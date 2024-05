Sono più di 400mila le persone che lavorano (full time) nel settore della cannabis statunitense. Più di 23mila nuovi posti di lavoro rispetto all’anno precedente. Per un aumento del 5,4%.

Il rapporto, elaborato di recente da Vangst e Whitney Economics, ha sottolineato che la crescita registrata nel 2023 potrebbe essere un “segno che il clima imprenditoriale ha iniziato a stabilizzarsi a livello nazionale”, finalmente.

Una crescita confermata anche dalle vendite annuali di cannabis aumentate nel 2023. Lievitate del 10,3% rispetto al 2022. Una cifra che, come si legge dalla relazione, “comprende tutte le vendite per uso medico e per adulti regolamentate dallo Stato, ma non include i prodotti derivati dalla canapa”.

E ancora, “si tratta di una buona notizia per l’industria cannabica – non tutti i mercati del lavoro si sono espansi allo stesso ritmo”.

LA CANNABIS CHE DÀ LAVORO: OLTRE 400MILA LAVORATORI FULL TIME NEGLI USA

L’industria della cannabis però non si è evoluta in maniera uniforme. Visto che ogni mercato è relegato nel proprio stato, con le proprie leggi statali. Essendo questa sostanza ancora illegale a livello federale.

“I mercati giovani continuano a espandersi e a creare opportunità di lavoro, mentre la domanda nei mercati maturi è leggermente calata”.

Dal rapporto infatti si evince che la crescita “è stata guidata in gran parte dai giovani mercati del Midwest (Michigan, Missouri e Illinois) e in maniera moderata dai mercati della costa orientale come New Jersey, Connecticut e New York”, dove a fine 2022 ha aperto il primo dispensario di cannabis ricreativa.

COSA STA BLOCCANDO LA CRESCITA DEL MERCATO CANNABICO?

“A partire dal 2014, quando sono stati aperti i primi negozi legali per uso adulto in Colorado e a Washington, l’industria ha registrato una crescita annua dal 15% al 41%. Per quasi un decennio la cannabis è stata l’industria americana a crescere più rapidamente”.

Uno slancio frenato principalmente dai costi troppo elevati che le aziende di settore devono sostenere. Con un’aliquota fiscale che arriva a toccare addirittura il 70% o più.

Inoltre, la situazione è aggravata dall’impossibilità di richiedere dei prestiti alle banche. Che, diffidenti per la non-legalizzazione a livello federale della marijuana, ne concedono solo a pochissimi eletti.

Un insieme di fattori che continuano a mettere i bastoni tra le ruote al mercato verde statunitense, nonostante tutti i benefici economici e sociali che ne derivano, a partire dagli oltre 20 miliardi di tasse generati dal 2014. Gran parte impiegati per sostenere iniziative a favore dei cittadini.

A dare speranza però è l’ultima presa di coscienza della DEA (Drug Enforcement Administration), che pare decisa a spostare la cannabis dalla Tabella I alla Tabella III. Classificandola come sostanza “a basso rischio”.

Una norma che, se approvata, andrebbe a ridurre le tasse che mettono in ginocchio il settore cannabico. E ne promuoverebbe di conseguenza l’espansione.