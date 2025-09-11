Canapa, svolta in UE che riconosce i fiori come legali e sfida il decreto italiano



La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha appena approvato una revisione mirata dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) che rappresenta un autentico spartiacque per la filiera della canapa industriale. Con gli emendamenti votati, viene finalmente riconosciuta la piena legalità di ogni parte della pianta, compresi fiori e foglie, purché derivino da varietà certificate a basso contenuto di THC. Un passo strategico che punta a costruire un quadro europeo armonizzato e coerente, capace di superare le divergenze normative tra gli Stati membri.

“È una vittoria che dà nuove prospettive ad un settore innovativo e sostenibile, che in Italia è sotto scacco di un governo oscurantista, pronto a sacrificare posti di lavoro pur di difendere pregiudizi ideologici”, ha commentato Cristina Guarda, eurodeputata di Verdi/AVS e tra le principali promotrici, che ha parlato di un segnale forte lanciato all’Italia. Un messaggio chiaro rivolto al governo Meloni, accusato di aver ostacolato la filiera nazionale attraverso l’emendamento canapa contenuto nel decreto Sicurezza. Camilla Laureti, eruparlamentare del PD tra i firmatari dell’emendamento ha sottolineato che: “Il comparto, nonostante le sue potenzialità in termini economici, ambientali e produttive, è stato colpito dalle irrazionali misure restrittive del Governo Meloni nell’ambito dei provvedimenti sulla sicurezza. Con l’inserimento della definizione nel regolamento europeo, arriva quindi un segnale chiaro anche al nostro esecutivo”.

CANAPA IN UE: PERCHÉ È UN SEGNALE IMPORTANTE

Uniformità normativa e sicurezza giuridica

L’Italia non è l’unico Paese dove le restrizioni sul fiore di canapa creano incertezza: con questa mossa, l’UE punta a eliminare disparità nazionali, offrendo un tessuto normativo stabile e sicuro per tutta la filiera. Quota unica allo 0,5 % di THC

Nella discussione sul nuovo assetto della PAC, i deputati europei sostengono una soglia comune dello 0,5 % di THC per la canapa industriale. Questa soglia, più alta degli attuali 0,3 %, consentirebbe l’uso di varietà più produttive e semplificherebbe la conformità normativa tra Paesi. Un settore prezioso messo al sicuro

In Italia, circa 3mila aziende e 30mila lavoratori operano nella filiera della canapa industriale. L’approvazione dell’emendamento è vista come una protezione concreta per loro, una difesa contro politiche nazionali percepite come ideologiche o restrittive. Verso una PAC 2028 più lungimirante

Sebbene la riforma della Politica Agricola Comune entrerà in vigore solo nel 2028, l’emendamento OCM può anticipare i tempi, offrendo chiarezza normativa già da ora. Pressione in aumento sull’Italia

L’UE non è rimasta passiva rispetto al Ddl Sicurezza. La Commissione Petizioni (Peti) ha già aperto un’indagine sul decreto, sollevando preoccupazioni di possibili violazioni del diritto comunitario e della libera circolazione delle merci.

COSA POSSIAMO ASPETTARCI

L’approvazione della Commissione Agricoltura rappresenta solo il primo passo di un percorso che si prospetta ancora lungo. Il prossimo passaggio sarà il voto in Plenaria sul testo, che poi dovrà essere negoziato tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea (i governi degli Stati membri).