City Jungle è insieme a voi!

Noi di City Jungle lo abbiamo sempre saputo, e su questo abbiamo basato il nostro lavoro: offrire SERIETÀ, COMPETENZA, QUALITÀ, DEDIZIONE, PASSIONE e SIMPATIA a lungo andare ripaga.



Dal 2007 stiamo facendo la differenza in Friuli-Venezia Giulia, e non per modestia personale, ma perché siete voi, “vecchi” e “nuovi” clienti che lo riconoscete continuando a venire da noi sempre sicuri di trovare ciò che cercate, incuriositi dalle novità che proponiamo; grati per i suggerimenti che ci chiedete e che vi aiutano nelle situazioni più critiche perché avete ricevuto e/o seguito consigli sbagliati.



E che dire dei clienti online, quelli che ci hanno conosciuto attraverso il nostro sito web WWW.CITYJUNGLE.IT e che, attraverso le recensioni ci regalano emozioni. Il nostro nuovo sito è stato lanciato ad aprile e purtroppo non è ancora al top – rispetto a come siamo abituati e come vi abbiamo abituati -, ma siamo pronti a rispondere tramite whatsapp, via mail o anche telefonicamente se avete dubbi o curiosità su un acquisto che volete fare.



Alcune volte è vero, ci demotiviamo perché vediamo un mondo che al di là della nostra nazione sta cambiando mentre da noi sembra si voglia tornare indietro, non capendo quali sono le esigenze e le preferenze degli italiani.



Noi crediamo in quello che facciamo e anche se la situazione politica italiana non ci aiuta affatto siamo qui al vostro fianco e voi siete qui al nostro fianco perché si sa: “L’UNIONE FA LA FORZA” e “UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO” sono grida di battaglia per chi vuole ed è alla ricerca della serenità, cosa di cui tutti abbiamo bisogno oltre che di una certa stabilità.



Ce la mettiamo tutta e continueremo a mettercela tutta quotidianamente, e confidiamo in un vostro sostegno e supporto come fino ad ora ci avete dimostrato. E ricordate: CITY JUNGLE COLTIVA LE TUE PASSIONI!