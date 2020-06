Cannabe: made of hemp

In questo shop online dedicato alla cannabis light e ai prodotti derivati dalla canapa, è possibile acquistare – in modo pratico, veloce e sicuro – tantissimi articoli per tante occasioni e usi differenti: fiori, resine ed estratti CBD, CBD oil, e-liquid e aromi, cristalli CBD, piante e talee, semi di cannabis CBD, ma anche alimenti a base di canapa, come birre, farine, olio alimentare, semi decorticati, creme spalmabili dolci e tavolette alla cioccolata, tutti di altissima qualità. Senza dimenticare poi gli herbal mix per la profumazione di cassetti e ambienti, soluzioni ideate soprattutto per favorire il rilassamento e il benessere del corpo e della mente.

Tutti i prodotti a base di canapa in vendita su Cannabe sono il risultato di un attento e lungo lavoro di analisi, ricerca, studio e selezione di piante e materie prime di altissima qualità derivate dalla lavorazione della canapa.

Cannabe.it consente di acquistare sia al dettaglio che all’ingrosso; le spedizioni sono rapide grazie alla fitta rete di corrieri di fiducia, con la quale si è instaurato nel tempo un rapporto di collaborazione sinergica ed efficiente.

È possibile acquistare pagando con tutti i principali sistemi di pagamento ufficiali e autorizzati: carta di credito, Paypal, PostePay, bonifico bancario e anche in contrassegno, pagamento direttamente alla consegna.

I pacchi che vengono recapitati ai nostri clienti sono rigorosamente anonimi, imballati con cura per evitare il danneggiamento dei prodotti e recapitati nel minor tempo possibile. La consegna a domicilio è gratuita se si superano i 50 euro di spesa, ma occorre ricordare che coloro che si iscrivono alla newsletter hanno l’opportunità di ricevere periodicamente sconti e promozioni riservate, oltre a poter avere in anteprima informazioni e aggiornamenti su offerte e prodotti in vendita sul sito.

Grazie alla competenza acquisita nel corso degli anni e all’attenzione verso l’innovazione e le tecnologie – unite alla continua ricerca della migliore qualità delle materie prime e delle piante coltivate – oggi Cannabe è in grado di offrire la migliore qualità presente sul mercato. Alla base del progetto Cannabe c’è una scelta etica ed ecosostenibile. Grazie all’uso di prodotti naturali, di alto livello e non OGM – uniti all’utilizzo di metodi coltivazione e processi produttivi artigianali – questo brand dedicato alla canapa e ai derivati mira a realizzare prodotti eco-compatibili, in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente, all’insegna del risparmio idrico e dell’efficientamento energetico. Inoltre, Cannabe si impegna da sempre a non testare i suoi prodotti sugli animali. Progetto nato e sviluppato grazie a un team di imprenditori italiani, Cannabe ha l’obiettivo di proporre i migliori prodotti a base di canapa promuovendo le virtù e le proprietà benefiche di questa pianta così antica e ancora tutta da scoprire.

a cura di cannabe.it