La cannabis come primo trattamento per il disturbo dell’orgasmo femminile



Dopo aver esaminato i risultati di 16 studi sottoposti a revisione paritaria – con i dati di quasi 9mila donne – una nuova revisione scientifica suggerisce l’utilizzo della cannabis medica per il trattamento del disturbo dell’orgasmo femminile (anorgasmia), identificandolo addirittura come trattamento di prima linea.

Il nuovo lavoro scientifico è stato appena pubblicato su Sexual Medicine e definisce il disturbo dell’orgasmo femminile come un ritardo persistente o ricorrente nel raggiungere l’orgasmo (o l’assenza dello stesso) dopo la stimolazione sessuale; secondo i ricercatori colpisce fino al 72% delle donne in premenopausa, in netto aumento rispetto al 42% riportato nel 2013.

DISTURBO DELL’ORGASMO FEMMINILE: LA CANNABIS COME TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA

Nelle conclusioni gli autori riportano che: “La cannabis sembra essere un trattamento promettente per la FOD/difficoltà, con la maggior parte degli studi esaminati che riportano miglioramenti nella funzione e nella soddisfazione dell’orgasmo tra le donne che fanno uso di cannabis”.

I benefici “sono stati osservati in diversi modelli di studio, popolazioni e contesti di consumo di cannabis. Dato questo crescente corpus di prove, l’anorgasmia dovrebbe essere considerata una condizione qualificante per la cannabis terapeutica, e la cannabis terapeutica dovrebbe essere valutata come potenziale trattamento di prima linea. Questi risultati suggeriscono una forte associazione tra l’uso di cannabis e il miglioramento della funzione dell’orgasmo, ma sono necessari ulteriori studi randomizzati controllati per stabilire la causalità e definire meglio parametri chiave, come dosaggio, via di somministrazione, tempi di utilizzo, specificità del ceppo e gli effetti differenziali sui sottotipi di anorgasmia”.

In particolare riflettono sul fatto che: “Il dosaggio è un fattore critico nel rapporto tra consumo di cannabis e funzionalità sessuale, compreso l’orgasmo”, spiegando che: “Nel complesso i risultati sottolineano la natura dose-dipendente degli effetti sessuali della cannabis, con dosi da basse a moderate generalmente associate al miglioramento e dosi più elevate più propense a inibire la funzione sessuale”.

CANNABIS E ORGASMO FEMMINILE: 50 ANNI DI RICERCHE

Gli autori riportano che: “Rapporti costanti sul miglioramento della funzione dell’orgasmo nelle donne con e senza anorgasmia abbracciano 50 anni di ricerca, con la cannabis suggerita come trattamento per i disturbi sessuali fin dal 1979. In particolare, Lewis è stata la prima a suggerire esplicitamente la cannabis come aiuto terapeutico per l’anorgasmia, allora comunemente chiamata “frigidità”.

Il riferimento è al libro di Barbara Lewis, pubblicato nel 1970 con il titolo “The sexual power of Marijuana” che, ricordano i ricercatori, includeva capitoli intitolati “Marijuana e frigidità” e “Marijuana come terapia”, e a pagina 71 si chiedeva: “La marijuana potrebbe essere il catalizzatore che permetterebbe a una cosiddetta donna non orgasmica di raggiungere l’orgasmo?”.

Più di 50 anni dopo, continuano gli scienziati, “la ricerca scientifica sta iniziando a rispondere a questa domanda, non solo attraverso indagini sistematiche, ma anche attraverso cambiamenti politici, con due stati degli Stati Uniti che ora riconoscono la cannabis come trattamento per l’anorgasmia”.