Cannabis e autoproduzione: voto rinviato

Niente da fare, altro rinvio: il voto che si sarebbe dovuto tenere oggi alla Camera sulla legge per la coltivazione domestica, che renderebbe legale l’autoproduzione di 4 piante di cannabis, è stato rimandato.

“È una sconfitta per tutti”, scrivono da Meglio Legale sottolineando che “Il problema non sono solo i partiti contrari ma anche chi ancora sostiene che non sia una priorità occuparsi di una guerra alla droga che colpisce i ragazzini e lascia liberi i narcotrafficanti”.

Stessa posizione di Riccardo Magi, presidente di Più Europa e primo firmatario del progetto di legge che sottolinea come: “La guerra fatta dalle destre e la mancanza di coraggio dei partiti di centrosinistra hanno portato a questo clamoroso risultato. Dopo anni di discussioni nelle Commissioni, dopo le mobilitazioni della società civile, l’unica cosa che ci viene detta è: non è il momento. Poco importa che la maggioranza degli italiani su entrambi i temi sia nettamente schierata a favore, poco importa se il Parlamento può e deve lavorare su provvedimenti differenti nello stesso momento e poco importa se ci sono forze nel Governo che attentano alla sua stabilità per motivazioni di propaganda elettorale ogni giorno. Per i diritti no, non c’è tempo”.

In questi giorni va sottolineata l’attività di ostruzionismo parlamentare della Lega, come riportato da ilfattoquotidiano.it, che ha visto tutti i parlamentari che ne avevano diritto, intervenire sulla proposta di legge sull’Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con 65 interventi che avevano il solo scopo di rallentare i lavori della Camera, in vista della legge sulla cannabis e di quella sullo Ius scholae.

CANNABIS E AUTOPRODUZIONE: STASERA IL PRESIDIO A MONTECITORIO

Gli antiproibizionisti italiani continuano però a mettere pressione sulle istituzioni. Questa sera infatti, a partire dalle 18, Meglio Legale ha dato appuntamento a Montecitorio per raccontare le storie delle vittime del proibizionismo. Migliaia di persone che in questi anni hanno perso la libertà, i propri diritti, e in alcuni casi anche la vita solo per aver coltivato o utilizzato la cannabis. Storie che rendono evidente il perché sia necessario un cambiamento e non ci sia più tempo per aspettare.