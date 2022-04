Il CBD ha portato una vera e propria rivoluzione nel settore, che è andata ben al di là del mondo cannabico.

Innanzitutto ha mostrato a tutto il mondo che la cannabis è un vero e proprio scrigno di sostanze benefiche per l’uomo e che, nonostante l’utilizzo millenario di questa pianta da parte dell’umanità, abbiamo ancora molto da imparare. Non solo: perché nel momento in cui il CBD è sotto la lente della ricerca scientifica da ormai diversi anni, da una parte continuano a moltiplicarsi i campi di indagine terapeutica e dall’altra si scoprono nuovi cannabinoidi, omologhi del CBD e del THC.

Oggi il CBD, nonostante le regolamentazioni a livello internazionale non siano ancora state ben definite, è stato sdoganato dall’America all’Europa, passando per l’Asia e Africa. Siamo nel mezzo della nascita di un mercato globale che vale miliardi di euro, che comprende i prodotti più svariati, e che sta facendo capire a una buona fetta di umanità che la cannabis è ben altro, rispetto a cosa ci è stato raccontato fino ad oggi.

Lo stesso fenomeno della cannabis light potrebbe essere già oggi un comparto produttivo con decine di migliaia di lavoratori e un fatturato milionario.

CBD E CANNABIS LIGHT, SCARICA GRATIS LO SPECIALE

Per questo motivo le due testate giornalistiche Canapaindustriale.it e Cannabisterapeutica.info hanno pubblicato uno speciale in pdf, scaricabile gratuitamente dalla sezione download di entrambi i siti, con 72 pagine di articoli, interviste e approfondimenti dedicati a CBD e cannabis light.

Dall’uso in tante patologie diverse tra loro, spesso altamente invalidanti, passando per quello sportivo, per il proprio benessere, per affrontare l’insonnia, lo stress o gli acciacchi dovuti all’età avanzata, il CBD è una molecola che sta entrando nella nostra società in modo trasversale, e che viene utilizzata anche da chi, della cannabis, non ha mai sentito parlare.

“In questo numero abbiamo fatto il punto sulle sue potenzialità terapeutiche, sul mercato a livello italiano e europeo, sui regolamenti e su ciò che sta accadendo più in generale, con un focus su CBD e Covid. È il nostro modo per andare oltre il rumore di fondo, e approfondire un tema fondamentale per tutti i settori connessi alla pianta, e per il suo futuro”, racconta Mario Catania, che è il direttore di entrambe le testate.

Troverete articoli firmati da grandi esperti di settore come il professore Giuseppe Cannazza, l’avvocato Giacomo Bulleri, il ricercatore Davide Fortin, la dottoressa Elena Battaglia e i medici di Clinn. Lo speciale fa il punto della situazione sul cannabinoide che ha rivoluzionato tutto, adatto a chi non ne ha mai sentito parlare, così come per gli esperti di settore che troveranno interessanti aggiornamenti.

Scaricalo, stampalo e diffondilo!

QUI il link per il download: www.canapaindustriale.it/downloads/

A cura delle redazioni di Cannabisterapeutica.info e Canapaindustriale.it