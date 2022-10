Colombia: primo “sì” alla legalizzazione della cannabis

In Colombia è stata approvata una proposta di legge per la legalizzazione e la regolamentazione della cannabis a livello nazionale, attraverso una commissione, con larga maggioranza.

Dall’altro lato il presidente Gustavo Petro che si è insediato da poco, ha fortemente criticato i fallimenti della guerra alla droga e ha invitato i leader mondiali a ripensare radicalmente la politica sulle droghe a livello nazionale e internazionale.

Sono due passaggi fondamentali che annunciano un vero e proprio cambio di paradigma in uno dei Paesi simbolo del narcotraffico e delle conseguenze devastanti che può avere la guerra alla droga su un paese.

LA PROPOSTA PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS IN COLOMBIA

La proposta di legge del deputato liberale Carlos Ardila è stata approvata dalla Prima Commissione della Camera dei Rappresentanti con 31 voti favorevoli e 2 contrari: prevede la creazione di regolamenti e l’istituzione di una legge sulla cannabis a livello nazionale.

Se diventasse legge darebbe vita a una struttura fiscale per le vendite legali di cannabis e le entrate sarebbero distribuite tra le municipalità locali per sostenere la salute pubblica, l’istruzione e le iniziative agricole.

Secondo i promotori la proposta creerebbe “un approccio diverso da quello utilizzato finora nella lotta contro gli effetti nocivi sulla salute e sulla società che questa sostanza psicoattiva può avere, cambiando un approccio puramente penale con uno di riduzione del danno e di salute pubblica. Allo stesso modo, con questo atto legislativo, si promuoveranno strategie a beneficio della campagna e se ne attueranno altre per combattere il traffico illegale di questa sostanza, scommettendo sulla salute pubblica e sulla crescita sociale”.

UNA SECONDA LEGGE IN SENATO

La proposta di legge non è l’unica che riguarda la legalizzazione della cannabis. Secondo Marijuana Moment ci sarebbe una seconda proposta di legge in Senato, proposta a luglio dal senatore Gustavo Bolívar. La sua opinione è che che la riforma sia a portata di mano ora che il Congresso del Paese ha una maggioranza liberale di legislatori che rientrano in una coalizione politica nota come Patto Storico.

LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE PETRO

Anche se il presidente Petro per ora non ha sostenuto formalmente nessuna delle due proposte di legge, le sue posizioni sono state rese note precedentemente in un’audizione alle Nazioni Unite dove ha sottolineato che: “la democrazia morirà” se le potenze globali non si uniranno per porre fine al proibizionismo e adottare un approccio diverso, con milioni di vite in gioco sotto l’attuale regime.

Petro ha anche recentemente parlato della prospettiva di legalizzare la cannabis in Colombia come uno dei mezzi per ridurre l’influenza del mercato illegale. E ha segnalato che il cambiamento di politica dovrebbe essere seguito dal rilascio delle persone attualmente in carcere per la cannabis.