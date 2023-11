La legalizzazione della cannabis fa bene anche al valore di case e immobili.

Lo racconta una recente ricerca effettuata dall’azienda di settore Real Estate Witch in collaborazione con Leafly, che spiega che il valore delle case negli stati in cui è legale la cannabis per adulti ha superato il valore delle case in altri stati di 48.983 dollari negli ultimi dieci anni.

CON LA CANNABIS LEGALE LE CASE VALGONO DI PIÙ

Secondo lo studio nei 23 stati che hanno legalizzato la cannabis a livello ricreativo, il valore delle proprietà è aumentato in media di 185.075 dollari dal 2014 (anno in cui i cittadini del Colorado hanno votato per la legalizzazione, ndr). In confronto, i valori immobiliari negli stati che non hanno ancora legalizzato la cannabis per uso adulto sono aumentati di “soli” 136.092 dollari nello stesso periodo. I valori medi delle case negli stati con la cannabis legale erano di 417.625 dollari, il 41% in più rispetto ai 295.338 dollari degli stati che mantengono il divieto dell’erba ricreativa.

Gli autori della ricerca notano che dei 10 stati con il maggiore aumento del valore degli immobili, 7 hanno legalizzato la cannabis per l’uso da parte degli adulti. Nel frattempo, dei 10 stati con i minori aumenti dei valori immobiliari residenziali, nove non l’hanno legalizzata.

Anche i valori negli stati che hanno legalizzato la cannabis medica erano più alti rispetto agli stati che non hanno realizzato la riforma. Il valore delle case negli stati in cui è disponibile la cannabis ad uso medico è aumentato di 166.609 dollari dal 2014, mentre il valore delle case negli stati proibizionisti è aumentato di 137.320 dollari.

“Questo rapporto testimonia ciò che gli addetti ai lavori della comunità della cannabis sanno da tempo essere vero: la presenza di cannabis legale nelle città e negli stati non diminuisce il valore delle proprietà. In realtà, è esattamente il contrario”, ha affermato Josh deBerge, vicepresidente del marchio e delle comunicazioni di Leafly, in una dichiarazione. “La cannabis regolamentata offre una serie di vantaggi economici alle comunità locali, e questo è qualcosa che questo rapporto rende abbastanza chiaro”.

L’analisi rispecchia i dati di una studio precedente, effettuato tra il 2017 e il 2021, nel quale si spiegava che i prezzi delle case negli stati con leggi sulla cannabis ad uso ricreativo erano cresciuti in media di 17.113 dollari in più rispetto agli stati in cui la cannabis rimane vietata o è consentita solo per uso medico.

Dati a loro volta confermati da un rapporto del 2019 dell’agenzia immobiliare RE/MAX, secondo il quale sia i prezzi delle case che le vendite di case in Canada sono aumentati dopo la legalizzazione.