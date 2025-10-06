CBD come integratore: l’EFSA propone 2 mg/giorno e apre la consultazione pubblica

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha recentemente avviato una consultazione pubblica (PC 1597) per aggiornare il proprio parere sulla sicurezza del cannabidiolo (CBD) come “novel food” (nuovo alimento). Il documento preliminare, reso pubblico il 9 settembre 2025, propone in via cautelativa una dose giornaliera “sicura” pari a soli 2 milligrammi per un adulto di 70 kg, un valore seriamente contestato da operatori e esperti.

CBD COME INTEGRATORE E DATI SCIENTIFICI

Secondo l’EFSA persistono lacune nei dati scientifici su vari aspetti del CBD come tossicità epatica, effetti sul tratto gastrointestinale, sul sistema nervoso o endocrino, sui sistemi riproduttivi e sulle interazioni farmacologiche e quindi propone una soglia molto bassa, “cautelativa”.

Gli esperti del settore hanno espresso perplessità sia riguardo alla trasparenza del processo (quali studi sono stati inclusi/esclusi) sia sui criteri di scelta del fattore di incertezza. Ad esempio, Jérôme Le Bloch (esperto nel settore alimentare) ha criticato l’uso di un solo “endpoint” per definire la soglia e l’adozione di un fattore di sicurezza particolarmente severo, osservando che un limite così rigido rischia di “azzerare l’interesse dei consumatori”.

Va sottolineato che il parere dell’EFSA non ha effetto vincolante di per sé, ma fungerà da riferimento per le valutazioni future dei prodotti a base di CBD come novel food. I richiedenti autorizzazione potranno comunque presentare dati supplementari per giustificare dosaggi più elevati. Nel Regno Unito, ad esempio, è già avviata una consultazione per l’autorizzazione di tre prodotti CBD come novel food, con livelli proposti per integratori fino a 10 mg/giorno. In Francia, dove grazie a una legge sperimentale il CBD è venduto come integratore alimentare già dal marzo del 2023, la percentuale di CBD nei nei singoli prodotti non può essere superiore al 20% e il dosaggio giornaliero è di 50 milligrammi.

PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Canapa Sativa Italia, associazione che rappresenta il settore, denuncia come queste misure rischino di soffocare l’industria nazionale e di contraddire il diritto europeo — in particolare la sentenza “Kanavape” (2020) della Corte di Giustizia UE, che stabilì che il CBD derivato da canapa legale non può essere trattato come stupefacente. Il risultato è un clima di incertezza che scoraggia investimenti, innovazione e stabilità nella filiera.

La consultazione pubblica europea, aperta fino al 14 ottobre 2025, rappresenta un’occasione cruciale per operatori, ricercatori e cittadini di intervenire nel dibattito, presentare studi e controversie metodologiche. Se dati addizionali di buona qualità supportassero dosaggi più elevati, potrebbe essere possibile revisionare al rialzo la soglia di 2 mg/die. “Più contributi solidi arrivano, più sarà possibile correggere una soglia oggi eccessivamente restrittiva e allineare l’Europa a standard scientifici proporzionati e praticabili”, sottolineano da CSI.