CannabisHigh timesIn evidenza

Cannabizetolo: il nuovo cannabinoide dal potenziale antinfiammatorio

Dalla ricerca dell’Università di Milano arriva il cannabizetol, un raro cannabinoide “doppio” con promettenti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti

Foto di Redazione Redazione17 ore fa
2 minuti di lettura

cannabizetolo
La cannabis non smette di stupire. Dopo THC, CBD e una lunga lista di “cannabinoidi minori”, i ricercatori dell’Università di Milano hanno scoperto qualcosa di completamente nuovo: una molecola chiamata cannabizetolo (CBGD), appartenente alla famiglia dei cannabinoidi dimerici.
La scoperta, pubblicata sul Journal of Natural Products, apre nuove prospettive per la ricerca e — forse un giorno — anche per il benessere della pelle.

La Cannabis sativa è una fabbrica chimica naturale che produce centinaia di composti, molti dei quali ancora poco conosciuti. Tra questi spunta ora il cannabizetolo, una sostanza rara formata da due molecole di cannabinoide unite insieme da un legame di metilene (–CH₂–).
Un vero “matrimonio chimico”, che dà vita a una struttura più complessa e potenzialmente più attiva delle sue “metà”.

BENVENUTO, CANNABIZETOLO

Il cannabizetolo è solo il terzo cannabinoide dimerico mai identificato in natura, e i ricercatori milanesi sono riusciti non solo a estrarlo dalla pianta, ma anche a riprodurlo in laboratorio, creando un campione puro per testarne le proprietà.
Per farlo, hanno utilizzato una tecnica moderna chiamata reazione in flusso continuo, che accelera la sintesi chimica e riduce gli sprechi. Una piccola rivoluzione per chi lavora con le molecole della cannabis.

Cannabizetolo: il nuovo cannabinoide dal potenziale antinfiammatorio
▶︎ Questo articolo è offerto da SPUMONI GROWSHOP

COSA SONO I CANNABINOIDI DIMERICI?

In parole semplici, un dimero è una molecola “doppia”: nasce dall’unione di due molecole identiche o simili. Quando questo accade tra due cannabinoidi, si parla di cannabinoide dimerico.
Il risultato è una nuova sostanza con caratteristiche uniche — spesso più stabile, potente o con effetti biologici diversi rispetto alle singole unità da cui deriva.
Nel caso del cannabizetolo, il legame tra due frammenti di cannabinoide sembra amplificare le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, soprattutto a livello cutaneo.

IL POTENZIALE TERAPEUTICO

Nei test di laboratorio, il cannabizetolo ha mostrato una spiccata azione antiossidante e anti-infiammatoria su cellule della pelle esposte a stress e irritazioni. In alcuni casi si è comportato persino meglio del cannabitwinolo, un altro dimero già noto per le sue proprietà lenitive. Questo fa pensare che il cannabizetolo possa diventare in futuro un ingrediente interessante per cosmetici o trattamenti dermatologici naturali.
Ma, come sempre, prudenza: siamo ancora nella fase iniziale della ricerca, e serviranno studi clinici sull’uomo prima di poter parlare di applicazioni concrete.

LE SCOPERTE PRECEDENTI

Era il 2019 quando un team di ricercatori italiani, guidati dal professor Cannazza, identificarono una nuova classe di cannabionoidi, con il primo che prese il nome di THCP. Un nuovo cannabioide psicotropo, 33 volte più attivo del THC e con una maggior attività farmacologica. Due anni più tardi lo stesso gruppo di ricercatori si è ripetuto con la scoperta di un’altra classa di cannabinoidi, con il primo identificato che prende il nome di THCH.

A maggio invece un gruppo di ricercatori sudcoreani ha scoperto un nuovo cannabinoide, che ha preso il nome di cannabielsoxa. 

Tags
Foto di Redazione Redazione17 ore fa
2 minuti di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

confagricoltura governo canapa infiorescenze

Infiorescenze, Confagricoltura in pressing sul governo: serve interpretazione autentica

3 giorni fa
infiorescenze canapa arresti legale efficacia drogante

Infiorescenze: stop agli arresti a vista, servono prove scientifiche

5 giorni fa
Sir Canapa 10 anni

10 anni di Sir Canapa, Milano festeggia!

1 settimana fa
guerra alla droga contro conferenza

Contro‐conferenza sulla droga: la società civile sfida il governo e chiede la fine della guerra

1 settimana fa
Pulsante per tornare all'inizio