Cannabis Creations 420: le strepitose illustrazioni di un artista canadese

Liam Wesley Goodman è un giovane artista canadese che ha avuto un’idea semplice e allo stesso tempo originale: disegnare la cannabis in modo realistico.

Specializzato in illustrazioni e ritratti molto precisi e realistici, Liam grazie a delle semplici matite colorate e dei pennarelli è uno dei pochi artisti che realizza disegni in cui riproduce in maniera molto fedele e reale la cannabis.

Piante maestose, fiori succulenti e tricomi in primo piano sono solo alcuni dei soggetti delle opere del giovane artista canadese che si possono vedere sul suo canale Instagram Cannabis Creations 420, nonché nome del progetto.

Creazioni davvero molto originali e curate, da non perdere se si è amanti dell’arte e, ovviamente, della cannabis.

Come è nato il progetto Cannabis Creations 420?

Cannabis Creations è iniziato nel 2007 quando mi trovavo in un cannabis lounge nel centro di Toronto, in Canada. Mentre ero lì mi è stato chiesto delle mie creazioni e poi un impiegato mi ha domandato se avessi mai fatto della “weed art”, ed è grazie a quest’incontro che è nata l’idea di disegnare fiori di cannabis in stile realistico, che poi è uno stile che utilizzavo in precedenza.

Sei il primo artista in assoluto a realizzare disegni e illustrazioni con la cannabis come soggetto in stile realistico?

Certamente, non sono il primo artista a ricreare la cannabis in stile realistico sebbene nessun artista in questo campo mi abbia mai impressionato. Ho avuto subito la sensazione che fosse un ambito inesplorato, anche se c’erano altri artisti che avevano creato opere simili eppure non c’era mai stato nessun artista dallo stile coraggioso associato alla cannabis. Così ho provato ad essere io quell’artista, grazie al mio lavoro e soprattutto al mio pubblico.

Cosa disegnavi prima che nascesse questo progetto?

Disegnavo ritratti: animali, domestici e non, coppie e personaggi famosi. Ciò mi ha permesso di capire le giuste proporzioni e la cura dei dettagli prima di entrare nel mondo dell’arte “cannabica”.

Quale tecnica o tecniche usi?

Utilizzo matite colorate per ottenere la precisione nei dettagli e rappresentare il soggetto correttamente. Recentemente ho iniziato a disegnare i tratti base con pennarelli a base alcolica per creare maggiori contrasti e un senso di profondità più marcato.

Dove si possono comprare i tuoi lavori?

Al momento vendo lavori originali su ordinazione privata su Instagram. Inaugurerò il mio sito web tra qualche mese – ora è in fase di costruzione – per poter vendere stampe sia in edizione aperta che limitata, in modo da far arrivare il mio lavoro a più clienti, collezionisti e sostenitori.

Qual è sarà il futuro di Cannabis Creations?

Il mio obbiettivo finale è quello di poter esporre i miei lavori in tutti i dispensari, lounge, caffè e abitazioni possibili. Dovrete seguirmi per vedere tutte le prossime novità. Il primo prodotto disponibile a maggio sarà ‘The Cannabis Creations’: un libro da colorare per adulti, di 30 pagine, con disegni di fiori provenienti da breeder amatoriali e professionisti, coltivatori e fotografi. Il futuro di Cannabis Creations è senza fine.