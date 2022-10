Chemical bros è il docufilm di Massimiliano Mazzotta sull’inquinamento della Fluorsid, il gigante mondiale nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici con sede a Macchiareddu, nel sud della Sardegna. Fluorsid è la società di Tommaso Giulini, il patron del Cagliari Calcio. Il 19 maggio del 2017 l’azienda fu al centro di una bufera giudiziaria con l’arresto dei vertici societari. In carcere anche alcuni operai assunti come dipendenti nelle ditte che, per conto della Fluorsid, smaltivano gli scarti di lavorazione.

L’indagine della Procura di Cagliari si è conclusa con il patteggiamento di tutti gli indagati. Sull’inquinamento a Macchiereddu non c’è stato processo. L’azienda ha preferito far chiudere il fascicolo promettendo una maxi bonifica da 22 milioni di euro, ma al momento non ci conosce lo stato dei lavori per il recupero delle aree contaminate. Si conoscono però le conseguenze che i giacimenti di fluorite, la produzione e l’utilizzo del fluoro a livello industriale hanno causato sull’ambiente e sulla salute delle persone e il documentario le mette in fila partendo dalle miniere di Silius in Sardegna fino al Peak District National Park del Derbyshire in Gran Bretagna, passando per il Veneto. I danni sono irreversibili, ma la presa di coscienza da parte della popolazione, seppur graduale, è oggi più che mai determinata a non occultare la verità.