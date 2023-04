Canapa+ oltre a essere un marchio registrato è un’idea, un progetto del suo proprietario Eugenio Rondinelli, nato nel 2018, agli albori della commercializzazione della cannabis light e impostosi sempre di più per la sua filosofia verde di vita.

La filosofia del marchio Canapa+ è quella di scegliere i migliori prodotti direttamente dai migliori produttori che li garantiscano e certificano come di qualità e biologici, solo in Italia possibilmente a KM 0. I prodotti selezionati sono venduti esclusivamente con il marchio Canapa+.

Quando vendiamo un prodotto Canapa+ ci mettiamo la faccia, la nostra soddisfazione è il rapporto con i nostri clienti e vedere nella loro soddisfazione la qualità dei prodotti che abbiamo selezionato.

Canapa+ non è solo un negozio fisico sito nel quartiere di Monteverde a Roma, sulla Circonvallazione Gianicolense 112 M, in cui potete trovare le migliori inflorescenze e resine, biologiche a KM 0 disponibili in Italia, i migliori oli di CBD selezionati (a breve saranno lanciate le nuove linee Sport Relax, Rimedio Naturale per cani e gatti) sigarette elettroniche e liquidi al CBD, filtri ai carboni attivi, vaporizzatori, articoli per fumatori, tisane, cosmetica e tutti i prodotti per la coltivazione e l’autoproduzione, con consigli da esperti e parti di ricambio, ma anche un Social Club in cui trovare un atmosfera rilassata e magari sorseggiare anche una birra, un altro genere di negozio rispetto a quelli a cui siete abituati.

Siamo lieti di annunciare l’apertura di un secondo punto a Roma in franchising, ancora più specializzato nella coltivazione, tra Trionfale e Primavalle, precisamente in via Francesco Marconi 12, in cui potete trovare tutti i Prodotti Canapa+ tanta competenza e simpatia.

Per saperne di più www.canapapiu.it.