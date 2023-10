Lo scorso 8 ottobre Jorge Cervantes, esperto di cannabis conosciuto in tutto il mondo, ha festeggiato il suo 70esimo compleanno. Cervantes è famoso in particolare per aver pubblicato nel lontano 1983 un libro sulla coltivazione della cannabis ribattezzato la Bibbia del coltivatore; un manuale prezioso per coloro che vogliono coltivare cannabis che a distanza di anni è ancora estremamente attuale.

Durante la sua lunga carriera, di circa 40 anni, è sempre stato in prima fila per divulgare la corretta informazione sulla coltivazione della cannabis e andare contro la stigmatizzazione. In passato ha collaborato anche con Dolce Vita pubblicando una serie di articoli dedicati alla coltivazione della cannabis.

E adesso, arrivato ad un traguardo importante della sua vita ci regala una bella riflessione, che abbiamo tradotto per voi e che trovate di seguito. Intanto noi della redazione mandiamo i migliori auguri a Jorge e ne approfittiamo per ringraziarlo per il prezioso e fondamentale contributo che ha dato in questi lunghi anni al mondo della cannabis.

Cari amici e colleghi dell’industria della cannabis,

🌱 Mentre mi trovo in mezzo alla vegetazione lussureggiante, inalando il ricco aroma della nostra amata cannabis, rifletto su un viaggio che abbraccia sette decenni di vita e quattro decenni all’interno di questa vibrante industria.

Un viaggio nel tempo

Nel 1983, quando la prima copia di “Indoor Marijuana Horticulture” fu autopubblicata, intrapresi un viaggio, un po’ ignaro del profondo impatto che avrebbe avuto sui coltivatori di cannabis di tutto il mondo. Dai libri agli articoli, dalle conferenze ai video, i semi della conoscenza che abbiamo gettato insieme sono sbocciati in una rete globale, unendoci nella nostra passione condivisa e nella ricerca di comprendere questa meravigliosa pianta.

Evoluzione e stigma

L’evoluzione dell’industria della cannabis da quei primi giorni è stata notevole. Dalle operazioni clandestine del passato ai fiorenti mercati legali e alla ricerca avanzata di oggi, abbiamo collettivamente navigato attraverso un mare di sfide e trionfi. Tuttavia, nel 2023, l’ombra della stigmatizzazione della cannabis incombe su di noi e, in molte regioni, le persone continuano a subire misure punitive draconiane per la coltivazione di questa pianta a noi così cara.

Un appello all’unità e alla difesa

Nonostante i nostri progressi, il nostro viaggio è tutt’altro che finito. La cruda realtà di persone che sono ancora incarcerate per la coltivazione della cannabis ci ricorda che il nostro lavoro deve continuare con vigore. I settori dell’alcol e del tabacco hanno dimostrato che la regolamentazione di un’industria diventa una sfida formidabile senza una lobby forte e un fronte unito. È imperativo che noi, come industria, rafforziamo la nostra lobby, consolidandola come un faro di forza e di difesa contro le ombre persistenti dello stigma e dell’ingiustizia.

Origini popolari e un futuro insieme

Le mie radici, profondamente intrecciate con le origini della nostra comunità, rimangono forti. Ogni giorno mi ritrovo incantato dalla pianta di cannabis, sempre curioso e perennemente studente delle sue meraviglie. Mentre andiamo avanti, incarniamo lo spirito di collaborazione, apprendimento e condivisione che è stato la pietra angolare della crescita della nostra comunità.

Uno sforzo collettivo

George’s Legacy non ha mai riguardato solo me; ha riguardato e riguarderà sempre noi – il nostro viaggio collettivo, la nostra conoscenza condivisa e il nostro fronte unito in difesa della pianta di cannabis e dei suoi coltivatori in tutto il mondo. La nostra strada verso il futuro sarà lastricata di esperienze condivise, di difesa collettiva e di un impegno unitario per smantellare i resti del proibizionismo e dello stigma. Per questo motivo ho deciso di pubblicare gratuitamente il mio libro online, come ho fatto con l’Enciclopedia della Cannabis su www.marijuanagrowing.com.

Cresciamo, difendiamo ed eleviamo insieme

Mentre festeggio il mio 70° compleanno e rifletto sul nostro viaggio insieme, vi invito caldamente a continuare questo viaggio con me. Coltiviamo la conoscenza, difendiamo la giustizia ed eleviamo il nostro settore, assicurandoci che le prove e i trionfi del nostro passato alimentino il progresso del nostro futuro.

Inviate un’e-mail all’indirizzo [email protected] con tutti i media (foto/video/testo) che desiderate che io veda.

Per i semi che abbiamo gettato, i germogli che abbiamo coltivato e i raccolti abbondanti che ci attendono all’orizzonte.

Con affetto e gratitudine