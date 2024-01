Cannabis Caffè: incontriamoci per parlare di autoproduzione

Incontrarsi per parlare di cannabis, discutendo della nuova legge di iniziativa di popolare per l’autoproduzione di cannabis per la quale è in corso la raccolta firme: Meglio Legale ha lanciato i Cannabis Caffè per tenere alta l’attenzione sul tema e vi spieghiamo meglio come funziona.

La data fissata è quella che va dall’1 al 4 febbraio: un week end per organizzare incontri in diverse città, con l’obiettivo di metterne in piedi almeno 25.

Organizzare un Cannabis caffè: come funziona?

Step 1: trova un posto (un bar, un locale, un grow shop, la sede di un’associazione) e un paio di amici disposti ad aiutarti.

Step 2: Compila questo form in modo che da Meglio Legale possano mettere il vostro appuntamento sul sito di IoColtivo e pubblicizzarlo a chi sta in zona e vuole raggiungervi.

Cosa potete fare nell’evento?

Nel vostro evento potete semplicemente confrontarvi tra attivisti e raccogliere le firme nel locale, oppure potete organizzare un dibattito. C’è qualcuno nella vostra città che potete coinvolgere? Un/una consigliere/a, assessore/a, sindaco/a o parlamentare? O chessò un imprenditore, una dottoressa, un insegnante, un’avvocata? Invitateli! Sarà più interessante.

E il materiale?

Niente paura: è tutto presente sul sito, scaricabile e stampabile, lo trovate a questo link: https://www.iocoltivo.org/ materiali/

Serve aiuto?

Vuoi organizzare un cannabis caffè ma sei da solo e vuoi sapere se c’è qualcuno in zona che può aiutarti? Non riesci a stampare il materiale? Hai bisogno di supporto per qualcos’altro? Rispondi alla mail che dovrebbe esserti arrivata se partecipi alla campagna, o scrivi a [email protected].