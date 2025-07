Cannabis, non aumenta il rischio d’infarto: lo studio

Consumare cannabis non è correlato al rischio di infarto. Sono queste le conclusioni del nuovo studio pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine (AJPM), condotto da due affiliati all’Hudson College of Public Health dell’Università dell’Oklahoma.

Su un campione di 729.240 persone, di cui 44.555 (8,2%) erano consumatori abituali, la ricerca ha valutato la relazione tra consumo di marijuana e asma, depressione e infarto del miocardio, finendo per supportare gli studi precedenti.

Secondo il nuovo lavoro scientifico modelli fallaci hanno determinato che i consumatori di cannabis presentavano un rischio ridotto di infarto e un rischio aumentato di asma; tuttavia, queste associazioni sono diventate non significative una volta che i ricercatori hanno corretto i dati.

E i risultati “sembrano supportare studi precedenti che dimostravano che il consumo di marijuana non era associato all’infarto del miocardio”, hanno concluso gli autori dello studio.

Come la meta-analisi di 24 studi che hanno valutato l’impatto della cannabis su fattori di rischio cardiovascolare, come livelli di colesterolo, obesità e diabete, ed eventi cardiovascolari come ictus e infarto.

I risultati? Per i ricercatori non ci sono prove sufficienti che il consumo di cannabis sia correlato ad infarti, ictus o aumenti i loro fattori di rischio.

CANNABIS E SALUTE DEL CUORE: UN LEGALE ANCORA DA INDAGARE

Pubblicato su Plus One nel 2018, uno studio ha evidenziato un maggiore tasso di sopravvivenza in ospedale tra coloro che avevano subito un attacco cardiaco e confermato di aver consumato marijuana in passato.

Per arrivare a tali risultati, i ricercatori della University of Colorado School of Medicine hanno confrontato i registri ospedalieri di oltre 3.800 pazienti con infarto che hanno ammesso il consumo o si sono dimostrati positivi alle analisi con quelli di oltre 1,2 milioni di controlli analoghi.

«L’uso di marijuana prima dell’infarto miocardico acuto era associato alla riduzione della mortalità in ospedale», si legge dalle conclusioni. E «la durata media della permanenza per i consumatori di marijuana è stata inferiore rispetto ai non consumatori (4,51 giorni contro 6,25 giorni, rispettivamente)».

Come riporta Norml, associazione americana che da anni si batte per la legalizzazione della cannabis, sebbene singoli studi che valutano l’uso di cannabis e la salute cardiovascolare abbiano prodotto risultati contrastanti, una revisione della letteratura di 67 articoli pubblicati sull’American Journal of Medicine ha concluso che “la marijuana di per sé non sembra essere associata in modo indipendente a fattori di rischio cardiovascolare eccessivi”.