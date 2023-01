Le chiavi del benessere

Viviamo in tempi complessi. Incertezza, paura, ansia, stress ci accompagnano nelle nostre vite frenetiche, sempre contesi tra competitività e performance. Inoltre, le guerre, la pandemia e la crisi climatica contribuiscono ad alimentare abitudini tossiche per mente e corpo. Come trovare allora una nuova dimensione di benessere autentica e “funzionale”? La risposta non è univoca, ma ha un importante punto di partenza: il nostro livello di consapevolezza.

Il tema del benessere, della felicità, della longevità e della qualità della vita va, infatti, affrontato in maniera trasversale, attraverso una serie di strategie integrabili nel nostro stile di vita, attingendo alle straordinarie risorse che si trovano dentro di noi. Ripartiamo, quindi, da un approccio multidimensionale dell’essere umano, in cui i “sistemi” corpo, emozioni, mente, spirito, relazioni e ambiente naturale si influenzano reciprocamente creando un impatto significativo sul benessere non solo individuale, ma anche professionale, relazionale, sociale e dell’intero pianeta in un sistema intimamente interconnesso.

Fu lo stesso Darwin a integrare la sua classica teoria dell’evoluzione sostenendo e dimostrando biologicamente come la compassione, l’inclusione, la simpatia, la gentilezza, il gioco, l’appartenenza al gruppo, la generosità e la cura del benessere altrui siano caratteristiche della natura umana favorite dalla selezione naturale e maggiormente adatte al cambiamento e alla sopravvivenza su questo pianeta. Questi valori risultano essere delle vere e proprie medicine naturali ad alto impatto su salute, benessere e longevità, e delle abilità sociali necessarie per migliorare la qualità della nostra vita. È stato dimostrato, infatti, che le persone gentili, grate e ottimiste vivono più a lungo e si ammalano di meno.

Per produrre un cambiamento sociale tangibile in termini di salute individuale e collettiva occorre, dunque, coltivare questi valori, che sono tratti geneticamente determinati solo in piccola parte, per il resto sono dei muscoli che possiamo allenare quotidianamente. E più riusciamo a sviluppare, ad esempio, un’attitudine gentile o un comportamento incline al perdono, all’ottimismo, alla gratitudine, più vedremo fiorire non solo la nostra dimensione interpersonale, quindi il nostro mondo interiore fatto di emozioni, pensieri, stati d’animo e stati di coscienza, ma anche la dimensione esteriore, la qualità delle nostre relazioni e la capacità che abbiamo di intessere rapporti duraturi nel tempo, aumentando la nostra capacità di creare stabilità e profondità nella nostra vita.

Partendo da questa visione, abbiamo sviluppato in anni di ricerche un modello che si fonda su sei principali strategie pragmatiche:

movimento fisico quotidiano;

corretta alimentazione ;

pratica della meditazione ;

contatto con la natura ;

relazioni sane e consapevoli;

presenza della musica e dell’arte nella nostra vita quotidiana.

Tutti questi aspetti toccano e influenzano la nostra energia vitale, la qualità delle nostre emozioni e dei nostri pensieri, la capacità di integrare il nostro passato e renderlo un insegnamento prezioso per il presente, senza dimenticare la dimensione esistenziale, che è quella più elevata e che riguarda il significato profondo e il proposito ultimo della nostra vita.

L’approccio al benessere interessa, quindi, tutto lo stile di vita e si fonda sulla consapevolezza della nostra unicità, delle esigenze profonde e dei desideri più autentici e reali. Non dobbiamo uniformarci a esigenze di mercato, necessità sociali, aspettative familiari e del contesto educativo in cui siamo cresciuti. Per stare veramente bene bisogna imparare ad ascoltarsi. Si tratta di riconoscere e seguire se stessi, integrando nella propria vita approcci flessibili e sane abitudini.

ABBIAMO IL DOVERE DI ESSERE FELICI

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la felicità è una delle componenti fondamentali della salute umana. È un tema che richiede un approccio trasversale a una grande varietà di discipline, dalla medicina alla psicologia, dall’economia alla biologia evolutiva. Uno degli studi più interessanti è stato pubblicato nel 2008 sul British Medical Journal, realizzato in collaborazione tra la Harvard Medical School e l’Università della California San Diego. Ha evidenziato come gli stati emotivi, in generale, non soltanto la felicità, possano trasferirsi direttamente da un individuo all’altro attraverso meccanismi come l’imitazione o il “contagio emozionale”. In buona sostanza, tendiamo a riprodurre movimenti del corpo ed espressioni facciali che vediamo negli altri e che hanno un forte contenuto emotivo, e le facciamo nostre insieme al sentimento che le ha generate. Gli stati emotivi acquisiti dall’osservazione e dal contatto con gli altri possono permanere non solo per pochi secondi ma anche per diverse settimane. Allo stesso modo funziona per la depressione. Abbiamo, quindi, il dovere di essere felici, se non per noi stessi almeno come atto di responsabilità verso le persone che amiamo.

CONOSCERE NOI STESSI

In un famoso esperimento sociale organizzato dal Washington Post, il celebre violinista Joshua Bell ha suonato in incognito per 45 minuti (con un violino da 3 milioni e mezzo di dollari) sei pezzi di Bach tra i più complessi e meravigliosi mai scritti nella storia della musica, con migliaia di persone che transitavano nella metro. In quei tre quarti d’ora Bell è riuscito a racimolare 32 dollari, terminando la performance senza alcun applauso o riconoscimento. Solo due giorni prima aveva registrato il sold out nel teatro più prestigioso di Boston, dove un posto in platea costava 100 dollari. Com’è stato possibile che tra quelle migliaia di persone nessuno abbia trovato un momento per fermarsi ad ascoltare? Quali e quante bellezze e talenti non riconosciamo o perdiamo quando non siamo presenti e consapevoli nel miracolo della vita?

Uno dei grandi rimedi a distrazione e confusione della nostra mente è la pratica della meditazione, oggi tra le più forti tendenze nel campo delle scienze del benessere e della qualità della vita. In pochi anni è salita sul podio, insieme alla dieta sana e all’esercizio fisico, come uno dei tre pilastri del benessere. Secondo il CDC degli Stati Uniti è la tendenza sanitaria in più rapida crescita in America, dati che rispecchiano gli oltre 9.000 studi scientifici pubblicati ad oggi, la maggior parte dei quali presenti su PubMed, il database di articoli biomedici della National Library of Medicine degli Stati Uniti, e decuplicati negli ultimi vent’anni.

PERCH É MEDITARE

La società odierna celebra la velocità, il multitasking e la gratificazione egoica immediata, spingendo più all’euforia del sensazionalismo interiore piuttosto che al benessere autentico. Viviamo una fase storica improntata sulle esigenze di una cultura fast food, dove il reale significato di benessere e consapevolezza sono stati dimenticati. In questo contesto la meditazione è diventata una soluzione reale ed efficace contro lo stress, l’ansia e la pressione che questi meccanismi usa e getta hanno prodotto. Tuttavia c’è molta confusione.

Meditare non consiste in un processo di visualizzazione, immaginazione, respirazione o in un’esperienza legata a fenomeni interiori; non è pregare, riflettere o rilassarsi profondamente. Lo stato di meditazione inizia esattamente dove finiscono queste esperienze, quando nel silenzio assoluto della mente risplende solo una profonda consapevolezza di essere. Questo stato è altamente rigenerativo e ha come effetto collaterale un autentico e duraturo benessere psicofisico. Non è difficile raggiungere questi risultati ed è un’esperienza alla portata di tutti.

Inoltre, ci sono straordinarie evidenze scientifiche nel campo della medicina, della psicologia e delle neuroscienze sugli innumerevoli effetti positivi della meditazione, come gli effetti benefici sulla telomerasi, l’enzima che ricostruisce i telomeri, oppure sulla modificazione dell’attività di geni collegati con l’infiammazione, la morte cellulare e il controllo dei radicali liberi responsabili di molti danni al DNA: per rallentare l’invecchiamento, modificando circa 1.500 geni, bastano due mesi di pratica.

Uno dei legami più forti tra la meditazione e la salute è la capacità di ridurre lo stress, condizione che a sua volta può innescare o esacerbare diverse condizioni gravi, tra cui malattie cardiache, obesità e persino disturbi d’ansia. Inoltre, praticare a lungo termine la meditazione aumenta la densità della materia grigia nelle aree del cervello associate ad apprendimento, memoria, consapevolezza di sé, compassione e introspezione, oltre a ridurre il rischio e coadiuvare il trattamento della depressione.

RICERCARE L’EQUILIBRIO

Abbiamo visto come una “mente meditante” svolga un ruolo fondamentale per la salute e il benessere della persona. Ma, se la scienza moderna ha dimostrato che la mente influenza e controlla i geni, modificando i processi di invecchiamento e infiammazione, le abilità cognitive, la memoria, l’umore, l’ansia e la depressione, allora cosa influenza la mente? Con quali strumenti possiamo gestirla, purificarla e renderla un organo perfettamente funzionante, capace di esprimersi armoniosamente e di influenzare positivamente non solo la biologia del nostro corpo, ma anche le situazioni, le relazioni, le scelte e le decisioni, orientando il nostro destino e trasformandolo in una scelta consapevole?

Secondo la cultura indovedica la natura è caratterizzata e influenzata da tre qualità chiamate “guna”, parola sanscrita che indica anche virtù o attributo. I tre guna sono considerati i componenti ultimi della materia e si identificano con tamas, oscurità, le pesanti forze di inerzia che ostacolano il dinamismo; rajas, “dinamico”, è la componente attivatrice della vita; sattva, “verità” o “ciò che è”, ovvero le forze che elevano e illuminano. Ognuna di queste tre qualità è di per se stessa neutra, né positiva né negativa. La quantità, in eccesso o carenza, determina squilibri o disarmonie e influenza, dunque, anche l’attività della mente, per questo conoscere il nostro guna dominante diviene importante e ci è d’aiuto per giungere al perfetto equilibrio corpo-mente. Esistono tecniche molto valide per farlo che invito a scoprire e sperimentare.

Abbiamo visto come sia quanto mai trasversale e multidimensionale l’approccio al benessere e alla felicità. Il modello da adottare è centrato, innanzitutto, su valori e buone pratiche da allenare quotidianamente nella nostra vita, affinché generino un impatto pragmatico su corpo, mente, emozioni, passato e, infine, sulla nostra dimensione spirituale, che è quella che parla al nostro io più vero e profondo, al nostro giardino interiore da curare giorno per giorno per fiorire e prosperare.

A cura di Daniel Lumera