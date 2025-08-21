La cannabis come primo trattamento per il disturbo dell’orgasmo femminile
Una nuova revisione scientifica riconosce l'uso di cannabis medica per il disturbo dell'orgasmo femminile, suggerendola come trattamento di prima linea
Dopo aver esaminato i risultati di 16 studi sottoposti a revisione paritaria – con i dati di quasi 9mila donne – una nuova revisione scientifica suggerisce l’utilizzo della cannabis medica per il trattamento del disturbo dell’orgasmo femminile (anorgasmia), identificandolo addirittura come trattamento di prima linea.
Il nuovo lavoro scientifico è stato appena pubblicato su Sexual Medicine e definisce il disturbo dell’orgasmo femminile come un ritardo persistente o ricorrente nel raggiungere l’orgasmo (o l’assenza dello stesso) dopo la stimolazione sessuale; secondo i ricercatori colpisce fino al 72% delle donne in premenopausa, in netto aumento rispetto al 42% riportato nel 2013.
DISTURBO DELL’ORGASMO FEMMINILE: LA CANNABIS COME TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA
Nelle conclusioni gli autori riportano che: “La cannabis sembra essere un trattamento promettente per la FOD/difficoltà, con la maggior parte degli studi esaminati che riportano miglioramenti nella funzione e nella soddisfazione dell’orgasmo tra le donne che fanno uso di cannabis”.
I benefici “sono stati osservati in diversi modelli di studio, popolazioni e contesti di consumo di cannabis. Dato questo crescente corpus di prove, l’anorgasmia dovrebbe essere considerata una condizione qualificante per la cannabis terapeutica, e la cannabis terapeutica dovrebbe essere valutata come potenziale trattamento di prima linea. Questi risultati suggeriscono una forte associazione tra l’uso di cannabis e il miglioramento della funzione dell’orgasmo, ma sono necessari ulteriori studi randomizzati controllati per stabilire la causalità e definire meglio parametri chiave, come dosaggio, via di somministrazione, tempi di utilizzo, specificità del ceppo e gli effetti differenziali sui sottotipi di anorgasmia”.
In particolare riflettono sul fatto che: “Il dosaggio è un fattore critico nel rapporto tra consumo di cannabis e funzionalità sessuale, compreso l’orgasmo”, spiegando che: “Nel complesso i risultati sottolineano la natura dose-dipendente degli effetti sessuali della cannabis, con dosi da basse a moderate generalmente associate al miglioramento e dosi più elevate più propense a inibire la funzione sessuale”.
CANNABIS E ORGASMO FEMMINILE: 50 ANNI DI RICERCHE
Gli autori riportano che: “Rapporti costanti sul miglioramento della funzione dell’orgasmo nelle donne con e senza anorgasmia abbracciano 50 anni di ricerca, con la cannabis suggerita come trattamento per i disturbi sessuali fin dal 1979. In particolare, Lewis è stata la prima a suggerire esplicitamente la cannabis come aiuto terapeutico per l’anorgasmia, allora comunemente chiamata “frigidità”.
Il riferimento è al libro di Barbara Lewis, pubblicato nel 1970 con il titolo “The sexual power of Marijuana” che, ricordano i ricercatori, includeva capitoli intitolati “Marijuana e frigidità” e “Marijuana come terapia”, e a pagina 71 si chiedeva: “La marijuana potrebbe essere il catalizzatore che permetterebbe a una cosiddetta donna non orgasmica di raggiungere l’orgasmo?”.
Più di 50 anni dopo, continuano gli scienziati, “la ricerca scientifica sta iniziando a rispondere a questa domanda, non solo attraverso indagini sistematiche, ma anche attraverso cambiamenti politici, con due stati degli Stati Uniti che ora riconoscono la cannabis come trattamento per l’anorgasmia”.