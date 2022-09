Cannabis terapeutica: la parola agli esperti

Tutela Pazienti Cannabis Medica è una nuova associazione nata per aiutare i pazienti che usano la cannabis per le proprie patologie che, per farsi conoscere sul territorio, ha organizzato una conferenza sulla cannabis terapeutica con diversi medici, farmacisti ed esperti, che si terrà a Lecce il prossimo 15 ottobre.

Un’associazione nata da poco, dicevamo, che però affonda le sue radici nell’impegno di Isabella Palazzo, paziente affetta da fibromialgia che da anni utilizza la cannabis scontrandosi con i problemi quotidiani che questi pazienti si trovano ad affrontare e che vanno ben oltre quelli creati dalla patologia che li affligge: mancanza di medici prescrittori che conoscano la cannabis, mancanza del farmaco sul territorio italiano e difficoltà di approvvigionamento, piani terapeutici con costi insostenibili e in generale lo stigma, che perdura ancora oggi, di essere considerati pazienti di “serie b”.

“L’associazione è nata il primo maggio 2022 e ha già 40 iscritti. Ci si associa versando una quota di 10 euro e il nostro tentativo è stato quello di dare dei servizi gratuiti e delle convenzioni. Come servizio gratuito abbiamo il dottor Dario Ingrosso, esperto in psicologia e sessuologia, che offre 5 consulenze gratuite ai pazienti iscritti, sia per il lato psicologico che per quello sessuale. Non è un mistero che gli ammalati di patologie neurologiche e reumatiche possano avere una perdita di libido, e vorrei che avessero la possibilità di parlarne con qualcuno liberamente, cosa che di per sé è già molto complessa”.

Altre collaborazioni, continua a raccontare Isabella, “sono state avviate con i farmacisti dottor Ternelli e dottor Tundo, con Raffaele Rapinesi che è un operatore shatzu, e poi abbiamo delle convenzioni con Hempy, Bio Ansce ed Enecta. Poi c’è il dottor Fabio Squillante, di Cannabis Terapeutica Roma che per i pazienti iscritti fa la prima visita a 50 euro e i controlli a 30 euro, che non è male. Insomma, stiamo cercando di aiutare le persone”.

CANNABIS TERAPEUTICA: LA PAROLA AGLI ESPERTI

Il primo passo pubblico sarà la conferenza organizzata a Lecce il 15 ottobre a partire dalle 17.30 dal titolo “Proprietà terapeutiche della cannabis: la parola agli esperti”. L’evento sarà moderato da Nadia Principato, attivista di Cannabis For Future, che sostiene l’iniziativa e interverranno due farmacisti, il dottor Marco Ternelli e il dottor Fabio Di Francesco, 3 medici, che sono il dottor Felice Spaccavento, il dottor Giovanni Caggia e il dottor Attilio Calvanese, e infine l’avvocato e presidente di Antigone Puglia Mariapia Scarciglia, che spiegherà ai medici e agli operatori attesi per la conferenza la legislazione pugliese in tema cannabis terapeutica.

“E’ una cosa che abbiamo molto a cuore, soprattutto perché la Puglia è una delle Regioni che hanno legiferato meglio e ci tengo a far conoscere questa legge: la conferenza sarà la prima occasione”, conclude Isabella sottolineando che il prossimo passo sarà la creazione di un vero e proprio comitato scientifico dell’associazione.