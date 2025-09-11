CannabisHigh times

Canapa, svolta in UE che riconosce i fiori come legali e sfida il decreto italiano

Dalla Commissione Agricoltura UE un segnale chiaro: ogni parte della canapa è legale. Prossimi passaggi il voto in plenaria e la negoziazione

Foto di Mario Catania Mario Catania2 ore fa
2 minuti di lettura

canapa eu europa
La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha appena approvato una revisione mirata dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) che rappresenta un autentico spartiacque per la filiera della canapa industriale. Con gli emendamenti votati, viene finalmente riconosciuta la piena legalità di ogni parte della pianta, compresi fiori e foglie, purché derivino da varietà certificate a basso contenuto di THC. Un passo strategico che punta a costruire un quadro europeo armonizzato e coerente, capace di superare le divergenze normative tra gli Stati membri.

“È una vittoria che dà nuove prospettive ad un settore innovativo e  sostenibile, che in Italia è sotto scacco di un governo oscurantista, pronto a sacrificare posti di lavoro pur di difendere pregiudizi ideologici”, ha commentato Cristina Guarda, eurodeputata di Verdi/AVS e tra le principali promotrici, che ha parlato di un segnale forte lanciato all’Italia. Un messaggio chiaro rivolto al governo Meloni, accusato di aver ostacolato la filiera nazionale attraverso l’emendamento canapa contenuto nel decreto Sicurezza. Camilla Laureti, eruparlamentare del PD tra i firmatari dell’emendamento ha sottolineato che: “Il comparto, nonostante le sue potenzialità in termini economici, ambientali e produttive, è stato colpito dalle irrazionali misure restrittive del Governo Meloni nell’ambito dei provvedimenti sulla sicurezza. Con l’inserimento della definizione nel regolamento europeo, arriva quindi un segnale chiaro anche al nostro esecutivo”.

Canapa, svolta in UE che riconosce i fiori come legali e sfida il decreto italiano
▶︎ Questo articolo è offerto da SPUMONI GROWSHOP

CANAPA IN UE: PERCHÉ È UN SEGNALE IMPORTANTE

  1. Uniformità normativa e sicurezza giuridica
    L’Italia non è l’unico Paese dove le restrizioni sul fiore di canapa creano incertezza: con questa mossa, l’UE punta a eliminare disparità nazionali, offrendo un tessuto normativo stabile e sicuro per tutta la filiera.

  2. Quota unica allo 0,5 % di THC
    Nella discussione sul nuovo assetto della PAC, i deputati europei sostengono una soglia comune dello 0,5 % di THC per la canapa industriale. Questa soglia, più alta degli attuali 0,3 %, consentirebbe l’uso di varietà più produttive e semplificherebbe la conformità normativa tra Paesi.

  3. Un settore prezioso messo al sicuro
    In Italia, circa 3mila aziende e 30mila lavoratori operano nella filiera della canapa industriale. L’approvazione dell’emendamento è vista come una protezione concreta per loro, una difesa contro politiche nazionali percepite come ideologiche o restrittive.

  4. Verso una PAC 2028 più lungimirante
    Sebbene la riforma della Politica Agricola Comune entrerà in vigore solo nel 2028, l’emendamento OCM può anticipare i tempi, offrendo chiarezza normativa già da ora.

  5. Pressione in aumento sull’Italia
    L’UE non è rimasta passiva rispetto al Ddl Sicurezza. La Commissione Petizioni (Peti) ha già aperto un’indagine sul decreto, sollevando preoccupazioni di possibili violazioni del diritto comunitario e della libera circolazione delle merci.

COSA POSSIAMO ASPETTARCI

L’approvazione della Commissione Agricoltura rappresenta solo il primo passo di un percorso che si prospetta ancora lungo. Il prossimo passaggio sarà il voto in Plenaria sul testo, che poi dovrà essere negoziato tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea (i governi degli Stati membri).

 

Tags
Foto di Mario Catania Mario Catania2 ore fa
2 minuti di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

Anutin Charnvirakul Primo ministro Thailandia

Thailandia: il nuovo premier è un ex veterano pro cannabis

1 giorno fa
infiorescenze canapa

Infiorescenze, il Tribunale di Trento conferma: produzione e vendita ancora lecite

2 giorni fa
cannabis light

Cannabis light: dopo l’ennesima inchiesta flop, chi risarcisce gli imprenditori?

3 giorni fa
monografia cannabis UE

UE, no alla monografia sulla cannabis: mancano le prove

6 giorni fa
Pulsante per tornare all'inizio