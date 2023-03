Coltivare seguendo il ciclo lunare, un grande aiuto per le piante e anche per la cannabis

Adattare la coltivazione della cannabis alle fasi del calendario lunare della classica agricoltura biodinamica può dare risultati davvero eccezionali, in particolare perché ci aiuta a individuare i periodi migliori per la semina, il travaso e il raccolto.

FASI E CICLI LUNARI

Innanzitutto bisogna tenere in considerazione le quattro fasi lunari: crescente, calante, luna piena e luna nuova. Queste indicano il diverso aspetto che la Luna mostra nei confronti della Terra durante il suo movimento. Quando la luna è fra Terra e Sole è luna nuova, man mano la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova. La luna calante, nel nostro emisfero, si può individuare facilmente perché ha la forma di una C, mentre quella crescente somiglia più ad una D, nell’emisfero meridionale invece la luna crescente somiglia alla forma di una C e quella calante alla D. Esattamente l’opposto, dato che in base all’emisfero la luna sarà illuminata diversamente.

Successivamente vanno osservati i cicli della luna, ovvero il movimento della luna che nel corso dell’anno traccia un arco sempre più grande (ascendente) o più piccolo (discendente).

La fase di luna ascendente è il momento perfetto per tagliare le talee e prepararle, evitando invece di raccogliere la cannabis.

Al contrario durante la luna discendente si possono fare lavori che riguardano le radici, la germinazione dei semi, la messa in terra delle piante e più in generale lavori di arricchimento del suolo.

L’influenza di questi elementi sulla terra dipende molto dalla latitudine: in Europa, ad esempio, il ciclo ascendente o discendente influenza di più. Ma più ci avviciniamo all’Ecuador, minore è l’incidenza di questo fattore e più la fase di crescita o di declino la influenza. Infatti appare evidente che il cambiamento più importante tra l’emisfero settentrionale e quello meridionale si verifica nella rivoluzione lunare periodica, cioè tra il ciclo ascendente e quello discendente sempre in contrapposizione.

L’ipotesi generale è che la luna crescente e ascendente stimoli lo sviluppo della parte aerea delle piante e favorisca la vegetazione fogliare. Al contrario la luna calante e discendente sposta le risorse delle piante nell’apparato radicale. In particolare secondo quest’ipotesi durante la luna crescente le linfe vitali salgono verso la superficie mentre durante la luna decrescente le linfe vitali si dirigono verso le radici, nel sottosuolo.

MAREE

Le maree, ovvero l’innalzamento o abbassamento del li vello del mare, sono il risultato delle forze gravitazionali esercitate dal Sole e dalla Luna.

La differenza tra alte maree o basse maree è data dalla distanza della luna dalla terra, quando è più vicina alla terra si verifica l’alta marea mentre quando è più lontana dalla terra avremo la bassa marea.

Tutti i giorni ci sono 2 alte maree e 2 basse maree, ogni sei ore circa, e questo può anche influenzare ciò che è meglio fare durante le fasi lunari. Il momento che va dalla bassa marea all’alta marea si chiama “marea crescente” ed è il momento giusto per fare innesti, lavorare su terreni duri, compostare o raccogliere se questo coincide anche con la fase discendente. Mentre quando la marea sta calando o si sta svuotando, è il momento ideale per seminare se ciò coincide con la Luna ascendente, per trapiantare, lavorare terreni, fertilizzare e concimare.

COLTIVAZIONE E CALENDARIO LUNARE

Ecco quindi un resoconto dei momenti più adatti a fare alcuni lavori alle piante di cannabis in base all’influenza della Luna:

Substrato. Soprattutto nelle colture in outdoor dove si pianta in terra madre, quando andremo a fare la miscela, cercheremo di far coincidere la luna discendente, nella fase tra l’ultimo quarto e la luna nuova.

Germinazione. La germinazione è consigliata durante la luna discendente, entro i 3 giorni precedenti la luna piena, in quanto ciò favorirà la crescita di fiori più grandi e aromatici.

Travaso. Spostare la pianta da un terreno a un altro è uno dei momenti più critici di qualsiasi coltivazione. Inoltre in questa fase si tiene maggiormente conto del potere e dell’influenza che la Luna esercita sulla Terra.



Fertilizzazione delle foglie e delle radici. Concimare le foglie irrorandole preferibilmente in un giorno con una Luna che sorge e cresce. Se invece aggiungiamo i fertilizzanti all’irrigazione per le radici, è consigliato farlo in un giorno con una Luna discendente e crescente. In generale però è sempre meglio concimare o fertilizzare al mattino.

Potature. Le potature aeree e basse, destinate a migliorare le prestazioni, è meglio eseguirle in un giorno con luna discendente e in fase calante. Se si tratta di una potatura della radice, è meglio scegliere il giorno con una luna discendente e una fase calante.

Talee. Le talee vanno sempre fatte in un giorno con una luna nascente e una fase calante o crescente. Mentre il momento ideale per piantarle è quello in cui iniziano le fasi di Luna discendente e la fase di crescita.

Tecniche di coltivazione. Se si vuole praticare la piegatura dei rami o la LST bisogna stressare le piante il meno possibile. Se la modellatura viene fatta durante la crescita, è meglio farla coincidere la Luna crescente e ascendente. Se invece viene fatta in fioritura, è meglio durante una Luna calante e ascendente.

Prevenire insetti o malattie. Per i trattamenti preventivi vale tutta la fase ascendente, meglio se durante la crescita. Si consiglia di usare gli insetticidi al mattino e i fungicidi al pomeriggio. Per i prodotti sistemici da utilizzare nell’irrigazione, meglio nei giorni discendenti e calanti.

Raccolta. Per la raccolta dei fiori, il momento più importante della coltivazione, l’ideale è aspettare un giorno con Luna discendente e calante, idealmente al mattino.

Conoscere queste combinazioni ti permetterà di sapere esattamente cosa dovresti o non dovresti fare per migliorare la salute delle piante e avere degli ottimi raccolti.

A cura di Acirne