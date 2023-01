Le persone che vivono in stati in cui la cannabis ad uso adulto è legale sperimentano tassi inferiori di disturbo da uso di alcol (AUD, Alcohol Use Disorder) rispetto a coloro che vivono in stati in cui la cannabis rimane illegale. È il risultato di un nuovo studio statunitense finanziato a livello federale.

MENO DISTURBI DA USO DI ALCOL DOVE LA CANNABIS È LEGALE: LO STUDIO

Per arrivare a questo risultato i ricercatori hanno analizzato 240 coppie di gemelli scegliendoli in modo che uno vivesse in un Paese in cui la cannabis ad uso adulto è legale, e l’altro no. Dai dati analizzati e pubblicati su Psycological Medicine è emerso che mentre il consumo complessivo di alcol non differiva in modo significativo, coloro che vivevano in stati in cui la cannabis era stata legalizzata avevano “meno probabilità di rischiare danni mentre erano sotto l’influenza dell’alcol” rispetto ai loro gemelli.

Gli autori, dopo aver puntualizzato che questi dati sono “difficili da interpretare e meritano ulteriori indagini in lavori futuri”, hanno affermato che i risultati sono stati “rassicuranti rispetto alle preoccupazioni per la salute pubblica in merito alla legalizzazione della cannabis ricreativa”, ma hanno avvertito che i risultati non “implicano che il consumo di cannabis sia privo di rischi, ma solo che non identifichiamo cambiamenti significativi in ​​questi esiti negativi come un risultato della legalizzazione”.

Nello studio che tiene conto rispettivamente della precedente frequenza di cannabis e dei sintomi del disturbo da uso di alcol, il gemello che viveva in uno stato dove è permesso l’uso ricreativo “usava cannabis in media più spesso e aveva meno sintomi di AUD rispetto al loro co-gemello” che viveva in uno stato in cui l’uso adulto non è legale. Secondo gli autori: “La legalizzazione della cannabis non è stata associata a nessun altro esito avverso nel progetto co-gemello, incluso il disturbo da uso di cannabis. Nessun fattore di rischio ha interagito in modo significativo con lo stato di legalizzazione per prevedere qualsiasi risultato”.

LA CANNABIS PER RIDURRE I DANNI DELL’ALCOL

Una possibile spiegazione scientifica potrebbe arrivare da un recente studio, che ha confermato i risultati di altri pubblicati precedentemente.

Secondo il lavoro scientifico pubblicato su la cannabis potrebbe aiutare ad alleviare alcuni dei danni al fegato causati dal consumo eccessivo di alcol perché i cannabinoidi riducono la tossicità epatica causata dall’etanolo, il composto chimico presente nell’alcool. I ricercatori hanno esaminato gli effetti protettivi dei cannabinoidi contro la tossicità epatica indotta dall’etanolo nei ratti e hanno concluso che: “I nostri risultati suggeriscono che i cannabinoidi sono un potenziale candidato per il trattamento dell’epatotossicità indotta dall’alcol”.

Ma non è il primo studio scientifico che va in questa direzione. In diversi lavori, infatti, i cannabionidi sono stati identificati come sostanza in grado di proteggere il nostro corpo da danni causati dall’eccessivo uso di alcol, sia a livello del fegato, sia a livello cerebrale e anche in patologie come la pancreatite e la gastrite.