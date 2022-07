La città vuole cambiare nome in “Kush” in omaggio alla cannabis

Una piccola città del Colorado potrebbe cambiare il suo nome in “Kush“, in omaggio alla cannabis che, grazie alla fiorente industria nata in Usa, ha cambiato il futuro degli abitanti.

Parliamo di Moffat, cittadina di 120 abitanti nel sud del Paese, dove l’industria della cannabis è in rapida crescita.

“Moffat si sente come se fosse sull’orlo di una crescita massiccia in questo momento. Forse siamo piccolissimi, ma stiamo cercando di fare grandi cose”, ha detto la sindaca Cassandra Foxx in un’intervista alla CNN.

LA PROPOSTA PER IL CAMBIO NOME: DA MOFFAT A KUSH

La proposta di cambiare nome è venuta da Mike Biggio, proprietario e fondatore di Area 420, che concede licenze per la coltivazione della cannabis a Moffat che, secondo Foxx, sono passate da appena due a oltre 70 negli ultimi sei anni, in gran parte grazie al lavoro di Area 420.

Secondo la sindaca l’attività di Biggio ha avuto un grande impatto sull’economia della città: “Ci hanno dato la vita, come una rinascita. Hanno creato un’industria per Moffat”.

Le attività di coltivazione, sempre secondo la Foxx, sono favorite dal fatto che: “Abbiamo un sacco di spazio aperto, un sacco di buone risorse, una bella elevazione, un buon clima che si presta alla coltivazione della marijuana”.

Dopo che Biggio ha suggerito il cambio di nome, la proposta è stata messa all’ordine del giorno in municipio. Ma non tutti in città erano entusiasti del possibile cambio di nome. Alcuni residenti volevano mantenere la “storia, il patrimonio e l’identità” della città incarnati nel suo nome. In origine la città prendeva il nome da David H. Moffat, un industriale che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo delle ferrovie e delle miniere in Colorado.

Il prossimo passo per trasformare Moffat in Kush sarebbe l’avvio di una petizione da parte di un residente, dice Foxx.

La Kush è una varietà di Cannabis Indica che prende il nome dalla catena montuosa dalla quale è originaria la pianta, l’Hindu Kush. Come genetica sembra sia nata negli Usa intorno agli anni ’70, dando poi vita a tutta una serie di varietà come O.G Kush, Bubba Kush, Afghan Kush e molte altre.