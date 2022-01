Catastrofe ambientale in Perù: dopo il vulcano, la marea nera

L’eruzione devastante del vulcano sull’isola di Tonga ha causato uno tsunami lungo le coste del Perù, non lontano dalla capitale Lima. Le onde a loro volta hanno travolto una nave che scaricava petrolio destinata alla raffineria “La Pampilla” e gestita dalla spagnola Repsol.

Sono finiti in mare 24.000 litri di petrolio che hanno devastato l’ecosistema: 21 spiagge sono a rischio per la salute umana e non sono accessibili. Le immagini che arrivano mostrano pinguini, foche e cormorani coperti di petrolio e senza vita. La pesca è stata chiusa, come pure la raffineria.

In Perù non hanno personale adeguato per gestire l’emergenza e per questo hanno chiesto aiuto all’ONU.

Il copione è sempre lo stesso: a pagare il prezzo sono i pescatori che non hanno accesso al mare e dunque alla loro fonte di sostentamento. La pesca è uno dei più importanti settori economici del paese e lì almeno mille famiglie vivono di questo. Adesso tutto puzza di petrolio e di morte.

E poi ovviamente a farne le spese sono le creature del mare, incluse quelle delle due aree marine protette lungo la costa peruviana.

La zona è particolarmente ricca di biodiversità perché le acque sono fredde e il plankton, alla base della catena alimentare marina, è particolarmente abbondante.

Il Perù pensava di non essere coinvolto dalle conseguenze dall’eruzione vulcanica in Tonga e non ha messo in atto particolari misure di sicurezza. E infatti sono morte pure due donne travolte dalle onde.

Ma la Repsol, petrolditta spagnola, non è totalmente innocente in tutto questo perché non ha avvertito le autorità in tempo e perché non ha risposto in modo adeguato al disastro.

La nave che scaricava il petrolio, la Mare Doricum, è italiana, e gli operatori dicono che è stato un oleodotto marino a cedere durante il processo di carico e scarico, causando le perdite.

Inizialmente la Repsol ha parlato di perdite “contenute e limitate” ma non era vero niente, e infatti hanno successivamente confermato che i lavori di pulizia dureranno almeno fino a Febbraio. Ci sono ora 840 persone dedicate alla pulizia e sono state rimosse almeno 500 tonnellate di sabbia.

Ma non è che il petrolio scomparirà magicamente dopo Febbraio. Il petrolio, i metalli pesanti che ci si annidano dentro, resteranno per anni, nascoste nelle profondità del mare, nelle pinne dei pesci, e nelle pance di chi li mangia.