Cannabis e coltivazione eco-sostenibile

Negli ultimi anni, l’industria della cannabis ha riconosciuto l’importanza di adottare pratiche sostenibili. Metodi di coltivazione ecocompatibili sono essenziali per ridurre al minimo l’impatto ambientale e garantire un prodotto finale più sano. Concentrandosi sulla sostenibilità, è possibile contribuire a un approccio più responsabile alla coltivazione di semi di cannabis, soddisfacendo al contempo la domanda dei consumatori di prodotti ecosostenibili.

Inoltre, la coltivazione sostenibile è in linea con le aspettative dei consumatori per prodotti biologici e privi di sostanze chimiche.



Con la crescente consapevolezza delle problematiche ambientali, i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti in linea con i loro valori, e se parliamo di cannabis, la maggior parte dei consumatori consapevoli presta attenzione a queste tematiche.

I VANTAGGI DI UNA COLTIVAZIONE SOSTENIBILE

La coltivazione sostenibile offre numerosi vantaggi, tra cui un ridotto impatto ambientale e prodotti finali più sani. Implementando pratiche ecocompatibili, si contribuisce a preservare le risorse naturali e a promuovere la biodiversità. Queste pratiche contribuiscono a mantenere la salute del suolo e a ridurre il consumo di acqua, con conseguente crescita di piante più resistenti e aumento delle rese.

Inoltre, le pratiche di coltivazione sostenibili spesso portano a piante più sane e resistenti a parassiti e malattie.

CONSERVARE L’ACQUA

Il risparmio idrico è fondamentale per una coltivazione sostenibile della cannabis. Tecniche come l’irrigazione a goccia e la raccolta dell’acqua piovana sono efficaci per ridurre il consumo idrico, mantenendo al contempo le piante sane. Questi metodi garantiscono che l’acqua arrivi direttamente alle radici, riducendo al minimo l’evaporazione e il deflusso.

I sistemi di irrigazione a goccia consentono un controllo preciso della distribuzione dell’acqua, garantendo che le piante ricevano la giusta quantità al momento giusto. Questa efficienza non solo preserva l’acqua, ma favorisce anche la salute delle piante prevenendo l’eccesso di acqua o lo stress da siccità. L’implementazione di sistemi di raccolta dell’acqua piovana può migliorare ulteriormente la sostenibilità, catturando e utilizzando le precipitazioni naturali.

COLTIVAZIONE BIOLOGICA

I metodi di coltivazione biologica svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la salute del suolo e nella produzione di prodotti a base di cannabis privi di sostanze chimiche. Evitando fertilizzanti e pesticidi sintetici, si contribuisce a un ecosistema più sano e a prodotti finali più sicuri per i consumatori. Questi metodi favoriscono la biodiversità del suolo, migliorando la crescita e la resilienza delle piante.

Il compostaggio è un modo efficace per arricchire il terreno in modo organico, fornendo alle piante nutrienti essenziali senza l’uso di sostanze chimiche nocive. La rotazione delle colture e la consociazione sono ulteriori strategie che migliorano la struttura e la fertilità del terreno, tenendo al contempo lontani i parassiti in modo naturale.

L’uso di misure naturali di controllo dei parassiti favorisce ulteriormente la coltivazione biologica, mantenendo l’equilibrio ecologico all’interno dell’ambiente di coltivazione.

CONTROLLO DEI PARASSITI

Infestazioni:

Tutte le coltivazioni di cannabis all’aperto rischiano di essere distrutte da uno o due dei vari problemi che si annidano nella natura selvaggia, a differenza della coltivazione indoor, dove le piante sono protette. Quando controlli la coltivazione, assicurati di prestare attenzione ai piccoli dettagli che potrebbero causare problemi in seguito.



Afidi:

Un’infestazione di afidi è difficile da eliminare. Per la maggior parte di noi, usare insetticidi chimici è la soluzione più ovvia. I prodotti chimici possono essere utilizzati se la pianta è ancora nella fase di crescita del fogliame verde. Se il raccolto previsto è previsto tra sole 2 o 3 settimane, non usare insetticidi chimici, poiché le sostanze chimiche saranno ancora presenti nel prodotto finito. Nessuno vuole rischiare i pericolosi effetti collaterali del fumo di sostanze chimiche.

Il metodo naturale per eliminare un’infestazione di afidi su una pianta di cannabis prevede pochi passaggi e un po’ di lavoro. Andate a comprare qualche geranio. I gerani secernono ormoni sgraditi ai parassiti. Preparate alcuni sacchetti di stoffa delle dimensioni di un palmo pieni di foglie di geranio e appendeteli a ogni pianta. Gli ormoni secerniti dai gerani terranno lontani gli afidi. Ora bisogna occuparsi delle uova di afide rimaste.

Procuratevi un panno morbido e spesso e del sapone antibatterico/insetticida. Le uova degli afidi si trovano principalmente sulla pagina inferiore delle foglie della pianta di cannabis. Con un po’ di attenzione, passate il panno insaponato sotto ogni foglia, una sola volta. Non strofinate le foglie; basterà una sola passata se il panno è ben insaponato. Sentirete un leggero strappo sul panno per ogni uovo di afide che state rimuovendo.

A seconda del grado di infestazione, se si utilizza un substrato di coltura come una miscela di torba e perlite, potrebbe essere necessario sostituire lo strato di copertura. Il substrato di coltura a base di torba e perlite offre agli afidi numerosi anfratti e fessure in cui deporre le uova. Scavare i primi 5-6 cm e sostituirli con una miscela di torba e perlite a pH bilanciato. Prestare attenzione alle radici e tutto andrà bene.

Poiché è stato utilizzato un sapone antibatterico/insetticida, assicuratevi di nebulizzare la parte inferiore delle foglie di cannabis per circa una settimana per rimuovere ogni traccia delle sostanze chimiche in questione. Se sono presenti cime, evitate di spruzzare l’acqua a pH bilanciato su di esse. Una cima felice è una cima asciutta.

Muffe e funghi:

Poiché ogni coltivazione di cannabis richiede acqua stagnante di qualche tipo, è necessario essere sempre vigili quando si tratta di infestazioni di muffe e funghi. Entrambi amano crescere in acqua stagnante o su superfici bagnate per la maggior parte del tempo. Sia le muffe che i funghi possono essere composti da sostanze molto nocive che possono essere dannose per l’uomo.



N.B. Se sospettate un’infestazione di muffe o funghi, indossate guanti di gomma durante i controlli.

Il primo segno di muffa o fungo è l’odore. Se senti un odore umido e marcio mentre annusi, allora hai un problema. Potrebbe essere il momento di tirare fuori le sostanze chimiche.

Il primo posto in cui cercare la muffa è la parte del fusto principale che sporge dalle radici. Controllate se c’è un residuo viscido. Non c’è modo di evitare di spruzzare il fusto con un fungicida se è ammuffito. Questo perché la base del fusto è dove la pianta si sostiene ed è la prima parte della pianta che permette ai nutrienti delle radici di diffondersi al resto della pianta.

Potresti avere voglia di pulire la muffa ormai morta dallo stelo. Cerca di non farlo, perché la muffa potrebbe aver perforato lo stelo fino al cuore cavo della pianta. Pulire la muffa morta rimuoverà anche lo stelo, se è morto. Questo causerà un arresto della crescita e potenzialmente la perdita dell’intera pianta. Lasciare intatti lo stelo e la muffa morta manterrà lo stelo sigillato: esporre il cuore cavo interno equivale ad una condanna a morte per la pianta.



Mammiferi:

Gli animali adorano sgranocchiare la cannabis. Non si sa se sia solo per l’odore, il sapore o se sappiano che è psicoattiva. I colpevoli il più delle volte sono i cervi, che adorano sgranocchiare le cime della pianta.

L’unico modo per fermare questa ricerca di cibo è coprire le piante con una leggera rete o appendervi dei sacchetti di geranio. Gli animali odiano l’odore dei gerani, quindi si tengono lontani dalle piante. Un’altra soluzione olfattiva sono le palline di naftalina. La maggior parte degli animali evita le palline di naftalina, poiché l’odore non è paragonabile a quello di qualsiasi cosa di cui si nutrono in natura.



Qualsiasi metodo scegliate per preservare le vostre piante, è importante comprendere quanto un semplice gesto possa modificare le nostre abitudini, decidere di utilizzare una coltivazione eco-sostenibile equivale a preservare l’ambiente e la stessa natura. Non sempre sarà facile, di certo, esistono sul mercato innumerevoli soluzioni alternative, come pesticidi chimici, e metodi invasivi per estirpare infestazioni e/o parassiti; eppure, non pensando a cosa inseriamo nel suolo andiamo ad alterare il bioma dei territori, inficiando le falde acquifere con questo o quell’altro fertilizzante, noncuranti delle ripercussioni a lungo termine sull’ambiente.



Ad oggi, sono ancora troppo pochi coloro che tendono a considerare queste alternative. Vuoi per motivi di tempo, impegno e molto spesso, a causa delle vigenti leggi a riguardo.



Non possiamo di certo assicurarvi che sia il metodo più facile, né tantomeno il più discreto. Rimane il fatto che, aldilà di ogni dubbio a riguardo, c’è una profonda connessione tra chi coltiva e l’ambiente che ci circonda, speriamo che in futuro, più coltivatori tendano a preservare questo rapporto unico con Madre Natura, prima che quest’ultima decida di non graziarci più con i suoi frutti.

