Cannabizetolo: il nuovo cannabinoide dal potenziale antinfiammatorio



La cannabis non smette di stupire. Dopo THC, CBD e una lunga lista di “cannabinoidi minori”, i ricercatori dell’Università di Milano hanno scoperto qualcosa di completamente nuovo: una molecola chiamata cannabizetolo (CBGD), appartenente alla famiglia dei cannabinoidi dimerici.

La scoperta, pubblicata sul Journal of Natural Products, apre nuove prospettive per la ricerca e — forse un giorno — anche per il benessere della pelle.

La Cannabis sativa è una fabbrica chimica naturale che produce centinaia di composti, molti dei quali ancora poco conosciuti. Tra questi spunta ora il cannabizetolo, una sostanza rara formata da due molecole di cannabinoide unite insieme da un legame di metilene (–CH₂–).

Un vero “matrimonio chimico”, che dà vita a una struttura più complessa e potenzialmente più attiva delle sue “metà”.

BENVENUTO, CANNABIZETOLO

Il cannabizetolo è solo il terzo cannabinoide dimerico mai identificato in natura, e i ricercatori milanesi sono riusciti non solo a estrarlo dalla pianta, ma anche a riprodurlo in laboratorio, creando un campione puro per testarne le proprietà.

Per farlo, hanno utilizzato una tecnica moderna chiamata reazione in flusso continuo, che accelera la sintesi chimica e riduce gli sprechi. Una piccola rivoluzione per chi lavora con le molecole della cannabis.

COSA SONO I CANNABINOIDI DIMERICI?

In parole semplici, un dimero è una molecola “doppia”: nasce dall’unione di due molecole identiche o simili. Quando questo accade tra due cannabinoidi, si parla di cannabinoide dimerico.

Il risultato è una nuova sostanza con caratteristiche uniche — spesso più stabile, potente o con effetti biologici diversi rispetto alle singole unità da cui deriva.

Nel caso del cannabizetolo, il legame tra due frammenti di cannabinoide sembra amplificare le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, soprattutto a livello cutaneo.

IL POTENZIALE TERAPEUTICO

Nei test di laboratorio, il cannabizetolo ha mostrato una spiccata azione antiossidante e anti-infiammatoria su cellule della pelle esposte a stress e irritazioni. In alcuni casi si è comportato persino meglio del cannabitwinolo, un altro dimero già noto per le sue proprietà lenitive. Questo fa pensare che il cannabizetolo possa diventare in futuro un ingrediente interessante per cosmetici o trattamenti dermatologici naturali.

Ma, come sempre, prudenza: siamo ancora nella fase iniziale della ricerca, e serviranno studi clinici sull’uomo prima di poter parlare di applicazioni concrete.

LE SCOPERTE PRECEDENTI

Era il 2019 quando un team di ricercatori italiani, guidati dal professor Cannazza, identificarono una nuova classe di cannabionoidi, con il primo che prese il nome di THCP. Un nuovo cannabioide psicotropo, 33 volte più attivo del THC e con una maggior attività farmacologica. Due anni più tardi lo stesso gruppo di ricercatori si è ripetuto con la scoperta di un’altra classa di cannabinoidi, con il primo identificato che prende il nome di THCH.

A maggio invece un gruppo di ricercatori sudcoreani ha scoperto un nuovo cannabinoide, che ha preso il nome di cannabielsoxa.