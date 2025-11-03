Canapa, tra sequestri e arresti, cosa succede alle tasche di imprenditori e coltivatori?

Pubblichiamo qui si seguito un aggiornamento curato da Canapa Sativa Italia sull’evoluzione delle ultime azioni delle forze dell’ordine in Italia, tra sequestri, dissequestri, arresti e scarcerazioni.

“A tali dispiegamenti di forza che non di rado culminano in arresti , seguono invariabilmente scarcerazioni , e archiviazioni che purtroppo non eliminano un pericoloso vulnus economico e sociale. Per gli imprenditori coinvolti che da un lato affrontano cospicue spese legali e dall’altro si vedono spesso restituire merce distrutta o precariamente conservata quindi avranno un mancato guadagno. Per gli imprenditori del comparto che pur non essendo toccati direttamente da sequestri e carcerazioni, scelgono di cambiare attività non resistendo alla campagna di terrore messa in campo in maniera serrata dall’approvazione nottetempo nell’estate 2024 di un emendamento che darà poi vita all’Art. 18 così come lo conosciamo oggi”, afferma Mattia Cusani , Presidente Canapa Sativa Italia (CSI), che spiega: “Parliamo di aziende sane e imprenditori mediamente giovani, con alta scolarità, non di rado con solide esperienze internazionali, altamente motivati: i nostri associati che hanno scelto di fare impresa in Italia operano nella legalità e si trovano impreparati a confrontarsi con la giustizia penale perché non hanno mai commesso reati. E’ un grave vulnus economico anche per la collettività italiana tutta che paga con imposte e tasse operazioni di pattugliamento e procedimenti giudiziari che andrebbero diretti altrove a catturare e giudicare chi delinque o ridare diritti a chi aspetta da anni giustizia”.

L’Italia della canapa industriale, legale per la legge 242/16 e stupefacente per l’art. 18 del Decreto Sicurezza, è in una morsa di sequestri che mobilitano un numero esorbitante di forze dell’ordine che non sono utilizzate in questo numero neanche per operazioni sul narcotraffico in alcune grandi e medie città oggetto dei rastrellamenti di queste settimane.

Vediamo la mappa delle operazioni in campo e nei tribunali dell’ultima settimana.

Nei giorni scorsi il Tribunale di Sassari ha stabilito che “coltivare, detenere e commercializzare la Canapa Sativa è lecito. Ha annullato il sequestro e ha deciso la restituzione di 200 kg di canapa industriale e 6mila piante a due imprenditori costretti ad interrompere la loro attività per l’ennesima interpretazione estensiva delle norme introdotte dal decreto Sicurezza”. Tuttavia, nelle stesse ore nell’isola oltre 30 agenti delle forze dell’ordine facevano irruzione in un solo campo di un associato CSI: grazie alla tutela legale e alla preparazione degli imprenditori che lavorano rispettando ogni legge e dispositivo in materia, anche questo caso si avvia alla risoluzione.

Cinque sono i sequestri operati a tamburo battente nei giorni scorsi a Torino: molti dei coinvolti sono soci di CSI, visitati dalle forze dell’ordine che si sono recate nelle loro aziende e negozi in numeri spesso esorbitanti la capienza dei locali.

A questi se ne aggiunge un sesto, sempre a Torino, il 18 ottobre scorso di cui già è stata disposta archiviazione e CSI ne ha diffusamente parlato nel briefing news quotidiano destinato agli associati e al pubblico sul suo blog. Anche in questa occasione il PM aveva dichiarato che sotto lo 0,6% di THC non c’è l’antigiuridicità, il fatto non sussiste. Nella richiesta di archiviazione si legge: “Sussistono i presupposti di legge per l’archiviazione del procedimento penale in epigrafe”. E ancora: “Ciò che è emerso è la presenza di THC ma senza indicare una percentuale, per cui, essendo lecita la vendita di cannabis sativa purché con un contenuto di THC inferiore allo 0,6%, potrebbe operare una causa di esclusione dell’antigiuridicità». Da qui l’istanza al G.I.P. «di disporre l’archiviazione del procedimento” (artt. 408, 411 c.p.p.).

Il provvedimento conferma che, in materia di canapa industriale, il parametro dirimente resta l’offensività in concreto: i soli test rapidi senza quantificazione del THC non bastano a sostenere l’ipotesi di reato. È la stessa lettura di sistema già valorizzata a livello nazionale dall’Ufficio del Massimario della Cassazione in chiave non punitiva quando manchi una prova scientifica dell’offesa.

L’indagato è stato difeso dagli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti. I legali dichiarano: “Siamo soddisfatti della formula piena. Alla luce di questa lettura corretta del quadro normativo e probatorio, procederemo a chiedere la restituzione del prodotto lecito oggetto di sequestro, le recenti pronunce vanno tutte nella stessa direzione: niente automatismi punitivi, sì alla verifica dell’effetto reale del prodotto”.