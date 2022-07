Canapaforum: 5 giorni con la canapa al centro

Canapaforum 2022: cinque giorni dedicati alla canapa in tutte le sue sfaccettature con conferenze, corsi pratici, workshop, esposizione di prodotti innovativi con ospiti italiani e internazionali per fare il punto sullo stato della ricerca della canapa sia dal punto di vista industriale che da quello medico.

Federcanapa e Sirca, in collaborazione con la Eiha, Fracta Sativa Unicanapa e Legambiente organizzano nella splendida cornice del complesso monastico di San Marcellino e Festo, a Napoli, la seconda edizione di Canapaforum. Cinque giornate dal 6 al 10 settembre interamente dedicate alle innovazioni e alle politiche della pianta delle meraviglie.

“Siamo a una svolta per la canapa in Europa, perché questa coltura e i suoi innumerevoli prodotti sono perno fondamentale per gli obiettivi del Green New Deal e dei nuovi fondi europei di ricerca e sviluppo – sottolinea Beppe Croce, presidente di Federcanapa – Per questo a Napoli vogliamo confrontarci coi protagonisti della rinascita mondiale della canapa: canadesi, americani, australiani e naturalmente coi principali attori europei”.

CANAPAFORUM: LE TAPPE PRINCIPALI

L’evento inizierà il 6 settembre con due corsi di formazione fondamentali per le potenzialità economiche e scientifiche del mondo Canapa: coordinamento del Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi Federico II, “Canapa a uso alimentare – Metodi di coltivazione, raccolta e post-raccolta, tecniche di estrazione, destinazione di oli, panelli e farine, aspetti normativi, valutazioni economiche”, mentre alle ore 14, “Canapa a uso medico – Aspetti botanici, preparazioni fitoterapiche, regolamentazione e aspetti normativi”.

La prima delle conferenze avrà luogo il 7 settembre alle ore 9, “Canapa Industriale: fibra e Canapulo”, aspetto vitale nel panorama mondiale per quanto riguarda la fibra della pianta, le forti limitatezze italiane nello sviluppo del comparto, i settori strettamente connessi come la Bioedilizia, il tessile, la produzione della carta, i nuovi materiali che interessano anche il campo automobilistico, i metodi di raccolta e sul trattamento delle fibre. Molti gli appuntamenti di approfondimento sulla Canapa industriale in programma fino al 9 settembre.

Vitale e ricca la conferenza del 10 settembre dedicata alla Canapa terapeutica. Tra i punti programmati: la critica situazione sulla fornitura in Italia; andamento del prodotto immesso sul mercato per primo in Italia, a base di un estratto ad alto titolo in THC; distribuzione in farmacie ospedaliere o territoriali prima non in grado di fare estrazioni; nuove genetiche e metodi per la produzione da inserire nel mercato; quadro europeo e mondiale sull’uso della Cannabis Medica; status nella preparazione dell’olio di Cannabis Medica in farmacie territoriali e/o ospedaliere; aggiornamento sull’impiego nei casi di Fibromialgia; presentazione di studi internazionali e italiani.

Clicca QUI per il programma completo della manifestazione e per le quote di partecipazione.