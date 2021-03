Cannabis light e non solo a casa tua. Arriva la piattaforma delivery di Canapando

Chi ama rilassarsi a casa con della cannabis light spesso non ha tempo o voglia di uscire per andare in negozio. Non solo, le restrizioni dovute ai vari DPCM spesso rendono impossibile lo spostamento in alcune aeree o in determinati orari. La delivery di Canapando permette di far arrivare le migliori infiorescenze CBD, i prodotti alimentari a base di Canapa e i migliori oli CBD direttamente davanti la porta di casa. Il tutto con una modalità semplice, chiara e veloce che garantisce la consegna entro l’ora e mezza dalla richiesta.

Con il primo lockdown di marzo 2020, anche i negozi specializzati in prodotti CBD sono stati costretti a chiudere la loro attività. Per questo motivo Canapando, leader a Roma nella coltivazione e vendita di infiorescenze di Cannabis light, ha deciso di sviluppare la propria piattaforma delivery. Canapando gestisce otto negozi, di cui tre in franchising, e ha un’azienda agricola che gli permette di controllare completamente e autonomamente tutta la filiera produttiva della cannabis light. Famose in tutta Italia sono alcune sue genetiche come la Space Cake, la Canapando Sorbet e la King Kong. Inoltre il suo store online ha un catalogo vastissimo e vanta collaborazioni dirette con le migliori banche di semi sul mercato: Fast Buds, The Cali Connection, Soma Secret Seeds e tante altre chicche.

Con lo sviluppo della piattaforma delivery, a cui è stata dedicata anche un’app web apposita, il cliente ha la possibilità di ordinare i propri prodotti, in modo semplice, rapido e in completa discrezione. A differenza di altri distributori di cannabis light che sono operativi solo la sera, la delivery di Canapando è attiva dalle 09 alle 21 con consegna in massimo un’ora e mezza. In questi ultimi mesi a Roma sono state garantite centinaia di consegne al giorno con questa modalità direttamente tramite app. Tutto questo grazie a una rete interna di rider che sono parte integrante del progetto delivery Canapando. I corrieri interagiscono attraverso l’app e consegnano nella massima discrezione: non sono riconoscibili e i prodotti ordinati sono impacchettati in un’anonima busta blu. Non solo, la consegna è sempre gratuita in qualsiasi zona della città, quindi i clienti non si troveranno spiacevoli sovrapprezzi al momento del pagamento.

A partire da marzo, questo tipo di servizio, dotato di un’efficienza e organizzazione senza eguali in Italia, è attivo anche a Milano e nel suo hinterland. È infatti possibile ricevere in giornata prodotti CBD di qualità, tra i quali infiorescenze di cannabis light, oli sublinguali e prodotti alimentari alla canapa. Proprio come a Roma, la consegna è sempre gratuita, quindi i clienti non si troveranno spiacevoli sovrapprezzi al momento del pagamento. L’unico dubbio che si avrà sarà quale appetitosa genetica provare e se pagare con carta di credito tramite app oppure con bancomat o contanti alla consegna.

Infine con la promo “invita un amico” sarà possibile ottenere lo sconto del 20% e tante altre offerte se si inserisce la propria mail. Sempre più uno store digitale, Canapando è l’unica realtà che a Roma e Milano garantisce in giornata l’arrivo di prodotti a base di Cannabis Light prodotti nell’azienda agricola del gruppo.