High timesIn evidenza

CBD come integratore: l’EFSA propone 2 mg/giorno e apre la consultazione pubblica

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha avviato una consultazione pubblica sull’aggiornamento del parere riguardo alla sicurezza del cannabidiolo (CBD) come “novel food”

Foto di Redazione Redazione2 giorni fa
2 minuti di lettura

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha recentemente avviato una consultazione pubblica (PC 1597) per aggiornare il proprio parere sulla sicurezza del cannabidiolo (CBD) come “novel food” (nuovo alimento). Il documento preliminare, reso pubblico il 9 settembre 2025, propone in via cautelativa una dose giornaliera “sicura” pari a soli 2 milligrammi per un adulto di 70 kg, un valore seriamente contestato da operatori e esperti.

CBD COME INTEGRATORE E DATI SCIENTIFICI

Secondo l’EFSA persistono lacune nei dati scientifici su vari aspetti del CBD come tossicità epatica, effetti sul tratto gastrointestinale, sul sistema nervoso o endocrino, sui sistemi riproduttivi e sulle interazioni farmacologiche e quindi propone una soglia molto bassa, “cautelativa”.

Gli esperti del settore hanno espresso perplessità sia riguardo alla trasparenza del processo (quali studi sono stati inclusi/esclusi) sia sui criteri di scelta del fattore di incertezza. Ad esempio, Jérôme Le Bloch (esperto nel settore alimentare) ha criticato l’uso di un solo “endpoint” per definire la soglia e l’adozione di un fattore di sicurezza particolarmente severo, osservando che un limite così rigido rischia di “azzerare l’interesse dei consumatori”.

CBD come integratore: l'EFSA propone 2 mg/giorno e apre la consultazione pubblica
▶︎ Questo articolo è offerto da SPUMONI GROWSHOP

Va sottolineato che il parere dell’EFSA non ha effetto vincolante di per sé, ma fungerà da riferimento per le valutazioni future dei prodotti a base di CBD come novel food. I richiedenti autorizzazione potranno comunque presentare dati supplementari per giustificare dosaggi più elevati. Nel Regno Unito, ad esempio, è già avviata una consultazione per l’autorizzazione di tre prodotti CBD come novel food, con livelli proposti per integratori fino a 10 mg/giorno. In Francia, dove grazie a una legge sperimentale il CBD è venduto come integratore alimentare già dal marzo del 2023, la percentuale di CBD nei nei singoli prodotti non può essere superiore al 20% e il dosaggio giornaliero è di 50 milligrammi. 

PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Canapa Sativa Italia, associazione che rappresenta il settore, denuncia come queste misure rischino di soffocare l’industria nazionale e di contraddire il diritto europeo — in particolare la sentenza “Kanavape” (2020) della Corte di Giustizia UE, che stabilì che il CBD derivato da canapa legale non può essere trattato come stupefacente. Il risultato è un clima di incertezza che scoraggia investimenti, innovazione e stabilità nella filiera.

La consultazione pubblica europea, aperta fino al 14 ottobre 2025, rappresenta un’occasione cruciale per operatori, ricercatori e cittadini di intervenire nel dibattito, presentare studi e controversie metodologiche. Se dati addizionali di buona qualità supportassero dosaggi più elevati, potrebbe essere possibile revisionare al rialzo la soglia di 2 mg/die. “Più contributi solidi arrivano, più sarà possibile correggere una soglia oggi eccessivamente restrittiva e allineare l’Europa a standard scientifici proporzionati e praticabili”, sottolineano da CSI.

Tags
Foto di Redazione Redazione2 giorni fa
2 minuti di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

Global Sumud Flotilla

Flotilla: un lampo di umanità nel buio della politica mondiale

5 giorni fa
uso adulto cannabis europa

Regolamentare l’uso adulto di cannabis in Europa: il progetto dell’EUDA

7 giorni fa
cannabis aromi terpeni

Oltre i terpeni: alla scoperta degli aromi nascosti nella cannabis

1 settimana fa
cannabis origini 20mila anni fa

Cannabis e umanità: una storia lunga 20mila anni

2 settimane fa
Pulsante per tornare all'inizio