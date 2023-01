Cannabis: dalla radice al sistema vascolare

Una pianta è un organismo stazionario, pertanto non può disertare dalle minacce esterne, individuare nuove risorse o cercare un posto migliore con adeguate fonti nutritive.

Un buon terreno di partenza, quindi, è sempre alla base di un apparato radicale in salute e ambedue, nell’armoniosità della loro simbiosi, forniscono quelle condizioni di stabilità necessarie, per consentire alla pianta una posizione adeguatamente solida e uno sviluppo corretto, lungo tutto il suo percorso di crescita e maturazione.

Nonostante la loro stazionarietà, comune a quasi tutte le forme di vita vegetali, le piante di cannabis usano il linguaggio della chimica: fitormoni, terpeni, terpenoidi, colore e altro, per attirare a sè tutti quegli elementi che possono altresì tornare utili durante l’intero ciclo di vita (es: impollinatori, predatori di insetti ecc).

Oltre a supportare la stabilità della pianta sul terreno, le radici forniscono anche supporto meccanico alle parti aeree contro la gravità e gli agenti atmosferici avversi, come forti venti e temporali. Quando le radici iniziano a crescere dal seme si viene a formare il fittone centrale, noto anche come radice principale della pianta.

Un apparato radicale sano è condizione fondamentale per mantenere viva e forte una pianta di cannabis; si ha pertanto un indicatore dello stato di salute delle radici, quando la compagine radicale appare sufficientemente estesa, con una struttura simile a una ragnatela e una tonalità biancastra in quasi tutte le sue parti.

IL MERISTEMA APICALE DELLA RADICE

Le radici secernono composti che agiscono direttamente sui microrganismi del terreno, facilitando così l’assorbimento dei nutrienti dal suolo, dirigendo l’ossigeno, l’acqua e tutti gli altri elementi necessari verso l’intera pianta. All’estremità dell’apparato radicale, è presente un apice meristematico chiamato MAR, (Meristema Radice Apicale), che è l’area di nuova crescita delle radici.

In questa zona, non si verifica solo lo sviluppo radicale, ma vengono inviati i segnali, responsabili della percezione e dell’elaborazione di stimoli ambientali, come: l’aptotropismo (movimento di curvatura che permette di evitare o individuare ostacoli, es: quando le radici abbracciano le pietre), idrotropismo (capacità delle radici di crescere e orientarsi verso la fonte di umidità del suolo piuttosto che seguire la gravità), gravitropismo (tendenza ad allineare il proprio asse in posizione verticale).

Nella regione di maturazione della radice si trovano delle estroflessioni, chiamate peli radicali; in sintesi questi peli sono degli elementi unicellulari che hanno la capacità di aumentare notevolmente la superficie di assorbimento della radice, assumendo i nutrienti per contatto diretto.

I MICRORGANISMI NEL TERRENO

La presenza nel terreno di microrganismi, quali micorrize, funghi, batteri ecc. tende a influire attivamente sul ciclo dei nutrienti, sulla crescita delle radici stesse, sulla salute del suolo, sulla qualità e sulla produttività finale delle piante.

Con l’introduzione controllata di questi funghi micorrizici si può facilitare l’estensione dei peli radicali, aumentando così la loro portata.

Quando sono presenti i funghi micorrizici aiutano la pianta nell’assorbimento dell’azoto (N) da fonti organiche e scambieranno minerali, in particolare fosforo (P), con i peli delle radici in cambio dei carboidrati prodotti dalla pianta.

Ciò avvantaggia la pianta poiché, come detto, i funghi estendono la portata dei peli radicali e consentono loro di entrare e sfruttare anche le fenditure più piccole presenti nel suolo.

Anche i livelli di minerali, la presenza di sostanza organica e le pratiche di gestione agronomica possono incidere sulla salute delle radici, del suolo e di conseguenza sulla crescita delle piante.

IL SISTEMA VASCOLARE DELLE PIANTE

Le piante, nella loro struttura fisica, possono essere divise in due principali regioni anatomiche di base: le radici, costituite da tutto ciò che è sotto terra, e i germogli, che comprendono tutto ciò che si presenta fuori terra come steli, fiori, foglie e frutti.

Per condurre i fluidi, i nutrienti essenziali e i prodotti della fotosintesi tra le radici e i germogli, le piante utilizzano un particolare sistema vascolare, altresì suddiviso in due sistemi complessi: xilema e floema.

Il floema, detto anche “libro o tessuto cribroso”, è formato da elementi di conduzione, fibre e cellule parenchimatiche con la funzione principale di veicolare, mediante un meccanismo detto “trasporto attivo”, la linfa elaborata (glucidi, ormoni, amminoacidi disciolti in sostanza acquosa), dalla “sorgente al pozzo”: in pratica sposta questi composti dal luogo di produzione al luogo di consumo.

In direzione opposta al floema, lo xilema invece trasporta la linfa grezza (composta da acqua, soluti e minerali disciolti in essa) dalle radici ai germogli e alle foglie. Mentre il floema può muoversi in entrambe le direzioni, lo xilema è unidirezionale.

Un’altra differenza fondamentale tra questi sistemi è che il floema è costituito da cellule viventi che possono aiutare nel trasporto attivo, mentre le cellule che compongono il tessuto xilematico sono cellule morte e prive di protoplasma (dette anche legno) e può funzionare solo tramite trasporto passivo.

TRASPIRAZIONE E PRESSIONE RADICALE

Per mantenere e facilitare il movimento dei liquidi utili alla crescita e al metabolismo, le piante si avvalgono di due metodi principali. Il metodo più efficace per introdurre e trasportare l’acqua presente nel terreno fino alle parti più alte, è quello della traspirazione. La traspirazione è quella fase, dove avviene la perdita evaporativa di acqua dalla parte aerea della pianta, ed è controllata dall’apertura e dalla chiusura degli stomi.

Gli stomi sono pori specializzati, incorporati nella superficie delle foglie (principalmente e numericamente superiori sulla pagina inferiore), con il ruolo di facilitare lo scambio gassoso.

Queste aperture (stomi) permettono all’anidride carbonica di entrare per l’uso fotosintetico, consentendo invece l’uscita di ossigeno e vapore acqueo. La maggior parte dell’acqua che la pianta aspira dalle radici verrà infine evaporata, sempre attraverso le aperture degli stomi.

Quando gli stomi sono aperti, (in gran parte durante le ore diurne e più calde della giornata) il potenziale di pressione (Ψp) della pianta diventa negativo (differenza di potenziale), creando un effetto di vuoto che attira l’acqua nella pianta, spostandola così dalle radici ai germogli. È bene ricordare che se la traspirazione aumenta con le temperature più elevate le piante richiederanno irrigazioni più frequenti, specialmente nel periodo estivo.

Tuttavia occorre tener presente che se le temperature sono troppo elevate, gli stomi si chiuderanno per conservare l’acqua e la traspirazione potrebbe anche interrompersi. Il passaggio d’acqua che avviene nella pianta, attraverso lo xilema come risultato della traspirazione, è indicato come flusso o corrente di traspirazione. L’altro metodo per attirare l’acqua nella pianta è aumentare la concentrazione di soluto delle radici, dove si verifica la maggior parte dell’assorbimento d’acqua.

La concentrazione viene aumentata dal trasporto attivo di ioni nello xilema, dalle cellule circostanti, facendo fluire l’acqua dentro e su per lo xilema. Questo fenomeno denominato pressione radicale si verifica maggiormente nei momenti in cui la traspirazione si interrompe o rallenta come di notte, durante i periodi di stress o quando la concentrazione di acqua nel suolo è molto elevata.

Prima di raggiungere la striscia caspariana (strisce di parete cellulare impregnate con la suberina, una sostanza idrofoba simile alla cera, che è una barriera efficace al movimento dell’acqua e dei soluti), l’acqua si trasferirà dal terreno circostante alle radici per via osmotica.

Avendo l’acqua nel terreno una concentrazione di minerali inferiore rispetto all’acqua presente nelle cellule radicali, l’acqua passerà attraverso membrane cellulari permeabili. Questa azione osmotica crea una piccola quantità di pressione radicale per aiutare a spostare l’acqua fino al resto della pianta, sebbene questa forza sia inferiore all’azione capillare e ad altre forze che aspirano l’acqua attraverso la pianta.

PROCESSI DI TRASPORTO DELLE SOSTANZE

Arrivati a questo punto dovremo avere un’idea abbastanza chiara di come si comportano le forze che spostano l’acqua dal suolo alla pianta; quindi possiamo analizzare il percorso dei minerali lungo il sistema vascolare.

La maggior parte dell’assorbimento di acqua e minerali avviene nelle parti più giovani delle radici.

Sappiamo che la concentrazione di minerali essenziali nel tessuto radicale è significativamente più alta rispetto al suolo circostante, rendendo il gradiente di concentrazione sfavorevole per il trasporto passivo.

Pompando i protoni fuori dalle cellule della radice la carica positiva del suolo aumenta creando un gradiente che guida i cationi desiderabili nella cellula per mezzo di canali di trasporto specializzati.

Una volta che una sostanza entra nella radice, deve farsi strada attraverso il tessuto della radice fino ai fasci cribro-vascolari situati nel nucleo.

Ci sono tre possibili percorsi che le sostanze possono utilizzare per viaggiare attraverso le cellule della radice nel loro cammino verso lo xilema e il floema, che sono: la via apoplastica, la via simplastica e la via transmembrana.

La via apoplastica viaggia passivamente lungo la parete cellulare, senza attraversare alcuna membrana. Sebbene l’acqua possa viaggiare in maniera apoplastica attraverso alcune delle radici i minerali non possono essere trasportati utilizzando questo percorso. Una volta raggiunta una striscia di cellule specializzate che fungono da guardiani dello xilema e del floema, deve utilizzare il percorso simplastico.

La via simplastica viaggia attivamente da cellula a cellula lungo un’autostrada di canali citoplasmatici, detta plasmodesma. I minerali devono utilizzare questo percorso perché richiedono un trasporto attivo. La presenza della su citata banda caspariana, collocata al livello dell’endoderma (strato interno del parenchima corticale), blocca la via apoplastica. L’acqua e i soluti sono obbligati ad attraversare la membrana cellulare e il citoplasma prima di giungere ai fasci vascolari xilematici. Una volta che i minerali raggiungono il tessuto della radice interna vengono attivamente secreti dalle cellule circostanti nelle cellule mature e non viventi dello xilema.

La via transmembrana viaggia attraverso le membrane plasmatiche e vacuoliche delle cellule. I vacuoli sono organelli speciali che si trovano nelle cellule vegetali e vengono utilizzati per la conservazione e per sostenere la parete cellulare; l’appassimento è causato dai vacuoli che si restringono dalla parete cellulare della pianta perché non c’è abbastanza acqua per mantenerli turgidi.

Per ricapitolare il movimento dei minerali richiede due passaggi attivi, dipendenti dall’energia. Il primo si verifica durante l’assorbimento dei minerali sulla superficie della radice e il secondo quando i minerali vengono secreti nello xilema dalle cellule viventi vicine.

Una volta che gli ioni minerali sono entrati nello xilema vengono spazzati via dal flusso di traspirazione e distribuiti in tutta la pianta. Alcuni degli ioni si muoveranno lateralmente attraverso le radici e gli steli, mentre altri continueranno sulle foglie, dove fuoriescono nell’atmosfera attraverso gli stomi.

Tuttavia, la maggior parte degli ioni verrà attivamente trasferita al floema nelle foglie, entrando nel flusso di assimilazione. Dal flusso di assimilazione possono essere trasferiti alle parti più giovani della pianta o agli organi riproduttivi, come il fiore di una pianta di cannabis. È interessante notare che non esiste uno scambio diretto tra fiori o giovani germogli e lo xilema e il floema fungono sempre da intermediari.

A cura di Groow