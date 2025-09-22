Cannabis outdoor: la guerra ai parassiti si vince con la natura

Natura contro natura. È questa la filosofia che sta rivoluzionando il mondo della cannabis outdoor negli Stati Uniti, dove i grower stanno abbandonando i pesticidi chimici per abbracciare soluzioni decisamente più sostenibili.

Tra questi Mason Walker, della East Fork Cultivars in Oregon, che quest’anno deve affrontare un nemico particolarmente agguerrito: gli afidi. Aumentati del 50% rispetto alla stagione precedente, trasformando la sua piantagione in un campo di battaglia.

Ma Walker non si è arreso. La sua risposta? Migliaia di vespe parassite allevate in collaborazione con la Oregon State University e liberate strategicamente tra le piante.

«Questo metodo si è rivelato efficace per limitare l’attività e i danni degli afidi», ha raccontato il coltivatore al Cannabis Business Times, che quest’anno replicherà l’esperimento su scala ancora più ampia.

LA NATURA COME ALLEATA STRATEGICA

A oltre duemila chilometri di distanza, nel Colorado arido di Pueblo, Shawn Honaker combatte una guerra diversa ma altrettanto intensa.

La sua Yeti Farms, che si estende per 55 acri, è diventata un banchetto irresistibile per sciami di cavallette che quest’anno hanno raggiunto proporzioni allarmanti.

«Prima dei nostri interventi di mitigazione, se camminavi in qualsiasi area della fattoria, nel raggio di tre metri avresti fatto alzare fino a 500 cavallette», ha dichiarato Honaker, spiegando che la regione arida lascia poca vegetazione a questi insetti, che si buttano voracemente sulla sua cannabis per poter sopravvivere.

La sua arma segreta? Le faraone. Questi volatili dal piumaggio screziato sono diventati i guardiani naturali della piantagione, cacciando non solo insetti, ma anche roditori e serpenti.

«Quando hai una coltura che verrà inalata o usata commercialmente, il biocontrollo rappresenta un’ottima opzione», ha spiegato Raymond Cloyd: professore di entomologia alla Kansas State University, che nei suoi incontri con le aziende che operano nel settore della cannabis suggerisce sempre di combattere gli acari con altri acari predatori.

CONTROLLO BIOLOGICO: MONITORAGGIO, COSTANZA E PRECISIONE

Tanto semplici quanto ingegnose. Tra le tecniche naturali troviamo i cartellini gialli appiccicosi posizionati sopra la chioma delle piante: utili per catturare mosche bianche e insetti volanti. Oppure, il “metodo del battito”: un foglio bianco posizionato sotto la pianta mentre si scuote il fusto per far cadere acari, tripidi e afidi.

«Questo metodo deve essere applicato almeno una o due volte a settimana perché è necessario individuare precocemente queste popolazioni per poter distribuire gli agenti di controllo biologico», sottolinea Cloyd, evidenziando come la tempestività sia cruciale in questo tipo di approccio.

Il controllo biologico può rappresentare un vantaggio strategico anche per coloro che non possono sfoggiare le proprie coltivazioni, come chi pratica la coltivazione in guerrilla. Nessun residuo chimico, nessun odore sospetto, nessuna traccia che possa compromettere la discrezione dell’operazione.

CANNABIS: SFIDE REGIONALI, SOLUZIONE GLOBALI

La rivoluzione biologica non concerne solo la cannabis psicoattiva. Marguerite Bolt, specialista della canapa presso la Purdue University, conferma che anche i coltivatori di canapa industriale stanno abbracciando metodologie innovative, adattandole alle sfide specifiche di ogni regione geografica.

Negli stati occidentali per esempio, il nemico principale è la cicalina della barbabietola, vettore del virus dell’accartocciamento fogliare. Nella regione dei Grandi Laghi, invece, i coltivatori devono fare i conti con bruchi voraci come la piralide del mais e la nottua gialla, che attaccano direttamente i fiori femminili e le teste dei semi.

«Raccomando ai coltivatori di passare tempo con le loro piante durante tutta la stagione e prendere appunti sui danni che si verificano e quando», consiglia Bolt, sottolineando quanto approfondire la conoscenza dei parassiti sia fondamentale per garantire la sopravvivenza delle piantagioni.