Cannabidiolo, etichette bugiarde

Sette oli su venti contengono meno cannabidiolo di quello indicato sulla confezione. In alcuni ce n’è di più.

Gli oli a base di cannabidiolo (Cbd), il principio attivo della canapa senza effetti stupefacenti e quindi legale, dovrebbero aiutare le persone con dolori cronici, disturbi del sonno e carenza d’appetito.

La rivista K-Tipp ne ha fatti analizzare venti dal laboratorio cbd-test.ch, per verificare il reale contenuto di Cbd. Risultato: sette contengono meno cannabidiolo di quanto dichiarato dal produttore. L’effetto può dunque essere più blando del previsto.

Quasi 100 franchi per 20 millilitri

I casi più eclatanti sono i prodotti di Drogovita, Hemplix, Phytopharma e Smart Cbd: contengono circa la metà del Cbd dichiarato. Eppure hanno un prezzo elevato: la bottiglietta da 20 millilitri di Drogovita costa ben fr. 95.-. I produttori sostengono di aver rilevato altri valori nelle loro misurazioni. Solo Smoking Grasshopper ammette l’errore nell’etichettatura.

In alcuni oli, invece, il Cbd era dosato più generosamente. Qualicann ne conteneva il 18% invece del 16%. Natural flavor di Cbd Med e Charlotte’s Web Cbd di Cannaliz original l’1% in più. Il dosaggio più alto non è pericoloso. Per l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), il Cbd non è tossico.

In Svizzera, il consumo di cannabis stupefacente è vietato per la presenza del principio attivo tetraidrocannabinolo (Thc), un cannabinoide che causa il rilascio di ormoni della felicità nel cervello. Questa sostanza provoca anche effetti collaterali, come gli stati d’ansia. Nei prodotti al cannabidiolo è permesso un tenore massimo di Thc dell’1%. Nessuno degli oli analizzati ha superato questo valore limite. Quelli con la concentrazione più elevata sono stati Natural Flavor Cbd di Cbd Med e Charlotte’s Web Cbd Oil di Cannaliz Original, con poco meno dello 0,5% di Thc.

La cassa malati non li rimborsa

Le interazioni dei principi attivi della canapa sono in gran parte inesplorate. Alcuni studi proverebbero che il Thc migliora l’efficacia del Cbd.

Nel test sono stati misurati unicamente oli di Cbd assunti per via orale. Il Cbd può però essere preso anche sotto forma di capsule o erba.

La maggior parte dei prodotti non necessita di prescrizione medica ed è venduta in drogheria, in farmacia e online. La cassa malati non li paga.

I prodotti dichiarati correttamente

– Blossom Cbd+Cbda Ultra 16% Spectre Compact (fr. 99.90, uweed.ch)

– Cannaliz Original Charlotte’s Web, 9% Cbd + 3% Cbda (fr. 109.90, cbdking.ch)

– Cbd Med Cbd Bio 12% (fr. 84.-, cbd-kaufen.schweiz.ch)

– Cbd Med natural flavor 10% (fr. 68.-, cbd-kaufen.schweiz.ch)

– Dolocan Organix 10% (fr. 59.90, greenpassion.ch)

– Greenbird 10% (fr. 99.90, hanfpost.ch)

– Mary Jane Full Spectrum Mct-Drops 10% (fr. 57.90, cbdbro.ch)

– Medicann Aroma-Oil, 10% (fr. 69.90, medicann.ch)

– Pure 10% Pure drops (fr. 59.90, hanfpost.ch)

– Qualicann Pure 16% (fr. 89.-, cbdking.ch)

– Swiss Cbd neutral 10% (fr. 99.70, swiss-cannabis.com)

– Swissextract Full Spectrum Hemp Extract 1200 12% (fr. 79.-, cbdking.ch)

– Swissextract Broad Spectrum Hemp Extract 12% (fr. 74.-, shop.swissextract.ch).

A cura di Scelgo io, rivista di salute e alimentazione. Scelgo io confronta prodotti alimentari e cosmetici grazie a test comparativi realizzati in laboratorio. Pubblica una rubrica di consulenza giuridica per informare il paziente-assicurato dei suoi diritti nei confronti di medici e compagnie assicurative.