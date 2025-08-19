Cannabis: scoperti decine di composti rari nelle foglie

Le foglie di cannabis sono sicuramente l’immagine più iconica della controcultura legata alla pianta, che, negli anni, le ha elevate a simbolo. A livello di utilizzo, però, sia i consumatori che i ricercatori scientifici si sono quasi sempre concentrati sui fiori, lasciando foglie, fusto e radici alle applicazioni agro-industriali.

Uno studio effettuato con una tecnica innovativa e pubblicato sul Journal of Chromatography A potrebbe però cambiare per sempre questo approccio. Utilizzando una sofisticata tecnica basata su cromatografia bidimensionale e spettrometria di massa ad alta risoluzione, due ricercatori del dipartimento di Chimica dell’Università di Stellenbosch, in Sudafrica, hanno isolato ben 79 composti fenolici presenti in tre varietà commerciali sudafricane. Di questi, 25 non erano mai stati segnalati prima nella specie Cannabis, e ben 16 appartenevano alla rara classe dei flavoalcaloidi.

I due ricercatori in questione sono la dott.ssa Magriet Muller, che ha inventato la metodologia utilizzata per lo studio, e il professor André de Villiers, che ha guidato la ricerca e che si è dichiarato “sbalordito” dai risultati ottenuti, spiegando che: “La cannabis presenta un profilo fenolico non cannabinoide ricco e unico, che potrebbe essere rilevante dal punto di vista della ricerca biomedica”.

FLAVONOIDI E FLAVOALCALOIDI NELLE FOGLIE, LA CANNABIS OLTRE I CANNABINOIDI E I TERPENI

La cannabis è uno “scrigno” di principi attivi che non smette mai di sorprenderci. Sappiamo già che il fiore contiene oltre 700 composti attivi, che spaziano appunto dai cannabioidii ai terpeni, passando per alcaloidi, flavonoidi e acidi grassi.

Il problema della ricerca moderna è che, concentrandosi quasi esclusivamente su cannabinoidi e terpeni, e ignorando a livello scientifico l’effetto entourage che nonostante le enormi potenzialità è ancora poco analizzato, ha rischiato di perdere di vista molto di ciò che la pianta ha da offrire. “Rispetto ai cannabinoidi e ai terpeni, i metaboliti secondari fenolici della cannabis hanno ricevuto relativamente poca attenzione”, scrivono infatti i ricercatori in questa nuova pubblicazione.

I flavoalcaloidi sono estremamente rari in natura e appartengono alla famiglia dei fenoli, composti noti per le loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antitumorali. La loro individuazione nella foglia di cannabis non è solo una curiosità chimica, ma apre nuove strade per l’uso farmaceutico di parti della pianta finora sottoutilizzate. “La maggior parte delle piante contiene miscele altamente complesse di composti fenolici e, mentre i flavonoidi sono ampiamente presenti nel regno vegetale, i flavoalcaloidi sono molto rari in natura”, ha spiegato la dott.ssa Magriet Muller.

Il tema dell’utilizzo delle foglie – autorizzate come alimento tradizionale in Europa – come fonte di composti benefici non è isolato. Studi sulla canapa mostrano che esse racchiudono grandi quantità di antiossidanti: flavonoidi, fenoli e persino cannabinoidi non psicotropi.