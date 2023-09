Coltivazione cannabis indoor: i migliori prodotti da non lasciarsi scappare

Quando si parla di coltivazione indoor si intende una tecnica grazie al quale è possibile coltivare in un ambiente chiuso, come una serra o una growbox, a ciclo continuo qualsiasi pianta grazie all’utilizzo di prodotti specifici che ne favoriscono la crescita ottimale.

Questo tipo di coltivazione viene favorita perché permette di avere il controllo totale nella fase di sviluppo della pianta e quindi una qualità finale sicuramente maggiore.

La coltivazione indoor permette anche molta discrezione, soprattutto in un paese come l’Italia in cui la coltivazione di cannabis è perseguita penalmente, infatti esiste un mondo sotterraneo, fatto di coltivatori domestici che quotidianamente disobbediscono a una legge sbagliata da decenni, mentre altri paesi d’Europa iniziano ad aprirsi alla legalizzazione (Germania, Lussemburgo tra i più recenti).

In questo mondo sotterraneo ci sono coltivatori di ogni tipo che per evitare di dare soldi alle mafie, per coltivare una pianta che può curare eventuali patologie o semplicemente per avere la possibilità di coltivarsi i propri fiori disobbediscono a questa legge sbagliata ed ingiusta.

Tra le miriadi di prodotti utili per la coltivazione indoor ve ne consigliamo alcuni che non possono mancare per la vostra coltivazione indoor.

Sistemi AUTOPOT da City Jungle

I sistemi AUTOPOT nascono per rendere le coltivazioni più semplici e con più risultati. Scegliere un sistema AUTOPOT per la growbox, soprattutto se si è agli inizi dell’esperienza in generale, può senza dubbio tornare utile. Questo sistema si adatta alle coltivazioni di qualsiasi pianta, sia commestibile che ornamentale, è ecologicamente sostenibile in quanto non vi è alcun spreco d’acqua, non necessita di fonti elettriche, di pompe, timer o acqua in pressione, e non necessita di irrigazione giornaliera a mano in quanto il sistema, dotato di una vasca e di galleggianti, provvede automaticamente all’erogazione dell’acqua e dei nutrimenti necessari in essa disciolti. I sistemi AUTOPOT sono estendibili, ciò permette quindi di coltivare una pianta o di aggiungere kit con altri vasi per implementare la coltivazione. I vasi vanno riempiti nella parte più bassa con uno strato di ghiaia o argilla espansa (consigliata), e la restante parte con il substrato che si preferisce.

I sistemi AUTOPOT sono una grande innovazione, anche se presi poco in considerazione fanno davvero la differenza, provare per credere!

STICKY BOOST UV lampada UV-A+UV-B -24W – T5 di Indoorline

Volete piante più sane, ricche di resina e profumate? Qui vi offriamo la soluzione.

La luce UVA e UVB è estremamente importante per la crescita sana delle piante. Le lampade HPS e LED non offrono questa radiazione (i LED hanno solamente l’emissione UVA che non è sufficiente). In dosi sicure, i raggi UVA e UVB aiutano a produrre tricomi che proteggono le piante da queste radiazioni. Questi producono resina e i terpeni (odori e i sapori). Maggiore è la produzione di tricomi, maggiori sono i livelli di principi attivi, terpeni e molto altro.

STICKY BOOST UV è una lampada a fluorescenza lineare con attacco T5 ad elevata emissione di radiazione nel campo UV-A. UV-B (12%) e FAR-RED.

Prodotto in esclusiva per www.indoorline.com da SYLVANIA LIGHTING. Disponibile nei migliori growshop.

EVO Sanlight da Chacruna

Chacruna e il suo staff si occupa da più di vent’anni di illuminotecnica dedicata alla coltivazione indoor, pertanto siamo lieti di promuovere quella che secondo la nostra esperienza è il sistema d’illuminazione più performante e affidabile del momento. Si tratta della serie EVO di Sanlight, produttore austriaco di lampade a LED per la coltivazione indoor e greenhouse. La serie EVO rispetto ai sui competitor ha una durata di 100000 ore al 100% dell’efficienza, dopo le quali, la perdita di potenza è pari al 10%, sono tutte IP 65 quindi praticamente impermeabili, totalmente dimerabili con sistema bluetooth o dimer magnetico con 4 impostazioni (40%, 60%, 80%, 100%) montano LED rossi OSRAM High power e per i LED bianchi hanno un brevetto unico da un’azienda di Seul Korea. Arriva oltre ai 3 µmol/J per modulo unici nel suo genere. Infine da rivenditori, da più di 5 anni di SANLIGHT e di tutti i loro prodotti, possiamo dire con certezza che l’affidabilità è il fiore all’occhiello dell’azienda che ha il numero minore di resi rispetto ai loro concorrenti.

Polar Gelato di Silent Seeds

Silent Seeds, discendente diretta e legittima della gloriosa banca semi Dinafem, entra in scena con una collaborazione di primissimo livello, con uno dei più celebri breeder del pianeta.

Mario Guzman, alias SHERBINKIS nonché breeder delle famose varietà della linea Gelato si allea con Silent Seeds con l’obiettivo di dare alla luce una serie di nuovi strain dalle caratteristiche al di sopra della media. Parliamo di POLAR GELATO che rappresenta il non plus ultra della versione femminizzata della famosa Gelato 41. L’esaustivo lavoro di breeding ha portato a ricreare omogeneità e stabilità negli individui, facendo della Polar Gelato una varietà idonea per la coltivazione indoor. La varietà presenta una ramificazione importante che, con internodi di lunghezza media, andrà a sostenere delle sommità compatte, resinose e ricoperte di resina bianca e luccicante. Uno dei fattori più sorprendenti è la sua somiglianza con il clone d’élite originale da cui è stata creata, in quanto ne mantiene sia lo spettacolare spettro multi cromatico che il profilo aromatico complesso. Ed è proprio qui che emerge lo spirito della collaborazione tra Sherbinskis e Silent Seeds: dare ai growers uno strain femminizzato stabile, omogeneo e fedele alle caratteristiche di Bacio Gelato.

Sunset Paradise di Paradise Seeds

Una delle piante più popolari della collezione californiana di Paradise Seeds. Sunset Paradise (Thin Mint Girl Scout Cookies x Sunset Sherbert) è un ibrido a predominanza Indica con oltre il 24% di THC, molto abbondante e dalle cime resinose e ricche di gusto.

I suoi toni fruttati e le potenti qualità anti-stress hanno portato questo delizioso dessert alla cannabis in cima al menù di molti appassionati. Ecco perché:

perfetta per l’indoor, grazie alla sua forma compatta che generalmente non supera un metro di altezza;

si tratta di una varietà a fioritura rapida, che termina entro 55-60 giorni, producendo infiorescenze dense e pesanti caratterizzate da sfumature che vanno dal verde al viola.

In un mare di varianti di Gelato, questa si distingue per la sua speciale sfumatura in perfetto stile Paradise! Ha vinto infatti sia il 1° che e il 2° premio alla Copa de Sol, evento esclusivo della comunità cannabica colombiana, e le sue delizie sono state presentate in uno speciale sul canale YouTube di Home Grow.

Gorilla Girl® di Sweet Seeds

Un biscotto che ti stende con un solo colpo? Sweet Seeds® presenta una linea genetica USA molto ricca e Gorilla Girl® (SWS74) ne è sicuramente un forte esempio. L’effetto di questa varietà è davvero potente e sconvolgente, in quanto presenta livelli di THC molto elevati che possono raggiungere il 20% e il 31%. La produzione di resina è abbondante e le cime sono molto compatte. Gorilla Girl® è l’ibrido risultante dall’incrocio di due potenti genetiche provenienti dagli Stati Uniti: Gorilla Glue e Girl Scout Cookies. L’esemplare di Girl Scout Cookies utilizzato per questo incrocio proviene dal fenotipo noto come “Thin Mint”.

Le piante si presentano come ibridi bilanciati Indica-Sativa, molto produttivi e vigorosi, con rami laterali lunghi e flessibili. Gorilla Girl® ha un sapore e un aroma intensi, con toni di cipresso e un tocco di legno, completati da note di terra e agrumi. Vi piacerà tutto di questa pianta, così come rimarrete positivamente impressionati da altre due varietà Sweet Seeds® con genetica Gorilla: Gorilla Girl F1 Fast Version® (SWS86), la versione fotoperiodica, femminizzata e a fioritura ultrarapida di Gorilla Girl®, e Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) varietà autofiorente di sesta generazione.

Strawberry Haze Auto di Kannabia Seeds

La macedonia di fragole selvatiche che esce dalla raccolta della Strawberry Haze Auto è meravigliosa.

La sua capacità di adattarsi all’ambiente con poche attenzioni necessarie la rende adatto ai principianti, specialmente a coloro che bramano esperienze illuminanti. Non vogliamo fare spoiler: preferiremmo che ci raccontaste voi della vostra prima esperienza con la Strawberry Haze Auto.

È una pianta con abbondanti ramificazioni ad ampio raggio: cercherà di occupare più spazio possibile, e noi consigliamo di lasciarla crescere. Usa il metodo Screen of Green per ottimizzare la produzione e raccogliere fino a 600 gr. per metro quadrato, una quantità più che desiderabile per semi di marijuana autofiorenti. L’intero processo richiede un po’ più del normale (circa 80 giorni), ma ne vale la pena. Con il 15% di THC e livelli moderati di CBD l’effetto potrebbe sembrare contenuto ma è esattamente l’opposto. L’effetto edificante della sativa è straordinario, stimola i muscoli della risata come nessun’altra autofiorente.

Green Gelato Auto: una Vera Potenza di Royal Queen Seeds

La Green Gelato Automatic è una varietà di cannabis autofiorente che deriva dalla famosa Green Gelato, ottenuta dall’incrocio tra Thin Mint Girl Scout Cookies e Sunset Sherbet. Questa versione autofiorente è stata creata per rendere la genetica Green Gelato accessibile anche ai coltivatori principianti.

Ciò che rende la Green Gelato Auto eccezionale è il suo elevato contenuto di THC, che raggiunge il 24%, superando la media delle autofiorenti. Gli effetti di questa varietà sono potenti e bilanciati, influenzando sia la mente che il corpo e il fumo di Green Gelato Auto stimola la creatività. La Green Gelato Auto può aiutare a ridurre il dolore, migliorare l’umore e stimolare l’appetito. I suoi fiori emanano un profumo di agrumi e offrono sapori dolci e terrosi. In termini di coltivazione, la Green Gelato Auto è una pianta gestibile che cresce fino a un massimo di 120cm. La fioritura avviene in soli 70 giorni dalla germinazione, offrendo un rendimento di circa 450g/m² in indoor e fino a 175gr per pianta outdoor. Green Gelato Auto è il fiore all’occhiello delle varietà offerte da RQS, che farà ricredere anche i più scettici sulle autofiorenti.

Blue Dream di Humboldt Seeds Organization

Sesso: femminilizzato

Genotipo: 70% Sativa / 30% Indica

Incrocio: Blueberry x Super Silver Haze

I genitori dei semi Blue Dream, l’eccezionale Blueberry e una Haze selezionata, vantano carattere in abbondanza. L’ibrido risultante è una straordinaria pianta di marijuana che trasuda qualità e produce cime enormi avvolte da un profumo delizioso. L’aroma di Blue Dream ricorda la Haze, gli agrumi e il cedro, mentre il sapore intenso è limonoso con note di pino, incenso, frutta dolce e Haze. Blue Dream produce un effetto potente, duraturo, chiaro e cerebrale. Con queste qualità sorprendenti, non c’è da stupirsi che questa sia di nuovo la varietà più popolare di HSO….di nuovo nel catalogo!!!

CROPMAX di Holland Farming

Concime organico azotato, borlanda fluida. Utilizzare CROPMAX esclusivamente per uso fogliare, diluire 20 ml di prodotto in 10 litri di acqua. Applicare durante la crescita vegetativa e nella fase di fioritura sino a due settimane dal raccolto ; 3 applicazioni settimanali. CROPMAX è miscelabile con insetticidi, fungicidi e fertilizzanti idrosolubili.

CONTIENE: promotori della crescita, amminoacidi di origine vegetale al 100% e polisaccaridi

EFFETTO: biostimolante ad effetto sistemico, aumento della sostanza secca, maggiore fioritura apicale, aumento della resina.

100% Made in Holland

100% di origine vegetale, prodotto vegano composto senza derivati animali.

Holland Farming è un’azienda con sede in Olanda. Produce e commercializza solo CROPMAX dal 1991 in più di 40 paesi. La missione dell’azienda è di fornire soluzioni ai produttori, a basso impatto ambientale. I risultati di CROPMAX si possono vedere già a piccoli dosaggi. Agisce per divisione cellulare, garantendo una notevole sostanza secca.

CALMAG di Biobizz

Un Must-Have per la coltivazione indoor sia per i coltivatori professionisti che per i coltivatori di cannabis indoor hobbisti, Biobizz CALMAG è un punto di svolta. È la risposta al problema comune delle carenze di calcio (Ca) e magnesio (Mg) nelle piante di cannabis indoor, vitali per una crescita e una fioritura robuste.

Per quanto riguarda la produzione cellulare e la fotosintesi, il calcio e il magnesio svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento di una crescita e di una fioritura ottimali delle piante. Ciò consente inoltre alla pianta di eseguire con successo la divisione cellulare vegetale e la formazione delle proteine.

L’acqua del rubinetto da sola non può garantire il giusto equilibrio minerale per le tue piante, Biobizz CALMAG interviene come soluzione biologica e certificata al 100% per affrontare queste carenze senza interrompere il tuo regime alimentare preferito.

Ricca di ingredienti naturali, questa formula garantisce che le tue piante ricevano la giusta quantità di Ca e Mg di cui hanno bisogno per prosperare. Sia se lavori con acqua del rubinetto o un sistema a osmosi inversa, Biobizz CALMAG è il tuo alleato affidabile per mantenere livelli ottimali di minerali.

Non scendere a compromessi sulla salute delle piante: scegli CALMAG di Biobizz per una correzione facile, controllata e naturale degli squilibri nutrizionali!

Starter Kit di Advanced Hydroponics of Holland

Per i coltivatori principianti o per coloro che desiderano testare i nostri prodotti Dutch Formula in combinazione con i nostri additivi Natural Power, mettiamo a disposizione anche il nostro starter kit.

Una scatola piena di piccole quantità di tutti i prodotti necessari per completare le fasi del nostro programma di coltivazione.

Dai un’occhiata ai nostri prodotti per la coltivazione per finalizzare il tuo setup ed iniziare a coltivare.

Green Sensation di Plagron

Green Sensation è un potente booster 4 in 1 che migliora la fioritura, la resistenza, il substrato ed il raccolto. Non è necessario utilizzare fertilizzanti PK, potenziatori o enzimi.

Green Sensation aiuta a sviluppare fiori più grandi e più compatti con pareti cellulari più forti. Contiene ingredienti che si attivano nella rizosfera e garantisce che il flusso di linfa nella pianta riceva i giusti nutrienti.

Il potente rapporto di miscelazione (1:1000) lo rende molto economico. Non sono presenti ormoni, residui di origine animale, OGM o altre sostanze che possano avere effetti nocivi.

In conclusione, produce la resa più elevata in ogni situazione di coltivazione.

Dogma pack di Dogma Organics

Dogma Pack è il pratico kit di prodotti con tutto il necessario per iniziare a coltivare in Supersoil con la linea di Dogma Organics, leader in Italia per la coltivazione in Supersoil. Dogma Pack è il praticocon tutto il necessario per iniziare a coltivare in Supersoil con la linea di Dogma Organics, leader in Italia per la coltivazione in Supersoil.

Nel pack ci sarà Supersoil4Components, fertilizzante organico fondamentale per trasformare in supersoil il tuo terriccio non pre-fertilizzato. Completamente composto da materie prime di origine naturale, permette di sviluppare a pieno il potenziale organolettico delle tue piante. Topdress Flo pensato per apportare ulteriori nutrimenti durante la fase di fioritura nel caso in cui le tue piante ne avessero bisogno, si utilizza semplicemente per spargimento superficiale. Ecobiobooster racchiude microvita batterica e fungina stabilizzata in IMO 3 e 4 attivabili tramite semplice spargimento superficiale o attraverso la preparazione di tea areati. Melassa Pura (100% naturale senza additivi e non solforata) è il prodotto che consigliamo per apportare zuccheri nella preparazione dei tea areati. Ed infine CoverCrop è pensato per creare un ecosistema efficiente che richieda meno input per produrre, riducendo l’apporto idrico ed arricchendo il terreno con sostanza organica. #ALWAYSIMITATEDBUTNEVERDUPLICATED

METROP AMINOXTREM di Metrop