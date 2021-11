“Cannabis. Una storia d’amore e spiritualità”, il libro sulla storia di un’instancabile antiproibizionista

In Italia si stimano circa 6 milioni di consumatori di cannabis ma a causa del proibizionismo spesso le informazioni su questa pianta sono errate e distorte a favore di una connotazione prettamente negativa. Ma gli studi scientifici completi a affidabili in favore sono tanti e fanno luce sulle reali potenzialità di questa pianta, utile a livello fisico, mentale e ambientale. In questo contesto la battaglia antiproibizionista è sempre più necessaria e indispensabile per far cambiare le cose, e il nuovo libro “Cannabis. Una storia d’amore e spiritualità” di Nadia Principato, in uscita oggi per Edizioni Effetto, ci ricorda ancor di più quanto sia necessario questo cambio di rotta grazie alla storia dell’autrice.

Nadia, autrice del libro, è un’instancabile antiproibizionista con una lunga attività alle spalle, tra le tante infatti è socia fondatrice di Cannabis for Future, rete di attivisti nata nel 2019, è attivista in diverse associazioni no profit tra cui Cannabis Service e il Borgo della canapa. Il libro ripercorre la storia molto movimentata di Nadia fatta di attivismo, contrasti famigliari e una denuncia per coltivazione di cannabis a seguito dell’iniziativa di disobbedienza civile promossa da #iocoltivo lo scorso anno.

“Cannabis. Una storia d’amore e di spiritualità” racconta anche della sua crescita spirituale strettamente collegata alla cannabis poiché «è sempre stata un’alleata dei miei percorsi spirituali. La cannabis aiuta ad aprire le porte con l’energia universale e ad avere visualizzazioni, intuizioni ed entrare in contatto con la propria parte creativa e spirituale. La ghiandola pineale – o terzo occhio – è strettamente legata al sistema endocannabinoide ed è molto sensibile ai cannabinoidi».

Prossimamente ci saranno delle presentazioni in giro per l’Italia, per rimanere aggiornati seguite la casa editrice Edizioni Effetto, anche sui social.

