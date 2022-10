Cannabusiness in Europa: il mercato che verrà

I rappresentanti politici di Germania, Olanda, Lussemburgo e Malta hanno tenuto un incontro storico per discutere le sfide future in Europa che riguardano la legalizzazione dell’uso ricreativo della cannabis.

Il primo vertice si è tenuto in Lussemburgo al Castello di Senningen, nel comune di Niederanven, è il primo di una serie di incontri multilaterali che potrebbero essere allargati anche ad altri Paesi dell’Unione Europea e non solo. I sostenitori affermano che l’incontro tra Stati membri potrebbe rivelarsi cruciale, sia come mezzo per coordinare le future normative sulla cannabis, sia per affrontare eventuali resistenze da parte delle Nazioni Unite (ONU), che attualmente impediscono agli Stati membri di legalizzare la marijuana.

LEGALIZZAZIONE IN EUROPA: DAL PRIMO VERTICE ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Al termine della conferenza i funzionari di Germania, Lussemburgo e Malta hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che afferma che hanno una «comprensione comune»

del fatto che «lo status quo non è un’opzione sostenibile».

«Questo primo scambio multilaterale strutturato intende facilitare ulteriori consultazioni sulla regolamentazione della cannabis per usi non medici e non scientifici», si legge infatti nella dichiarazione che prosegue così: «È necessario rivalutare le nostre politiche sulla cannabis e tenere conto dei recenti sviluppi in questo settore, per rafforzare e sviluppare ulteriormente le risposte sanitarie e sociali, come i programmi di prevenzione, il trattamento e gli interventi di riduzione dei danni e per trovare nuovi approcci al di là delle politiche sulle droghe basate sul proibizionismo».

EUROPA: DALLA SITUAZIONE ATTUALE AL SONDAGGIO CHE FA BEN SPERARE

Tra i Paesi partecipanti ricordiamo che Malta è stato il primo a rendere legale l’autoproduzione di cannabis, in assenza di una legalizzazione vera e propria. Alla fine dell’anno scorso, i ministeri lussemburghesi della Giustizia e della Sicurezza interna hanno presentato una proposta di legalizzazione della cannabis che consentirebbe il possesso e la coltivazione limitata di marijuana per uso personale da parte di adulti dai 18 anni in su. L’Olanda, che da anni tollera la cannabis, sta dando il via a un esperimento di produzione controllata, mentre la Germania, che prosegue con il progetto della legalizzazione, ha dato il via alla prima serie di audizioni.

Secondo un recente sondaggio della Hanway Associates, il principale gruppo di consulenze nel settore della cannabis in Europa, che ha preso in esame otto paesi europei, il 55% dei cittadini sarebbe a favore della legalizzazione.

Il sondaggio, primo di questo tipo in Europa, si è rivolto ai cittadini di otto mercati chiave: Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Paesi Bassi, evidenziando che una netta maggioranza di loro, in ciascuno di questi Paesi, è a favore della legalizzazione, fatta eccezione per i Paesi Bassi, uno dei Paesi in cui storicamente la legislazione risulta essere già molto flessibile in questo senso, indicando che un’ulteriore apertura verso una più completa regolamentazione non appare come una priorità per i suoi abitanti.

IL MERCATO POTENZIALE DELLA CANNABIS AD USO ADULTO

Secondo la visione di Prohibition partners, raccontata nel settimo report dedicato all’Europa, «Con una stima di 25 milioni di persone che consumano cannabis ogni anno nel continente – una probabile sottostima dovuta alla mancanza di dichiarazioni – si ritiene che il mercato europeo della cannabis valga circa 11,6 miliardi di euro. Con il 7,6% della popolazione che consuma cannabis, non sorprende che l’opinione pubblica sulla cannabis sia generalmente favorevole all’uso da parte degli adulti, con il 23% che sostiene la piena legalizzazione».

Il rapporto indica che la Svizzera aprirà le prime vendite per uso adulto in Europa entro la fine del 2022. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, il rapporto afferma che un presupposto importante è che il mercato passerà rapidamente alla vendita legale, dato che i coffeeshop sono già il principale punto di accesso alla cannabis per la maggior parte dei consumatori. Secondo le proiezioni, entro il 2026 le vendite per uso adulto raggiungeranno quasi 500mila euro nei Paesi Bassi, mentre in Svizzera raggiungeranno appena 100mila euro.

Inoltre, il rapporto ha suddiviso le proiezioni delle vendite per il mercato legale dell’uso per adulti in Germania in tre diversi scenari. In base a questi, si stima che le vendite raggiungeranno un valore compreso tra 16.965 e 944.020 euro entro il 2026.

LE PROIEZIONI DEL MERCATO DELLA CANNABIS MEDICA

Secondo le stime di Market Data Forecast il mercato della cannabis terapeutica in Europa ha un valore di 4,96 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 13,37 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita del 21,96% nel periodo di previsione 2022-2027.

Tornando al report di Prohibition Partners, ci sono diversi punti chiave da tenere in considerazione. «I programmi pilota per la cannabis medica sono progrediti in tutto il continente. La Francia ha iniziato il suo programma pilota nel 2021, la Danimarca ha votato per estendere il suo, l’Irlanda ha iniziato il suo nuovo programma di accesso nel 2022 e la sperimentazione in Lussemburgo è ora in attesa di una prima valutazione.

Il mercato medico tedesco continua a crescere costantemente, con un aumento del 43% delle vendite di cannabis alle farmacie nel 2021, con la maggior parte della crescita derivante dai prodotti venduti ai pazienti su prescrizione privata. (si veda la sezione dedicata ai Paesi).

In Inghilterra, nel 2021 il numero di prodotti a base di cannabis medica senza licenza dispensati su prescrizione privata è cresciuto del 425%, raggiungendo i 23.466 prodotti annui».