articolo: Coltivazione domestica: iniziare da zero.

COLTIVAZIONE: LA SCELTA DEL SEME

Femminizzati

I semi femminizzati hanno fatto molta strada dalle prime fasi della femminilizzazione, e il risultato è che non contengono cromosomi maschili. Ciò garantisce che ogni pianta che proviene da un seme femminizzato produca fiori femminili. La maggior parte dei coltivatori preferisce usare semi femminizzati perché sicuri del loro sesso. Inoltre non è necessario verificare meticolosamente il sesso della pianta durante il periodo di fioritura. Quindi se stai cercando femmine garantite e non hai intenzione di creare nuovi semi o cloni i semi femminizzati fanno per te.

Regolari

I semi con una probabilità del 50/50 di diventare maschio o femmina sono chiamati semi regolari. Quando una pianta di cannabis maschio feconda una pianta di cannabis femmina, i calici delle femmine produrranno semi regolari. Esattamente come fanno in natura senza l’intervento umano. Il bello dei semi regolari è che occasionalmente hai bisogno di un maschio per impollinare le tue piante femminili e puoi anche raccogliere i semi per un uso futuro. Il rovescio della medaglia è che è necessario far germogliare il doppio delle piante, in modo che dopo aver rimosso i maschi rimangano abbastanza femmine per riempire adeguatamente il tuo spazio di coltivazione e garantire così la resa desiderata.

Autofiorenti

La caratteristica principale della famiglia Ruderalis è la sua capacità di autofioritura, ciò significa che non fanno affidamento sul fotoperiodo per il loro sviluppo. Le varietà autofiorenti generalmente rimangono piuttosto piccole e crescono rapidamente, inoltre producono foglie molto piccole e solo pochi rami laterali. Passano attraverso un ciclo di vita, dal seme alla produzione finale, in sole dieci settimane circa.

(Per approfondire, leggi l’articolo Autoproduzione: quali semi scegliere e perché).

IMPOSTARE LA GROW ROOM

La luce giusta

La scelta di una lampada da coltivazione dipende dal budget, dallo spazio a disposizione, dall’esperienza e da alcuni altri fattori basati principalmente sulla praticità. L’opzione più economica è generalmente un sistema fluorescente, che utilizza una quantità minima di elettricità producendo poco calore. Una configurazione di illuminazione HID (scarica ad alta intensità) come HPS (sodio ad alta pressione) o MH (alogenuri metallici) è un’opzione costosa che genera più calore, ma produce anche fiori più densi. La tecnologia LED (diodo a emissione di luce) è una luce fredda che mostra guadagni promettenti in termini di efficienza, ma rimane una scelta costosa a causa dei prezzi iniziali d’acquisto.

Aspirazione dell’aria

I ventilatori di aspirazione portano aria fresca all’interno della growbox. La ventola di aspirazioneavrà una capacità inferiore rispetto alla ventola di scarico principale. Un aspiratore aggiuntivo per immissione, che fornisca aria fresca e aumenta il ricambio d’aria, non è assolutamente indispensabile se c’è una buona quantità di aria che circola attraverso le aperture filtrate poste nelle parti più basse della growbox.

Deumidificatore

Un deumidificatore rimuoverà il contenuto di umidità dell’aria. Questo è importante durante la fase di fioritura. Se immetti aria fresca dall’esterno dove l’umidità è molto alta, questa può causare uno squilibrio e portare a seri problemi.

Misuratore del PH

Questo dispositivo misura l’acidità o l’alcalinità della tua soluzione nutritiva su una scala da 1 a 14 (dalla più acida alla più alcalina). Le radici richiedono un certo pH per assorbire i nutrienti primari e gli oligoelementi. Nel terreno una soluzione dovrebbe avere un pH di 6,0-6,5. Avrai anche bisogno di soluzioni per regolare l’acidità o l’alcalinità della tua soluzione nutritiva (pH up e pH down).

SCELTA DEL SUBSTRATO

Come spiega il nostro Peppe Maio, “Scegliere il giusto suolo in cui far crescere le vostre piante determina la qualità della cannabis che raccoglierete. Conoscere le differenze tra diversi substrati e additivi può aiutare a far crescere il vostro bagaglio di esperienze e migliorare i vostri risultati”.

La scelta può variare dal classico terriccio, che è il sistema più utilizzato e può essere acquistato in varie versioni pre-fertilizzate, la fibra di cocco, che può essere miscelata in substrato personalizzato o può essere utilizzato in coltura idroponica.

(Per approfondire, leggi l’articolo Non solo terra)

CRESCITA

Germinazione

Dopo aver scelto i semi si passa alla germinazione. Anche se dovrebbero aprirsi entro un paio di giorni, sii paziente: possono volerci fino a sette giorni prima che una piantina emerga dalla superficie del terreno.

Fase vegetativa

Quando le piante vengono mantenute sotto un regime di illuminazione programmato per replicare i mesi primaverili ed estivi rimangono nella loro fase vegetativa, sviluppando solo foglie e rami. Durante questa fase la maggior parte dei coltivatori imposta i timer per un ciclo di luce giorno/notte di 18/6 ore (18 ore accese e 6 ore spente). Le piante inizieranno a fiorire solo più tardi, dopo che il ciclo di luce verrà cambiato in 12/12 ore giorno/notte. A meno che il tempo a disposizione non è poco, una buona pratica è quella di mantenere le piante nella fase vegetativa per 4-6 settimane.

Fioritura

Ora che le tue piante sono forti e sane, è il momento di farle iniziare a fiorire modificando le impostazioni del timer di illuminazione. Basta modificare il ciclo di luce a periodi alternati di 12 ore di luce e 12 ore di buio che faranno fiorire le tue piante. Così come è essenziale mantenere la temperatura e l’umidità corrette nella fase di crescita, lo stesso vale per la fase di fioritura. Avrai bisogno di temperature a 22-24°C con un’umidità relativa del 30-40%.

Le piante avranno anche maggiore bisogno di fosforo e potassio nella fase di fioritura per aiutare a produrre le gemme. Mantieni i ventilatori oscillanti e di scarico accesi in modo permanente per evitare che l’aria stagnante e umida circondi le piante. Una cattiva circolazione dell’aria può causare muffe e funghi sui fiori o sulle foglie.

NUTRIENTI

Tutti i nutrienti devono essere presenti per una corretta funzione metabolica. La maggior parte dei coltivatori utilizza sistemi di nutrienti pre-miscelati e seguendo fedelmente i programmi di alimentazione del produttore, riescono a concludere con successo il ciclo di coltivazione senza intoppi.

(Per approfondire, leggi l’articolo Micro e macro elementi: i nutrienti necessari per una corretta crescita)

RACCOLTO E PULIZIA

Come spiega ancora Peppe Maio, “Quando si tratta di raccogliere cannabis, il tempismo è tutto. Se raccogli le tue piante troppo presto, saranno immature con ghiandole di resina sottosviluppate contenenti meno degli oli essenziali che danno alla cannabis i suoi tipici aromi, il suo profumo e la sua potenza”.

Non bisognerà limitarsi solo alla raccolta, ma procedere con la pulizia delle cime, operazione chiamata “trimming”, prima di procedere con la corretta conservazione.

(Per approfondire, leggi l’articolo Harvest, è tempo di raccolta)

CONSERVAZIONE

Per la conservazione della cannabis ci sono diversi elementi chiave, a partire da dove deciderete di stipare le cime, in genere si utilizzano vasetti in vetro, passando per la temperatura e l’umidità. Le tecniche corrette permettono di evitare che i cannabinoidi si degradino troppo in fretta, dando la possibilità di godere più a lungo dei frutti del proprio raccolto.

(Per approfondire leggi l’articolo Cannabis: la conservazione del raccolto)

ATTENZIONE: In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (art. 17 DPR 309/90). Tutte le informazioni contenute in questo articolo, sono da intendersi ai fini di una più completa cultura generale o indirizzate ai lettori che vivono nei Paesi dove la coltivazione di Cannabis non è vietata.