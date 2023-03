Entrare in City Jungle e ritrovarsi davanti agli occhi un’intera parete (3 metri per 6), con esposti oltre cento bong di varie altezze, fatture e spessori, e con diverse caratteristiche, in tanti colori, personalizzati, artigianali o firmati da grandi marchi europei e internazionali.

Il mondo dei bong è un mondo particolare, coinvolgente e noi lo sappiamo bene: non a caso abbiamo scelto di trattare produttori rinomati e riconosciuti come ROOR, Blaze, G-Spot, Black Leaf, Cheeck & Chong ed Ehle, oltre ai bellissimi e particolarissimi artigianali Douglass.

Presenti anche i bong in silicone Eyce e a breve arriveranno altre novità direttamente dagli Stati Uniti. Ma che mondo BONG sarebbe senza gli accessori giusti! Niente paura, intere vetrine espongono bracieri, unici nel loro essere come quelli personalizzati ROOR o quelli artigianali Douglass, o quelli per estratti e concentrati, percolatori, canalette, diffusori, porta bracieri in vetro o in legno e altro ancora.

E se non ti basta, ad attenderti ci sono vetrine in cui esposte troverai pipe di ogni colore e forma, in vari materiali, di ogni grandezza e finitura e bubbler, le pipe ad acqua nate proprio per unire il piacere della pipa a quello del bong.

Ma avere un bong o una pipa significa anche averne cura ed è per questo che vi garantiamo prodotti per la pulizia, che siano liquidi o in polvere, scovolini e pad, in grado di renderli come nuovi.

Non resta che venire a fare un salto da noi in Via Longarone 34 a Udine, o visitare il nostro sito www.cityjungleshop.it.