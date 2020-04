Cannabis e coltivazione: le motivazioni della Cassazione e la necessità di una legge

“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

E’ il cuore della questione e della sentenza pubblicata oggi dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione, che fa riferimento al procedimento di dicembre.

Una sentenza lunga, di 26 pagine, la cui lunghezza sta probabilmente a significare la poca chiarezza, in generale nella giurisprudenza e forse anche nel giudizio espresso, esemplificata in un passaggio dagli stessi giudici: “Ritengono le Sezioni Unite che l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di coltivazione di piante stupefacenti evidenzi alcuni punti fermi e alcuni problematici”, scrivono all’inizio del punto 4. E grazie, verrebbe da rispondere. Il problema è sempre sul solito: la politica si sottrae alle proprie responsabilità, e quindi bisogna accontentarsi di una vittoria a metà.

Secondo l’avvocato Zaina si sarebbe addirittura fatto un passo indietro, perché “parlare di appartenenza ad una categoria botanica, è una giurisprudenza che speravamo fosse stata dimenticata”, ma con lui torneremo sull’argomento dopo che avrà letto e digerito il malloppone.

Intanto, già a dicembre, ci avvisava: “Non vedo questa enorme novità, anche perché qualche sentenza della Cassazione (delle sezioni semplici e non delle sezioni unite, ndr) in questo senso c’è già stata, come ad esempio con la 36037 del 2017 o la 33835 del 2014. Poi la sentenza del 19 dicembre bisognerebbe leggerla e per questo prima di fare ulteriori commenti bisogna attendere le motivazioni”.

Il primo commento dell’avvocato Bulleri è invece stato: “l criterio della “rudimentalità” viene ribadito ed assunto quale discrimine per qualificare la condotta penalmente rilevante. Ma attenzione a non confondere rudimentale con legale“.

La cosa importante da chiarire è che ad oggi, e finché non ci sarà un legge che dice il contrario, coltivare cannabis in Italia resta illegale. Una legge sull’autoproduzione e sulla legalizzazione che è sempre più una necessità e che, come sottolineato da vari esponenti del mondo antiproibizionista, potrebbe rappresentare in questo momento critico un’enorme spinta sociale, umana e anche economica.

