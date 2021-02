Studio: il 61% dei pazienti con Parkinson beneficia della cannabis medica

Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato questo mese sul Journal of Parkinson’s Disease, i ricercatori del Dipartimento di Neurologia del Centro medico universitario tedesco di Amburgo-Eppendorf hanno scoperto che il 61% dei pazienti con malattia di Parkinson che hanno usato cannabis medica (CBD o THC) ha riportato un effetto clinico benefico.

I ricercatori hanno scoperto che l’8,4% dei malati di Parkinson usava la cannabis per gestire i propri sintomi e la maggior parte di questi pazienti era giovane, viveva in grandi città e aveva una migliore conoscenza degli aspetti legali e clinici della cannabis medica.

Lo studio ha rilevato che il 54% dei pazienti che hanno utilizzato CBD ha riportato un miglioramento dei sintomi insieme al 68% dei pazienti che hanno utilizzato THC. Un altro 65% dei pazienti di Parkinson inclusi nello studio ha espresso interesse nell’uso della cannabis medica. I ricercatori hanno utilizzato questionari, più di 1.300, distribuiti a livello nazionale tramite il giornale dei soci della German Parkinson Association.

Il dottor Carsten Buhmann, professore del Dipartimento di Neurologia e autore principale dello studio, ha spiegato a SciTechDaily che la Germania ha consentito la cannabis medica per “sintomi resistenti alla terapia in pazienti gravemente colpiti indipendentemente dalla diagnosi e senza dati basati sull’evidenza clinica”, dal 2017 .

Bastiaan R. Bloem, direttore del Radboudumc Center of Expertise for Parkinson & Movement Disorders e co-redattore capo del Journal of Parkinson’s Disease, ha definito i risultati dello studio “interessanti in quanto confermano un interesse diffuso tra i pazienti per l’uso della cannabis come potenziale trattamento.”

Sia Bloem che Buhmann hanno affermato che sono necessarie ulteriori ricerche per la cannabis medica come terapia per la malattia. Secondo la Parkinson’s Foundation, la malattia viene diagnosticata a più di 10 milioni di persone in tutto il mondo.