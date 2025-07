Cannabis legale in Svizzera: a Zurigo si cercano 900 persone per partecipare allo studio



La città di Zurigo continua a fare da apripista in Europa nella sperimentazione di un modello di distribuzione legale e controllata di cannabis in Svizzera. Dopo una prima fase avviata nel 2023, il progetto pilota “Züri Can – Cannabis con responsabilità” si prepara a un’espansione significativa: da questo mese sono aperte le candidature per ulteriori 900 partecipanti, che si aggiungeranno ai circa 2100 già coinvolti.

SVIZZERA: CAPIRE GLI EFFETTI DELLA LEGALIZZAZIONE

Lo studio è condotto congiuntamente dalla città di Zurigo, dal Politecnico federale (ETH) e dall’Università di Zurigo, con l’obiettivo di raccogliere dati scientifici su consumo, salute e comportamenti sociali legati alla cannabis, in un regime legale e regolamentato. Non si tratta solo di un esperimento sociale, ma di una ricerca rigorosa che punta a fornire evidenze concrete per orientare le future politiche sulla cannabis in Svizzera.

I partecipanti possono acquistare cannabis a fini ricreativi dagli oltre 20 rivenditori autorizzati come farmacie, dispensari specializzati e social club accreditati, scegliendo tra una gamma di prodotti controllati per qualità e provenienza.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Per aderire allo studio bisogna essere residenti a Zurigo, avere più di 18 anni ed essere già consumatori di cannabis. È inoltre necessario superare un colloquio informativo e compilare periodicamente questionari e visite mediche che monitorano gli effetti sul benessere psico-fisico e sui comportamenti sociali.

Le autorità sottolineano che lo scopo non è promuovere il consumo, ma studiare in che modo un accesso legale e sicuro alla sostanza possa ridurre i rischi per la salute, il mercato nero e i fenomeni criminali correlati.

UN MODELLO OSSERVATO DA TUTTA L’EUROPA

Il progetto di Zurigo fa parte di una serie di studi pilota approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica svizzero, a seguito di una modifica della legge sugli stupefacenti che dal 2021 consente esperimenti scientifici con cannabis legale in contesti controllati. Analoghe sperimentazioni sono in corso a Basilea, Berna, Ginevra e Losanna, e altri cantoni hanno manifestato interesse.