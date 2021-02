CBDMANIA, la start-up che si occupa di cannabis light punta al mercato europeo

Negli ultimi anni la canapa sta attraversando una nuova stagione e valorizzazione. Una vera e propria rivoluzione sociale che raggiunge, in diverse parti del mondo, nuovi traguardi: gli USA vanno verso la legalizzazione a livello federale; l’ONU elimina la cannabis dalla tabella IV riconoscendone le proprietà terapeutiche. Anche in Europa e in Italia il processo di rinascita della canapa è ormai avviato. Le risoluzioni politiche a favore dello sviluppo della canapa sembrano dosate e rallentano un iter, che dall’altra sponda dell’oceano corre a velocità doppia alla scoperta dei benefici dei cannabinoidi presenti nella canapa e di tutti i possibili utilizzi e applicazioni.

CBDMANIA cavalca l’onda dell’affermazione del cannabidiolo (CBD) e delle sue proprietà benefiche da parte della comunità scientifica convinta che questo sia l’inizio e il volano per ridare pieno riconoscimento alla canapa e a tutti i suoi derivati.

CBDMANIA nasce poco più di due anni fa dall’idea di due amici, un ingegnere e un informatico, fanatici delle tecnologie, del benessere fisico e della libertà intellettuale. Analisi di mercato, convinzioni personali e voglia di fare impresa spingono i fondatori a immergersi in un settore promettente in Italia ma alquanto rischioso a causa di una legge poco chiara. Uno staff di professionisti ha permesso a CBDMANIA di diventare in pochi mesi uno dei migliori shop online della canapa legale. Da subito la consapevolezza dell’esperienza maturata in passato sul web ha delineato la scelta dell’e-commerce come unica strada percorribile. Unica regola mettersi sempre in discussione nella ricerca di soluzioni che possano migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti affinché essa sia facile, veloce e assistita. La soddisfazione di chi sceglie CBDMANIA passa da una selezione dei migliori prodotti naturali e di qualità, al risparmio economico garantito con prezzi sempre concorrenziali e sconti accattivanti.

Il lavoro quotidiano che sta dietro www.cbdmania.it. ha l’ambizione di fornire una navigazione intuitiva, sia per finalizzare in pochi click un acquisto che per consultare un blog ricco di informazioni inerenti al CBD e alla canapa. Lo scopo è di mettere nelle mani dell’utente uno strumento gestibile in piena autonomia e monitorato in ogni fase, per dare assistenza in caso di necessità. Lo shop di CBDMANIA propone principalmente infiorescenze e oli al CBD risultato di selezioni accurate al fine di garantire prodotti qualitativamente superiori. Un’ampia scelta di genetiche è disponibile per incontrare diverse esigenze in termini di profumi e contenuto di CBD mantenendosi sempre al di sotto dei valori di THC dettati dalla legge. Anche per gli oli l’offerta varia secondo la percentuale di CBD e la base utilizzata (MCT e olio di semi di canapa) così da saper rispondere a differenti richieste. Infine, ma non per ultimo, un’attenzione costante ai prezzi per restare sempre concorrenziali e cullare i clienti con continue offerte e una raccolta punti che al raggiungimento della CBDCARD si trasforma in sconti reali sugli acquisti.

Per il nuovo anno la sfida di CBDMANIA è di ritagliarsi un posto anche nel mercato europeo, infatti da poco è stato pubblicato il nuovo portale in lingua inglese.