Cannabis e umanità: una storia lunga 20mila anni

Immaginate di tornare indietro di 20mila anni. L’ultima era glaciale sta per finire, l’uomo moderno comincia a esplorare il mondo e, in una valle dell’altopiano tibetano, qualcuno raccoglie per la prima volta i semi di una pianta che cambierà per sempre il corso della storia umana. La cannabis.

L’INIZIO DI UNA STORIA SENZA FINE

Per decenni, archeologi e botanici hanno concordato che il legame tra uomo e cannabis sbocciava con la nascita dell’agricoltura, poco dopo l’ultima era glaciale, in un periodo compreso tra 10 e 12mila anni fa. Ad oggi però, questa teoria potrebbe rivelarsi incompleta.

A riscrivere la storia potrebbe essere uno studio del 2023, pubblicato sulla rivista Springer Nature, che dopo aver analizzato microscopicamente degli antichi semi di cannabis, ha notato come le loro dimensioni iniziarono a modificarsi proprio quando l’uomo cominciò a selezionarli e utilizzarli.

Il risultato? Un salto indietro nel tempo, che porta l’inizio di questo rapporto a oltre 20mila anni fa, nelle terre che oggi corrispondono alla Cina occidentale e all’altopiano tibetano.

DALLE MONTAGNE DEL TIBET ALLE RIVE DEL MEDITERRANEO

Ma la cannabis non rimase confinata tra le montagne dell’Asia. Per mano delle tribù nomadi, che la trasportarono lungo quelle che sarebbero poi diventate le rotte della Via della Seta, arrivò ben presto anche alle nostre latitudini.

Come infatti spiegato da Giorgio Samorini in un nostro articolo di qualche anno fa, tracce di canapa risalenti all’11.500 a.C sono state ritrovate anche nel lago di Albano, in provincia di Roma. A testimonianza di come questa pianta fosse già presente sul nostro territorio allo stato selvatico ancora prima che iniziassimo a coltivarla.

I NOMADI: AMBIASCIATORI DI UNA RIVOLUZIONE VERDE

Come anticipato, i veri protagonisti di questa diffusione globale sono i popoli nomadi: instancabili viaggiatori che attraversavano i continenti quando il mondo era ancora selvaggio e inesplorato.

«I primi utilizzatori furono probabilmente i popoli nomadi», ha spiegato al Cannanaskis Barney Warf, geografo dell’Università del Kansas e autore dello studio: “High Points: An Historical Geography of Cannabis”. «Lo sappiamo dai tumuli funerari dei capi tribù».

Ma è nelle tradizioni spirituali dell’Asia che la cannabis trovò la sua dimensione più profonda e duratura. Dove, in ogni cultura, divenne sempre qualcosa di più di una semplice pianta.

Nell’induismo, ad esempio, si legò indissolubilmente a Shiva: Dio della distruzione creatrice. Con il nome “Ganja” infatti, viene indicata nei Veda (2000-1400 a.C.) tra le 5 piante sacre che potevano rimediare in modo naturale all’ansia.

In Cina invece, chiamata “Ma”, la cannabis entrò nei primi rituali taoisti del IV secolo a.C. E il noto imperatore Shen Nong, nel 2700 a.C., la inserì nel suo trattato di farmacologia, stabilendo le basi di quella che oggi conosciamo come medicina tradizionale cinese.

Persino nell’antico Egitto, terra di faraoni e piramidi, la cannabis ha lasciato le sue orme inconfondibili. In particolare, il polline della pianta è stato ritrovato sulle bende di lino che avvolgevano la mummia del faraone Ramses II.

DIVERGENZE E CONVERGENZE: COME IL MONDO ABBRACCIÒ LA CANNABIS

Non tutti i popoli accolsero la cannabis allo stesso modo. Ad esempio in India, la tradizione del Bhang: bevanda sacra fatta di resina di cannabis, latte e spezie, ha attraversato i millenni fino ai nostri giorni. E durante il festival di Holi, milioni di persone continuano ad rendere omaggio a questa antica ricetta, perpetuando una tradizione da oltre 5mila anni.

Al contrario, Cina, Corea e Giappone assunsero atteggiamenti più restrittivi, associando la cannabis ai “barbari” mongoli. In particolare, «La Cina aveva rapporti tesi con i nomadi, contro i quali erano costantemente in guerra», ha dichiarato Warf.

Si tratta di un paradosso affascinante: la stessa pianta che in India diventava sacra, in Cina veniva stigmatizzata per ragioni territoriali.

PASSATO, PRESENTE E FUTURO SI INTRECCIANO

Alla domanda: da quanto è presente la cannabis sulla Terra? E soprattutto, da quando l’uomo vi è entrato a contatto? Non possiamo ancora dare delle risposte definitive. Ma una cosa resta certa.

Dal cibo alla fibra, dall’uso medico a quello ricreativo e rituale. Dal proibizionismo alla legalizzazione. La cannabis per l’uomo è stata molto più che una semplice pianta. Ma un vero e proprio pezzo di storia, che si lega indissolubilmente alla nostra evoluzione fino ai giorni nostri.