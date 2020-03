Cannabis News: le notizie sulla pianta delle meraviglie raccontate in video

Dalle legalizzazioni che stanno cambiando il mondo passando per la cannabis in medicina con novità e approfondimenti per arrivare alle doti ambientali ed economiche della canapa industriale: tutto questo è Cannabis News, la nuova rubrica video di Dolce Vita tenuta dal nostro Mario Catania.

Online potete trovare già le prime puntate, alcune monotematiche, mentre altre affrontano più temi alla volta, a seconda di ciò che accade nella settimana in Italia e nel resto del mondo.

Cannabis News ha infatti una cadenza settimanale: la puntata viene messa online ogni venerdì nel tardo pomeriggio su Youtube, per essere poi condivisa sui nostri canali social nei giorni seguenti.

Se volete essere sempre aggiornati il nostro consiglio è quello di iscrivervi direttamente al nostro canale, in modo da essere sempre aggiornati e ricevere le notifiche della pubblicazione di nuovi contenuti.

Oltre a Cannabis News infatti stiamo ampliando la proposta con altre rubriche e nuovi contenuti per cercare di garantire un’informazione più completa possibile con ogni mezzo che possiamo utilizzare.

Sappiamo di avere un bel gruppo di affezionati lettori, che speriamo possano essere altrettanto affezionati video-fruitori, per cui, seguiteci!

