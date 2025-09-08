Cannabis light: dopo l’ennesima inchiesta flop, chi risarcisce gli imprenditori?



È di pochi giorni fa l’epilogo di una delle più rilevanti inchieste italiane sul settore della cannabis light: la Procura di Torino, che nella primavera del 2023 aveva orchestrato un maxi-sequestro di quasi 2 tonnellate di infiorescenze — del valore stimato di circa 18 milioni di euro — ha disposto l’archiviazione per tutte le 14 persone coinvolte.

I carabinieri dei NAS avevano perquisito 49 siti tra negozi, aziende agricole e distributori automatici sparsi tra Torino, Cuneo, Forlì-Cesena, Lecce, Milano, Monza-Brianza e Rimini. Le accuse erano pesanti: produzione, traffico di stupefacenti, contraffazione, frode in commercio, somministrazione di medicinali pericolosi, vendita di prodotti senza autorizzazione.

LA MEGA INCHIESTA SULLA CANNABIS LIGHT? TUTTI ASSOLTI!

Tuttavia, due consulenze tecnico-chimiche e le analisi successive hanno evidenziato che la cannabis light sequestrata rispettava nella quasi totalità i limiti di legge, con solo pochi lotti che superavano la soglia legale e che, in ogni caso, non erano ancora destinati alla vendita. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, riconoscendo l’attività “essenzialmente lecita”, e il giudice ha accolto la richiesta.

Ma l’onta e soprattutto il danno economico, non si cancellaNO con l’archiviazione. I materiali sequestrati, ormai completamente inutilizzabili sul mercato dopo due anni, sono stati destinati al macero per la distruzione. Al danno, si aggiunge il paradosso del fatto che il governo, nell’aprile di quest’anno, ha cambiato le carte in tavola con il decreto Sicurezza decidendo a tavolino che il fiore di canapa è improvvisamente diventato uno stupefacente.

Le conseguenze di queste misure sono potenzialmente devastanti. Il comparto della cannabis light in Italia comprende circa 3mila imprese, molte guidate da giovani under 35. Ad oggi, si stimano oltre 22mila posti di lavoro a rischio, in un mercato nazionale che vale circa 2 miliardi di euro all’anno.

Imprenditori come Luca Fiorentino, referente piemontese di Canapa Sativa Italia, denunciano di essere trattati come narcotrafficanti. “In sette anni, ho affrontato una ventina di procedimenti, ma nessuno ha portato a condanne”, racconta al Corriere di Torino. E oggi, con il decreto, ha scelto la chiusura preventiva dell’attività per timore di nuove contestazioni.

Anche le voci politiche sollevano il caso. Angelo Bonelli di Europa Verde accusa il governo proibizionista di aver devastato imprese e posti di lavoro e di aver sprecato risorse pubbliche, lasciando spazio alle organizzazioni criminali. Per Riccardo Magi di +Europa: “questa non è sicurezza, è solo propaganda che punisce chi rispetta le regole e lavora nella legalità”.

In altri casi analoghi, come a Cagliari e Parma, i tribunali hanno assolto e restituito le merci nonostante il Decreto. Il riferimento è a Easyjoint, bersaglio storico della procura di Parma che gli aveva sequestrato 650 kg di infiorescenze e 20 litri di olio al CBD in un processo durato 6 anni che si è concluso a maggio con l’assoluzione piena. Poco dopo, ai primi di giugno, con il decreto sicurezza già in vigore, un imprenditore di settore è stato assolto dall’accusa di detenzione a fini di spaccio di 700 kg di infiorescenze di canapa industriale con THC tra lo 0,3% e lo 0,6%. È successo a Cagliari: dopo la condanna in primo grado dell’anni scorso, è arrivata l’assoluzione della Corte d’appello.

Ancora una volta, nessun reato. Solo tempo, denaro e risorse pubbliche buttate in processi inutili.

Questi segnali di incoerenza normativa evidenziano un problema di fondo: il Paese necessita di una cornice legislativa stabile, non di provvedimenti che cancellano in un istante interi settori. In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, molte imprese sopravvivono nell’incertezza più totale.