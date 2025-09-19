Canapa senza efficacia drogante: primo dissequestro col decreto Sicurezza in vigore



L’accusa era quella di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con la novità di essere supportata dall’articolo 18 del decreto Sicurezza – che inquadra come stupefacente il fiore di canapa industriale – ma il risultato è lo stesso: visto il livello di THC inferiore allo 0,5%, che per la prassi della tossicologia forense non ha la cosiddetta “efficacia drogante”, è stato disposto il dissequestro della merce.

La notizia è stata diffusa dagli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, per un sequestro avvenuto lo scorso 8 settembre e convalidato il 9.

Secondo gli avvocati: “Già in fase di sequestro, il punto dirimente resti la verifica dell’efficacia drogante in concreto, secondo il principio di offensività già sancito da numerosi provvedimenti penali pronunciati anche prima della riforma ex art. 18″.

ASSENZA DI EFFICACIA DROGANTE: DISSEQUESTRO DISPOSTO DALLA PROCURA

Non solo, perché gli avvocati fanno notare che per ottenere “questo prezioso risultato giudiziario, non vi è stato bisogno di rivolgersi ad un tribunale del riesame, essendo intervenuta la restituzione da parte della competente Procura della Repubblica”.

“Ne discende”, continuano gli avvocati, “che eventuali sequestri e procedimenti penali non possono basarsi sul dato formale della mera presenza di fiori di canapa industriale, ma devono essere valutati caso per caso con analisi tecniche rappresentative e proporzionate”.

CANAPA IN ITALIA ED EUROPA, COSA STA ACCADENDO

Gli avvocati concludono evidenziando che: “Per il comparto italiano della canapa industriale si tratta di un precedente di assoluto rilievo: lo studio legale Miglio-Simonetti ribadisce che nulla è cambiato rispetto al quadro normativo in vigore. Infatti, l’elemento decisivo resta sempre l’assenza di un concreto effetto drogante”.

E a supporto di questa tesi sono due importanti avvenimenti recenti. Il primo è la recente ordinanza del Tribunale di Trento che ha riconosciuto proprio questo principio: come ribadito dalla precedente relazione della Cassazione, “l’azione penale non può colpire prodotti privi di efficacia drogante”.

Non solo, perché la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, ha appena riconosciuto la piena legalità di ogni parte della pianta, compresi fiori e foglie, purché derivino da varietà certificate a basso contenuto di THC. Il prossimo passaggio sarà il voto in Plenaria sul testo, che poi dovrà essere negoziato tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea (i governi degli Stati membri).