High timesIn evidenza

Cannabis: scoperti decine di composti rari nelle foglie

Un nuovo studio eseguito con un metodo innovativo ha scoperto decine di composti rari, i flavoalcaloidi, dal potenziale valore medico e terapeutico

Foto di Mario Catania Mario Catania24 ore fa
2 minuti di lettura

cannabis foglie

Le foglie di cannabis sono sicuramente l’immagine più iconica della controcultura legata alla pianta, che, negli anni, le ha elevate a simbolo. A livello di utilizzo, però, sia i consumatori che i ricercatori scientifici si sono quasi sempre concentrati sui fiori, lasciando foglie, fusto e radici alle applicazioni agro-industriali.

Uno studio effettuato con una tecnica innovativa e pubblicato sul Journal of Chromatography A potrebbe però cambiare per sempre questo approccio. Utilizzando una sofisticata tecnica basata su cromatografia bidimensionale e spettrometria di massa ad alta risoluzione, due ricercatori del dipartimento di Chimica dell’Università di Stellenbosch, in Sudafrica, hanno isolato ben 79 composti fenolici presenti in tre varietà commerciali sudafricane. Di questi, 25 non erano mai stati segnalati prima nella specie Cannabis, e ben 16 appartenevano alla rara classe dei flavoalcaloidi.

I due ricercatori in questione sono la dott.ssa Magriet Muller, che ha inventato la metodologia utilizzata per lo studio, e il professor André de Villiers, che ha guidato la ricerca e che si è dichiarato “sbalordito” dai risultati ottenuti, spiegando che: “La cannabis presenta un profilo fenolico non cannabinoide ricco e unico, che potrebbe essere rilevante dal punto di vista della ricerca biomedica”.

FLAVONOIDI E FLAVOALCALOIDI NELLE FOGLIE, LA CANNABIS OLTRE I CANNABINOIDI E I TERPENI

La cannabis è uno “scrigno” di principi attivi che non smette mai di sorprenderci. Sappiamo già che il fiore contiene oltre 700 composti attivi, che spaziano appunto dai cannabioidii ai terpeni, passando per alcaloidi, flavonoidi e acidi grassi.

Cannabis: scoperti decine di composti rari nelle foglie
▶︎ Questo articolo è offerto da METROP

Il problema della ricerca moderna è che, concentrandosi quasi esclusivamente su cannabinoidi e terpeni, e ignorando a livello scientifico l’effetto entourage che nonostante le enormi potenzialità è ancora poco analizzato, ha rischiato di perdere di vista molto di ciò che la pianta ha da offrire. “Rispetto ai cannabinoidi e ai terpeni, i metaboliti secondari fenolici della cannabis hanno ricevuto relativamente poca attenzione”, scrivono infatti i ricercatori in questa nuova pubblicazione.

I flavoalcaloidi sono estremamente rari in natura e appartengono alla famiglia dei fenoli, composti noti per le loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antitumorali. La loro individuazione nella foglia di cannabis non è solo una curiosità chimica, ma apre nuove strade per l’uso farmaceutico di parti della pianta finora sottoutilizzate. “La maggior parte delle piante contiene miscele altamente complesse di composti fenolici e, mentre i flavonoidi sono ampiamente presenti nel regno vegetale, i flavoalcaloidi sono molto rari in natura”, ha spiegato la dott.ssa Magriet Muller.

Il tema dell’utilizzo delle foglie – autorizzate come alimento tradizionale in Europa – come fonte di composti benefici non è isolato. Studi sulla canapa mostrano che esse racchiudono grandi quantità di antiossidanti: flavonoidi, fenoli e persino cannabinoidi non psicotropi.

Tags
Foto di Mario Catania Mario Catania24 ore fa
2 minuti di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

THC cannabis variabilità

Il THC varia sensibilmente, anche all’interno della stessa pianta

2 giorni fa
cospirazioni in cassa dritta rave free party

Cospirazioni in cassa dritta: la sfida dei free party

5 giorni fa
La cannabis non è una droga di passaggio

La cannabis non è una droga di passaggio: lo dice la scienza, lo confermano i dati

6 giorni fa
canapa Cristina guarda

“Non possiamo arrenderci, dobbiamo sostenere la canapa italiana”

1 settimana fa
Pulsante per tornare all'inizio