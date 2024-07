La cannabis nei cartoni animati più iconici

Tra le serie animate più iconiche di tutti i tempi, i Simpson e South Park occupano un posto d’onore. Ma questi due cartoon, oltre ad intrattenerci da più di 25 anni, hanno affrontato anche tematiche “più delicate”. Tra cui l’uso di cannabis.

Sono innumerevoli infatti gli episodi dei Simpson e di South Park in cui viene citata la cannabis. E provare a raccoglierli tutti sarebbe una battaglia persa in partenza. Però ci sono scene, particolarmente esilaranti e interessanti, che meritano di essere conosciute. Ecco quali.

LA CANNABIS MEDICA AI TEMPI DEI SIMPSON

Da sempre i Simpson ci hanno catturato con la loro inconfondibile ironia. Utilizzata sia per farci sorridere che per portarci a riflettere su “temi tabù”. Spesso poco trattati o avvolti da un velo di ignoranza e disinformazione.

Tra questi spicca senza dubbio la cannabis, che occupa un ruolo centrale in “L’Erba di Homer” (stagione 13 episodio 16).

Come in tutti gli episodi della serie, anche in questo l’omone giallo che tutti conosciamo si caccia nei guai. Questa volta con uno stormo di cornacchie. Che, dopo averlo ribattezzato il loro “capo”, decidono di attaccarlo quando Homer prova ad interrompere la loro “relazione”.

Litigio che gli costa una trasferta in ospedale. Dove, come rimedio naturale ed efficace per il suo “dolore lancinante” all’occhio, il Dott. Hibbert gli prescrive della marijuana medica.

Insomma, un episodio ricco di colpi di scena. Che tra risate, stigma sociale e sensibilizzazione, ogni appassionato di cannabis dovrebbe vedere.

SOUTH PARK: LA FATTORIA DI CANNABIS PIÙ VERDE DELLA TELEVISIONE

È ora di cambiare canale e teletrasportarci nella terra magica di South Park. Che con la sua satira spietata e senza filtri, ha dato vita al sogno proibito di ogni coltivatore.

Sto parlando di: “Tegridy Farms“, in italiano “Crescere in Tegridy”(stagione 22, episodio 4). Che farà sbavare ogni consumatore di ganja.

Perché Tegridy Farms non è una semplice fattoria, ma una tenuta allestita completamente per la coltivazione di marijuana. Dove Randy Marsh si trasferisce con la tutta la sua famiglia per iniziare una nuova vita.

In questo episodio emblematico della serie, Randy evidenzia i potenziali utilizzi di questa pianta. Da cui ricava di tutto: abbigliamento, cibo e, ovviamente, della succulente cime da fumare. Che, dopo aver ottenuto la licenza necessaria, inizia a commercializzare.

Una sorta di paradiso terreste, che fa riferimento all’industria della cannabis statunitense. Che con la legalizzazione in sempre più stati, sta rivoluzionando l’economia del Paese a stelle e strisce.

Se ancora non l’hai visto, non ti resta che rispolverare questo episodio (e tutti gli altri in cui la fattoria Tegridy appare) e goderti il viaggio. Buona visione.