Che effetto ha il CBD sulla pelle?

Probabilmente avrete già sentito parlare dell’olio di CBD, ma sapevate che questa non è l’unica formula che consente di sperimentare i vasti influssi della molecola? Aggiungendo il CBD nei tradizionali prodotti cosmetici, è possibile trarre vantaggio dai collaudati ingredienti per la cura della pelle e dalle proprietà riequilibranti del CBD.

Come agisce il CBD sulla pelle?

Fortunatamente per la nostra cute, il CBD esibisce una perfetta sinergia con ingredienti naturali come aloe vera, vitamine essenziali ed olio di semi di girasole, ma racchiude anche potenziali effetti specifici.

Uno di essi è l’attivazione dei recettori situati sulla pelle. Il CBD contribuisce a migliorare la funzionalità di questi recettori e mostra interessanti proprietà antinfiammatorie. Il cannabinoide può anche nutrire ed idratare la pelle, senza irritarla.

I vari tipi di prodotti al CBD per la cura della pelle

Il CBD è totalmente atossico e può agire in sintonia con dozzine di altre molecole conosciute. Non c’è quindi da sorprendersi che la gamma di prodotti cosmetici arricchiti al CBD cresca esponenzialmente di giorno in giorno. Quasi tutti i prodotti al CBD per la cura della pelle rientrano in categorie simili a quelle presenti nelle profumerie e nei negozi di cosmetici.

Prodotti di bellezza al CBD

I prodotti di bellezza al CBD comprendono creme anti-età, creme giorno ed articoli specifici, come roller per il contorno occhi, creme per i piedi e cofanetti assortiti. Vengono chiamati anche prodotti al CBD per uso topico e sono progettati per i diversi tipi di pelle.

Creme al CBD

Le creme al CBD costituiscono una sezione di cosmetici più specifica. Questa categoria include formule arricchite al CBD, progettate esclusivamente per condizioni cutanee come psoriasi, acne ed eczema. Abbinato ad ingredienti complementari, il CBD, con la sua azione antinfiammatoria, rappresenta un potente strumento per contrastare tutti questi disturbi. Scegliete il prodotto al CBD per la cura della pelle più adatto alle vostre esigenze

Introdurre i prodotti cosmetici al CBD nel proprio regime di bellezza non potrebbe essere più semplice. Non dovete fare altro che sostituire il prodotto tradizionale con la versione arricchita al CBD. L’unico elemento a cui dovete prestare attenzione è la presenza, o meno, di test di laboratorio indipendenti che certifichino la qualità del prodotto. L’estrazione del CBD richiede personale competente ed attrezzature sofisticate, e talvolta alcuni produttori meno esperti decidono di adottare sistemi più economici. Scegliete solo aziende che sottopongono i loro prodotti cosmetici al CBD a test indipendenti, come il produttore svizzero Cibdol. Questa ditta offre un assortimento completo di prodotti per la cura della pelle, ciascuno dei quali viene analizzato da un laboratorio esterno. In questo modo, potrete conoscere l’esatta composizione di ogni crema ed avere la certezza di trarre il massimo beneficio dal CBD di alta qualità.