Cannabis in Canada: le vendite nel 2020 sono più che raddoppiate

E’ un vero e proprio boom quello fatto registrare dalle vendite di cannabis legale in Canada nel 2020: da circa 1,2 miliardi di dollari nel 2019 a 2,6 miliardi di dollari nel 2020, con un’ulteriore crescita del 60% prevista entro la fine del 2021.

“Il mercato canadese è testimone di una crescita impressionante, con la cannabis per uso adulto in crescita del 118% nel 2020 e in linea per crescere un altro 60% quest’anno. Questa crescita ha inaugurato una nuova era della cannabis per adulti, che ha portato non solo una serie di offerte di prodotti 1.0 e 2.0 in continua evoluzione, ma anche concorrenti sempre più sofisticati e strategici nella catena di approvvigionamento e consumatori più diversi ed esigenti”. Ha spiegato a Forbes Jamie Schau, responsabile della ricerca internazionale presso il Brightfield Group, che ha da poco rilasciato il nuovo rapporto economico.

Secondo il report i principali motivi in questa evoluzione sono da ricercare nell’aumento dell’accesso ai negozi al dettaglio, nell’espansione dell’e-commerce e delle offerte click-and-collect, nei prezzi più competitivi rispetto al mercato illegale e poi per il fatto che i rivenditori si sono adattati a un contesto pandemico, aiutando a stimolare una vasta crescita nonostante un contesto senza precedenti di chiusure e chiusure di negozi, e infine per l’ascesa dei marchi di valore.

In particolare, secondo gli analisti, le aperture al dettaglio e i cali di prezzo sono stati notevoli catalizzatori di crescita nel 2020, soprattutto in Ontario e nella Columbia Britannica.