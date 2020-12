Classics Buddha Seeds: la collezione di varietà leggendarie di cannabis che stavi aspettando

Classics Buddha Seeds è l’ultima novità della seedbank Buddha Seeds. È una collezione di varietà leggendarie di cannabis che sarà presto disponibile sia in versione autofiorente che non autofiorente. Buddha Diesel, Buddha Critical, Buddha Amnesia, Buddha Ak, Buddha Skunk e Buddha White Widow compongono questa nuova grande famiglia con la quale Buddha Seeds ha voluto rendere il suo particolare tributo ai classici della cannabis. E tutto sembra indicare che questi classici faranno parlare molto l’anno prossimo, così come hanno fatto molto tempo fa le varietà originali.

Dopo il suo successo sul mercato con varietà autofiorenti come Magnum, Deimos e la nuova Buddha Purple Kush in versione non autofiorente, Buddha Seeds è tornata in pista con Classics. Questa volta, il team di breeders di Buddha Seeds è riuscito a mantenere l’essenza di queste varietà leggendarie, valorizzandone le virtù e introducendo alcuni miglioramenti. Tutto questo con il marchio di qualità e innovazione a cui Buddha Seeds ci ha abituati.

Classics Buddha Seeds stupirà sia i coltivatori principianti che quelli più esperti con un’attenta selezione di genetiche che sono pietre miliari nella storia della cannabis.

Una collezione vintage per principianti ed esperti



L’innovazione è una delle principali qualità che definisce il lavoro della seedbank di Buddha Seeds. Il suo team di sviluppo è composto da agronomi e biologi che apportano un gran valore aggiunto. Dal lavoro esaustivo di sviluppo e innovazione nasce Classics Buddha Seeds, una collezione in cui prevale l’essenza di questi classici della cannabis con il tocco distintivo e innovativo di Buddha Seeds.

Con Buddha Diesel, la produzione è stata aumentata fino a limiti insospettabili in una varietà normalmente piuttosto limitata in questo aspetto. Inoltre, in ogni esemplare spiccano le sue note agrumate di limone e pompelmo.

Nel caso di Buddha Ak, si è lavorato con vecchie talee conservate per più di 20 anni, che hanno mantenuto il loro incredibile vigore. L’obiettivo di Buddha Seeds era quello di renderla più compatta e facile da coltivare, eliminando la crescita incontrollata dei suoi genitori sativa. Inoltre, la sua produzione e la sua potenza sono state mantenute dando origine a cime più compatte.

Buddha Amnesia ha una predominanza sativa più elevata nella sua genetica, aumentando ancora di più il suo effetto stimolante. Ecco perché è una delle varietà da consumare in uno stato creativo e per promuovere le relazioni sociali. Di Buddha Amnesia sono peculiari le proprietà medicinali, in quanto riduce significativamente l’ansia e lo stress.

L’attrazione principale di Buddha Critical è il suo breve periodo di fioritura, ideale per le colture all’aperto con raccolti precoci. Questa varietà si è distinta fin dall’inizio per il gusto, l’incredibile velocità e la produzione.

Buddha Skunk si distingue per il suo forte aroma, per cui è consigliabile installare filtri anti-odore nelle colture indoor. Buddha Skunk è un ibrido di predominanza sativa, forte, potente, produttivo, con un corto periodo di fioritura.

Allo stesso modo, Buddha White Widow si distingue per la sua rapida fioritura, la facilità di coltivazione, la produttività e l’alta concentrazione di resina. Buddha Seeds lo ha già nominato come il gioiello della collezione Classics Buddha Seeds.

Con i Classics Buddha Seeds rende omaggio a ceppi che hanno lasciato il segno nella storia della cannabis molto tempo fa e ora cercano di guadagnare ancora più forza con il marchio di una delle seedbank più importanti sulla scena internazionale.